Abre en Madrid el espectáculo de Navidad más grande de España: un evento de 12.000m2 con mercadillo y entrada gratuita

Madrid se ha puesto guapa antes de que caiga la primera helada. A escasos metros del río, entre árboles desnudos y olor a castaña, abre el espectáculo de Navidad más grande de España: 12.000 m² de luces, música y un **mercadillo navideño** que late como una plaza. Entrada libre, familias a la expectativa, crepitar de focos. La promesa es simple: encender el ánimo sin encender el bolsillo.
La primera tarde, el cielo estaba en ese azul de mantita y guantes. Un grupo de niños se quedó mudo frente a un árbol iluminado que marcaba la bienvenida; una pareja discutía si roscón o chocolate, con esa seriedad que uno reserva para las grandes decisiones. Al fondo, un saxofón improvisaba villancicos y un perro pequeño se negaba a avanzar porque el suelo olía a churro. *Es ese brillo que te coge por dentro y no suelta.*
El mapa se abre como un tablero: a la izquierda, puestos artesanos con velas de cera de abeja y bolas de cristal; a la derecha, un escenario listo para coros góspel, cuenta cuentos y mini conciertos. Entre ambos, un túnel de luz que dibuja fotos sin filtro y una zona de juegos con madera, cuerdas y paciencia. Hay entrada libre hasta completar aforo y un detalle que seduce: las sonrisas parecen firmes incluso con frío. Algo se está cocinando aquí.
Un gigante amable en pleno Madrid
El recinto se siente grande pero cercano. Los **12.000 m²** no se ven de golpe, se descubren, como si cada esquina guardara su propio secreto festivo. Una abuela señala un belén de barro pintado a mano mientras un adolescente se debate entre un bocadillo de calamares o un bao de carrillera. La piel pide una foto, luego otra, y luego una más. No hay prisa.
Detrás del árbol central, un mini bosque de abetos conduce a un mirador efímero con vistas a un río de leds. Una voluntaria ofrece una tarjeta con el programa del día: coro infantil a las 18:30, swing a las 19:15, nieve artificial a las 20:00. Un padre pregunta por baños adaptados, y la respuesta llega con una sonrisa y un gesto claro hacia el lateral derecho. Todos hemos vivido ese momento en el que el plan perfecto se decide por un detalle tan básico como saber dónde hay un banco libre.
La lógica del lugar evita el caos. Pasillos anchos, señalética grande, puntos de encuentro, y un sistema de aforo que funciona con contadores silenciosos en los accesos. La entrada es gratuita, sí, pero hay microexperiencias de pago: una pista de hielo pequeña, un taller de galletas, un carrusel con música de órgano. La sensación es de equilibrio: si quieres gastar, gastas; si no, el espectáculo te arropa igual. Madrid rara vez acierta a la primera, aquí parece que sí.
Cómo exprimir el plan sin perder la magia
Ve temprano o muy tarde, dos estrategias con premio. Al llegar a primera hora, el mercadillo está fresco, los artesanos tienen tiempo para contar historias y el café humea sin fila. Si te gusta la foto, espera al azul de la tarde: las luces abrazan, la gente se mueve más despacio y el túnel luminoso regala sombras bonitas. Lleva una batería externa y guantes finos. El resto se escribe solo.
Transporte público antes que coche, por pura paz mental. Metro hasta Casa de Campo o Lago, y un paseo corto que activa las manos y despeja la cabeza. Si vas con peques, marca tres paradas y no diez: árbol, merienda y música. Seamos honestos: nadie hace eso todos los días. Si llueve, la mitad del recorrido es cubierto; si hace raso, una bufanda y listo. La Navidad aguanta bien los imprevistos cuando el plan es flexible.
Hay pequeños trucos que salvan la tarde. Compra cacao o castañas al salir del túnel de luz, no antes, para no pelear con las fotos. Pide el mapita en papel y guarda el QR del programa en el móvil.
“Venimos por la luz, volvemos por el ambiente”, me dijo una vendedora de velas que ofrecía calor con voz de vecina. “Lo gratis abre la puerta; el resto lo hace la gente”.
- Mejor hora para el túnel: 18:00-19:00, luz azul y menos atasco.
- Zona de calma con bancos: lateral norte, junto a los abetos.
- Puestos con producto local: cerámica de Talavera, turrón de Jijona, lana merina.
- Plan corto de 60 minutos: árbol, góspel, chocolate espeso.
Lo que hay, lo que se queda, lo que te llevas
La promesa de **entrada gratuita** no es un gancho vacío. Los organizadores han dispuesto un mercadillo con más de 150 casetas, un escenario vivo y rincones para detenerse sin consumir. Hay compromiso con energía LED, contenedores visibles, vasos retornables y un punto para rellenar agua. Si vas en silla, hay rampas y personal atento; si vas con perro, correa corta y bolsas a mano. Lo mejor, quizá, no está en el plano: el rumor común de un plan compartido que no pide la tarjeta a cada paso. Y que te deja con ganas de contarlo.
|Punto clave
|Detalle
|Interes para el lector
|Entrada gratuita
|Acceso libre hasta completar aforo, sin reserva previa
|Plan económico y espontáneo para familias y amigos
|Superficie total
|12.000 m² con zonas cubiertas y abiertas
|Espacio amplio, cómodo y fotogénico, incluso con frío o lluvia ligera
|Programación viva
|Góspel, cuentacuentos, talleres y nieve artificial por franjas
|Actividades para todas las edades en distintos horarios
FAQ :
- ¿Dónde está exactamente y cómo llegar?En el recinto ferial de Casa de Campo, área Pabellón de Cristal. Metro Casa de Campo o Lago y un paseo señalizado.
- ¿Hace falta entrada o reserva?No. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Algunas actividades dentro sí tienen coste.
- ¿Cuáles son los horarios?Lunes a jueves, 12:00-22:00. Viernes a domingo y festivos, 11:00-23:00. 24 y 31, horario matinal reducido.
- ¿Es accesible y se puede ir con mascotas?Rampas, baños adaptados y personal de apoyo. Perros con correa corta y bozal si es necesario.
- ¿Qué no me puedo perder?El túnel de luces al caer la tarde, el coro góspel de las 19:15 y un chocolate espeso con roscón tibio en el lateral sur.