La nutricionista Petronella Ravenshear ha creado un programa de pérdida de peso que le ha permitido perder 6 kg en 16 días. Te contamos en qué consiste.

Petronella Ravenshear estaba acostumbrada a escuchar excusas por parte de sus pacientes sobre los motivos por los que no perdían peso. Pero cuando ella misma llegó a la menopausia pudo comprobar que en muchos casos, dichas excusas no eran tales, al vivir en carne propia la realidad de ganar peso incluso comiendo cada vez menos y moviéndose más.



Así que aprovechando sus conocimientos, diseñó un programa nutricional propio inspirado en la dieta mediterránea que le permitió perder hasta 6 kg en 16 días, y al que denominó HBD, o en español, la dieta humana. ¿En qué consiste ese programa? Te lo contamos a continuación.

La dieta humana

Esta nutricionista no aboga por contar calorías, ni por limitar los alimentos o sustituirlos por barritas o similares. Su programa apuesta por comida real, densa en nutrientes, con porciones moderadas y preferencias por determinados tipos de alimentos, como las verduras y la proteína de calidad.



El objetivo es reducir la inflamación y estabilizar los niveles de insulina, para lo cual sigue una pauta concreta, que consiste en lo que ella llama un reseteo del organismo. Este reseteo solo debe llevarse a cabo una vez al año durante 16 días, periodo en el cual sí que se reduce de forma significativa la ingesta calórica, situándola por debajo de las 1000 calorías diarias.



Pasado este periodo, en el que se logra una reducción de peso notable, basta con seguir las recomendaciones generales de dar preferencia a la verdura y a la proteína de calidad como el huevo, el pollo, el salmón o el pavo en porciones razonables.

Como se lleva a cabo el reseteo

Estos primeros 16 días son duros, pero también ofrecen resultados rápidos. Los dos primeros días tendrás que comer únicamente vegetales, aunque el tomate y el aguacate, que son frutas, también están permitidos. Pero ni siquiera puedes emplear aceite. A partir del tercer día la cosa se suaviza, aunque no deja de ser estricta. Puedes ir incorporando legumbres, frutas, fuentes proteicas y semillas o frutos secos, teniendo siempre en cuenta que el consumo total de calorías no exceda las 1000.



En estas dos semanas tendrás que realizar tres comidas diarias con una diferencia de cinco horas, sin que esté permitido el picoteo entre ellas. De este modo lograrás que tus niveles de insulina bajen y se estabilicen lo que te permitirá experimentar menos sensación de hambre.



¿Qué ocurre después de este reseteo? Pues básicamente vas a tener menos ansiedad por la comida, experimentar unos mayores niveles de energía y estar de mejor humor, entre otras cosas, porque habrás logrado unos cuantos kilos de forma rápida. No es fácil y esas dos semanas requieren de cierto sacrificio, pero los beneficios son indiscutibles. Ahora tú decides: ¿merece la pena intentarlo?