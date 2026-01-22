¿70 euros por todo el día?» : lo que te tocará si te llaman a una mesa electoral en 2026 y trabajas

Si te llega la carta de la Junta, una jornada entera puede desbaratar tus planes y tu agenda laboral.
Con las elecciones de Aragón en el horizonte del 8 de febrero, muchos se preguntan qué supone ser llamado a una mesa electoral. Más allá de sentarse ante la urna, hay dinero, horarios exigentes y derechos laborales que conviene tener claros para no llevarse sorpresas.
Lo que vas a cobrar y de dónde sale
La participación como miembro de mesa electoral conlleva una dieta de 70 euros para cada titular —presidente y vocales—. Si un suplente acaba actuando como titular, cobra la misma cantidad. La cifra se fija por orden ministerial y se publica en el BOE.
La dieta es de 70 euros por persona, con carácter estatal y sin diferencias por cargo cuando se desempeña la función.
Ese pago está exento de IRPF. No tributa como rendimiento del trabajo y no altera tu declaración de la renta. No hay pluses por desplazamiento ni por nocturnidad: es un importe único para la jornada.
¿Quién te designa y cómo te avisan?
Los Ayuntamientos realizan un sorteo público entre el censo y notifican la designación por correo. La comunicación llega con instrucciones básicas, el colegio, la mesa y el horario de presentación. Si no te presentas sin causa justificada, entras en el terreno de las sanciones.
Jornada real: antes de las urnas y después del recuento
La presencia es obligatoria desde las 08:00 para constituir la mesa. Las urnas se abren a las 09:00 y el colegio cierra a las 20:00, salvo colas. Tras el cierre, toca recuento, actas y custodia de la documentación. El fin puede alargarse hasta la noche.
Llegada a las 08:00, urnas de 09:00 a 20:00 y escrutinio final: el día se hace largo y con pocos descansos.
Durante el día tendrás que identificar votantes, controlar papeletas, resolver incidencias y cumplimentar actas. Es aconsejable llevar agua, algo de comer y batería externa para el móvil, además de ropa cómoda.
Derechos laborales si te toca mesa
Quien trabaja ese día tiene permiso retribuido. Si el día posterior es laborable, los trabajadores por cuenta ajena y funcionarios disfrutan de una reducción de jornada de cinco horas.
Hay permiso retribuido el día de la votación y una reducción de cinco horas al día siguiente para asalariados y funcionarios.
Además, la cobertura de Seguridad Social te protege frente a contingencias o accidentes vinculados a la función. Guarda el justificante de asistencia para entregarlo a tu empresa.
Cómo pedir el permiso y la reducción
Presenta la notificación de la Junta Electoral a tu empresa en cuanto la recibas y, tras la jornada, aporta el justificante del colegio. Si trabajas en turnos, negocia el encaje: la reducción del día siguiente es de aplicación aunque tu turno sea de tarde o noche.
¿Y si no puedes ir? Causas admitidas y sanciones
Si no puedes acudir, dispones de un breve plazo para alegar ante la Junta Electoral de Zona. Se valoran motivos acreditables como:
- Edad: desde los 65 años puedes pedir excusa; con 70 o más no te designan.
- Salud: enfermedad acreditada, discapacidad o embarazo de riesgo.
- Cuidado familiar: atención directa a menores o dependientes sin alternativa.
- Trabajo inaplazable: servicios esenciales o turnos cuya sustitución sea inviable.
- Exámenes oficiales, intervención médica o viaje inaplazable contratado antes de la citación.
No presentarse sin causa puede acarrear delito electoral, con multas que las juntas aplican con frecuencia. Antes de arriesgarte, tramita la excusa con documentación.
Guía rápida de roles, pagos y horario
|Rol
|Pago
|Quién lo recibe
|Horario orientativo
|Derechos clave
|Presidente
|70 euros
|Titular o suplente que actúe
|08:00 hasta fin de escrutinio
|Permiso retribuido, 5 h de reducción, Seguridad Social
|Vocal 1
|70 euros
|Titular o suplente que actúe
|08:00 hasta fin de escrutinio
|Iguales derechos
|Vocal 2
|70 euros
|Titular o suplente que actúe
|08:00 hasta fin de escrutinio
|Iguales derechos
Consejos prácticos para un día largo
- Llega con antelación y revisa tu DNI y la citación para evitar retrasos.
- Lleva comida ligera y agua. Los descansos son breves y el bar cercano puede estar lleno.
- Usa ropa y calzado cómodos. Estarás muchas horas sentado y levantándote.
- Apaga notificaciones del móvil durante el escrutinio para no distraerte con el acta.
- Organiza el transporte de vuelta: el fin puede ser tarde y con poco servicio público.
¿Qué pasa en Aragón el 8 de febrero?
Ese día miles de ciudadanos de la Comunidad de Aragón serán llamados a las urnas. Si te toca mesa, aplica todo lo anterior. Aunque sea domingo, el permiso retribuido afecta a quienes tengan turno en fin de semana y la reducción opera el lunes.
Preguntas frecuentes y simulaciones
Trabajo a turnos nocturnos: ¿cómo me afecta?
Ejemplo práctico: tu turno es de 22:00 a 06:00 la noche del sábado al domingo. Si eres miembro de mesa el domingo, la empresa debe reorganizar el turno. El lunes tendrás una reducción de jornada de cinco horas. Pide el justificante en el colegio.
¿Soy autónomo: pierdo el día y ya está?
Como autónomo, no hay compensación extra por lucro cesante. Cobrarás los 70 euros y contarás con cobertura de Seguridad Social por posibles contingencias durante la jornada. Si tienes citas con clientes, avisa con antelación en cuanto recibas la designación.
¿Puedo negarme si tengo un examen u operación?
Sí, presenta tu documentación a la Junta Electoral de Zona dentro del plazo de alegaciones. Si la cita es inaplazable y anterior a tu notificación, suele admitirse. No esperes al último día.
¿Cómo cobro la dieta?
La gestión la realiza la Administración una vez certificada tu asistencia. El ingreso se efectúa por transferencia. Conserva tu justificante y verifica tu cuenta bancaria con el colegio si te lo solicitan.
Más información útil para prepararte
Planifica la logística. Si vives lejos del colegio, calcula el tiempo de desplazamiento. Lleva bolígrafo propio para anotar incidencias del acta. Si necesitas gafas para leer, no las olvides: el recuento exige atención con números y siglas.
Si tu empresa te pone pegas con el permiso retribuido o la reducción, presenta la citación y el justificante. La normativa ampara esa ausencia y ese ajuste horario. Y si tienes dudas sobre excusas, contacta con tu Junta Electoral cuanto antes: decidir a tiempo evita sanciones y te ahorra problemas el día de la votación.