«Me dolía la espalda sin saber por qué» : la postura que usa el 80% y que podrías estar pagando caro

Te levantás cansado, rígido y con el cuello cargado. No siempre es el colchón ni el estrés. A veces, el cuerpo avisa en silencio.
Tu forma de dormir puede activar pequeñas tensiones que se acumulan y provocan dolor durante el día. Un reconocido cirujano de columna explica el gesto nocturno que más castiga la espalda y propone alternativas simples para dar vuelta la noche sin complicaciones.
El gesto nocturno que tu cuello no perdona
El cirujano estadounidense Themistocles Protopsaltis, del NYU Langone Health, advierte sobre un error frecuente: dormir boca abajo. En esa posición, el cuello queda girado durante horas y la zona cervical sufre un trabajo desigual. Un lado se contrae, el otro cede. El resultado combina tensión, rigidez y, con el tiempo, espasmos.
Regla sencilla: si te despertás con dolor de cuello o espalda, revisá postura, almohada y hábitos diarios antes de medicarte.
Cuando dormís boca abajo, la cabeza rota para poder respirar. Ese giro forzado comprime articulaciones facetarias, irrita músculos paravertebrales y altera la función de los discos. La columna pierde su curvatura en S y carga de forma poco eficiente.
Las posturas que protegen la espalda
El especialista propone priorizar dos posiciones: de lado o boca arriba. Ambas permiten sostener la alineación del cráneo, el cuello y la pelvis.
|Postura
|Riesgo principal
|Ajustes recomendados
|De lado
|Colapso de hombro y rotación de pelvis
|Almohada que llene el espacio del cuello; otra entre rodillas para nivelar cadera
|Boca arriba
|Hiperextensión lumbar o mentón elevado
|Almohada baja que mantenga el cuello neutro; toalla pequeña bajo las rodillas
|Boca abajo
|Giro cervical prolongado y arco lumbar aumentado
|Transición progresiva a lado o supino; si no podés, almohada muy fina bajo la pelvis
Tres cambios rápidos para esta misma noche
- Almohada entre rodillas si dormís de lado: reduce torsión de la pelvis y descarga la zona lumbar.
- Toalla bajo las rodillas si dormís boca arriba: relaja psoas y suaviza la curva lumbar.
- “Aterrizaje” progresivo si venís de dormir boca abajo: empezá 20 minutos de lado, aumentá cada noche y evitá girar el cuello más de 45°.
Objetivo al acostarte: cuello neutro, hombros relajados, pelvis alineada. Si una zona empuja, ajustá almohada o soporte.
Hábitos de día que tu espalda agradece
El descanso nocturno no compensa un día entero encorvado. Protopsaltis insiste en sumar actividad física y corregir la postura varias veces a lo largo de la jornada.
- Actividad aeróbica: caminatas, bicicleta o natación 150 minutos semanales a ritmo moderado. Mejora la circulación, el humor y la resistencia muscular.
- Pausa postural 1-2 minutos cada hora: hombros atrás, pecho abierto, mentón levemente retraído. Reforzás la memoria corporal.
- Estiramientos suaves: inclinaciones laterales de cuello, movilidad torácica y apertura de pectorales. Sin rebotes ni dolor punzante.
- Ergonomía: pantalla a la altura de los ojos, silla con apoyo lumbar, teclado cerca. Mirar el celular hacia abajo tensa tu cervical sin que te des cuenta.
Qué hacer si te levantás con dolor
Si el malestar aparece al abrir los ojos, actuá de forma ordenada. Arrancá con calor suave y movilidad controlada antes de exigirte.
- Ducha tibia y automasaje con las manos o una pelota pequeña en puntos tensos.
- Hielo 10 minutos si hay inflamación localizada o sensación de latido.
- Analgésicos de venta libre como paracetamol o AINE según indicación del prospecto y tu médico.
- Desayuno y movimiento: una caminata corta pone en marcha la musculatura profunda sin sobrecargar.
Si el dolor baja por una pierna, hay hormigueo o debilidad, pedí evaluación profesional. No prolongues la automedicación.
Comer, moverte, dormir: la combinación que funciona
La columna responde a un cuerpo que se cuida en conjunto. Una alimentación equilibrada sostiene el músculo y el tejido conectivo, y el cardio regular nutre los músculos del cuello y la espalda. La constancia hace la diferencia: en pocas semanas, tu postura mejora y los discos reciben menos carga.
Guía exprés para tu equipo de descanso
- Almohada: si dormís de lado, buscá una altura que llene el espacio entre oreja y hombro (suele rondar 10‑13 cm). Si dormís boca arriba, preferí baja y firme.
- Colchón: firmeza media a media‑alta para sostener la curva lumbar sin hundirte. Si dos personas comparten cama, evaluá independencia de lechos.
- Rutina: horarios regulares, habitación oscura y fresca. Evitá pantallas en la hora previa.
Cómo saber si tu postura te está jugando en contra
Probá estos test caseros y registrá sensaciones al despertar durante una semana. Vas a detectar patrones y ajustes útiles.
- Test de pared: apoyá talones, glúteos y parte alta de la espalda. Si el cuello queda adelantado, te falta control cervical.
- Escaneo matutino: al abrir los ojos, mové el cuello en X, Y y rotación. Si una dirección molesta siempre, revisá la posición de la cabeza al dormir.
- Bitácora de almohadas: anotá altura, materiales y cómo te levantás. Dos o tres noches por ajuste te dan pistas claras.
Lo que muchas personas pasan por alto
El cuerpo tolera variaciones, pero castiga la repetición incómoda. Dormir boca abajo una siesta no te rompe; hacerlo todas las noches multiplica el riesgo. Cambiar el hábito lleva días. Podés usar una almohada de transición para abrazar y evitar girar el tronco, o ubicar una toalla junto a la cadera que te “frene” al intentar rotar.
Si tenés otros factores, ajustá el plan
- Bruxismo: priorizá boca arriba con férula indicada por odontólogo para reducir carga cervical.
- Reflujo: elevá cabecera 10‑15 cm y dormí del lado izquierdo para disminuir síntomas.
- Embarazo: lado izquierdo con cojines en rodillas y bajo el abdomen para aliviar la zona lumbar.
- Apnea o ronquido: de lado y con soporte cervical estable. Consultá por dispositivos o terapia si persiste.
Pequeños cambios, gran diferencia: postura alineada, cardio semanal y micro‑pausas posturales reducen el dolor y mejoran tu energía.
Si querés medir el impacto, aplicá los tres cambios de cabecera durante 14 días: evitá boca abajo, sostené almohada entre rodillas o toalla bajo las rodillas y sumá 20‑30 minutos de aeróbico en días alternos. Registrá nivel de dolor del 1 al 10 al despertar y al acostarte. La tendencia suele bajar entre el día 5 y el 10.
Un último consejo práctico: configurá en el celular recordatorios breves cada 60 minutos con el texto “alargá la columna”. En dos semanas, ese gesto repetido se vuelve automático y se traslada a la noche. La columna lo siente y tu mañana cambia de tono.