Andrew Huberman, neurocientífico de Stanford: “Dormir bien no empieza por la noche, sino por lo que haces las dos primeras horas del día”

¿Por qué hay noches impecables y otras en las que el sueño se rompe como cristal fino? Ajustamos la almohada, cambiamos la cena, sumamos tisanas… y aun así despertamos a las 3:17 sin saber por qué. El neurocientífico de Stanford Andrew Huberman señala un lugar incómodo y obvio a la vez: el día. Más preciso, las dos primeras horas. Lo que ahí sucede marca el reloj biológico con la exactitud de un director de orquesta. Si la batuta entra tarde, la sinfonía nocturna desafina.
Cruzo la ciudad a pie mientras algunos ya corren, otros empujan carritos, y un barista sube la persiana justo cuando el sol encuentra mi cara; una ráfaga tibia, como si alguien encendiera un interruptor en la cabeza. La luz rebota en los escaparates y en los ojos de la gente, los perros tiran de sus dueños, el bus suspira al frenar. El mundo se despereza y, sin querer, mi cuerpo toma nota de la hora sin mirar el reloj. La pista clave está ahí fuera, no en la mesita de noche.
La ventana de las dos primeras horas
Huberman lo repite con paciencia de laboratorio: la calidad de tu noche se cocina al amanecer. En los primeros 120 minutos, tu cerebro decide a qué hora apagará la melatonina y cuándo volverá a encenderla. El ingrediente principal no es un suplemento, es la luz solar directa entrando por los ojos, preferiblemente al aire libre.
Piensa en Laura, 39, que cambiaba de ritual nocturno cada semana sin éxito. Empezó a salir con su café en mano a dar 12 minutos de paseo cuando la luz era oblicua y suave. En siete días, su reloj marcó menos despertares y un inicio de sueño más rápido. No fue magia, fue sincronía: su cuerpo recibió un “¡aquí empieza el día!” claro y consistente.
Detrás hay una lógica pulcra. La retina tiene células sensibles a la intensidad y al color del cielo que envían la hora a un núcleo maestro del cerebro, el reloj central. Esa señal ajusta el pulso de cortisol temprano —un empujón natural para arrancar— y programa la melatonina para la noche que viene. Si la señal llega tarde o diluida, el reloj se atrasa y te duermes después, aunque quieras lo contrario.
Qué hacer entre que abres los ojos y las 10
Sal a la calle en cuanto puedas y busca cielo, no techo. Entre 2 y 10 minutos bastan en días despejados; con nubes, apunta a 15-30. No mires al sol de frente, deja que la luz te envuelva. Suma movimiento ligero: caminar, estirarte, subir escaleras. Retrasa la cafeína 60-90 minutos para no pelearte con la adenosina y evitar el bajón de la tarde.
Errores comunes: ponerte gafas de sol muy oscuras justo al salir, pensar que la luz tras la ventana vale igual, o quedarte tumbado con el móvil en la cara creyendo que “ya me activé”. Todos hemos vivido ese momento en el que te metes en la cama cansado y, aun así, la mente no frena. Seamos honestos: nadie hace eso todos los días. Si un día no sales, compénsalo mirando el cielo desde un balcón o cerca del marco abierto; no es perfecto, pero ayuda.
La rutina gana cuando es simple y repetible. Empieza por una señal clara al cerebro y deja que el resto encaje.
“Dormir bien no empieza por la noche, sino por lo que haces las dos primeras horas del día.” — Andrew Huberman
- Ventana de 2 horas: luz natural + movimiento suave.
- Café más tarde: espera 60-90 minutos tras despertar.
- Hidratación simple: agua y, si te sienta bien, desayuno con proteína.
- Evita pantallas brillantes pegadas a la cara al abrir los ojos.
La noche que empieza con el alba
No se trata de vivir esclavos de una lista, sino de ofrecerle al cuerpo señales nítidas. Una mañana con cielo, pasos y respiración genera inercia hacia la calma nocturna. Si hoy el paseo fue corto, mañana puede ser un poco más largo. Si el café se adelantó, vuelve a moverlo. El reloj biológico es plástico, no un juez. A veces, con sólo mirar el amanecer desde la puerta, algo se alinea por dentro. Comparte esa sensación y verás que muchos cuentan lo mismo, con palabras distintas.
|Punto clave
|Detalle
|Interes para el lector
|Luz de mañana
|2-10 min al aire libre; 15-30 con nubes; sin gafas muy oscuras
|Marca el reloj y facilita conciliar el sueño por la noche
|Movimiento ligero
|Camina, estírate o sube escaleras en la primera hora
|Activa energía sin sobreexcitar; mejora el estado de ánimo
|Café más tarde
|Espera 60-90 minutos tras despertar
|Menos “crash” por la tarde y mejor profundidad de sueño
FAQ :
- ¿Y si me despierto antes del amanecer?Enciende luces interiores y sal a por luz natural cuando asome el día. La luz exterior, incluso con nubes, es mucho más potente que cualquier lámpara.
- ¿Ventana sirve igual que salir a la calle?No del todo. El vidrio filtra parte del espectro y de la intensidad. Si sólo puedes asomarte, acércate al marco y alarga unos minutos.
- ¿Cuánta actividad física necesito por la mañana?Con 5-15 minutos de caminar o moverte ya envías una señal clara. Si te apetece entrenar fuerte, genial, pero no es obligatorio.
- ¿Puedo usar gafas de sol?Evítalas en los primeros minutos, salvo sensibilidad ocular. Después, úsalas sin problema. La clave es recibir esa primera luz sin filtros pesados.
- ¿Y si tomo café al despertar sí o sí?Prueba a retrasarlo 30 minutos al principio y ve sumando. Notarás menos picos y caídas de energía, y noches más estables.