Aumento del tráfico ilegal de cachorros: cómo identificar estafas en internet

El boom de adopciones y compras de mascotas en la red ha dado gasolina a un mercado oscuro: el tráfico ilegal de cachorros. Detrás de fotos adorables y promesas de entrega exprés se esconden redes que se mueven con un lenguaje amable y precios que suenan a oportunidad. Miles de usuarios caen en webs efímeras, anuncios en redes y chats privados donde un “criador” contesta en minutos y desaparece en horas.
El domingo por la tarde el barrio huele a pan y café. En el móvil, un bulldog francés con ojos como dos aceitunas parpadea desde un anuncio con fondo perfecto. “Últimas camadas, envío a toda España”, dice el texto. La conversación vuela: audios amables, un video corto, un descuento si la reserva entra antes de medianoche. El corazón se enciende y el dedo busca la tarjeta. La razón llega tarde. Algo no cuadraba.
El nuevo escaparate del tráfico de cachorros
El negocio se trasladó al escaparate más grande del mundo: internet. Anuncios en redes, grupos de mensajería y portales de segunda mano se llenan de camadas “lista de espera” y entregas por paquetería como si fueran zapatillas. Los estafadores saben qué razas se buscan y a qué hora responde la gente. Seamos honestos: nadie verifica todo con lupa todos los días. Y ellos juegan con eso, con la prisa y la ilusión.
La historia se repite con nombres distintos. Laura, 27 años, dejó una señal por un border collie “con pedigree” a un contacto de Instagram que parecía serio. Fotos preciosas, otras familias felices en los comentarios. Cuando pidió ver al cachorro por videollamada, llegó el silencio. A la mañana siguiente, el perfil había desaparecido. Organizaciones de protección animal de España y de la UE reportan picos de denuncias en campañas y festivos, cuando sube el impulso y bajan las defensas. La ansiedad por no “perder la oportunidad” hace el resto.
Hay lógica detrás del aumento: demanda creciente, algoritmos que amplifican contenidos virales de cachorros y una oferta que cruza fronteras sin moverse del sofá. Las mafias copian fotos de criadores reales, falsifican documentos y tejen una narrativa de confianza. El guion incluye envío aéreo “con seguro”, “veterinario incluido” y una factura que nadie verá. El precio rompe el mercado y desarma preguntas. Un **precio demasiado bueno** casi siempre compra silencio y dudas.
Cómo detectar la estafa antes de morder el anzuelo
Aplica una prueba de vida digital. Pide una videollamada corta con el cachorro, el supuesto criador y un papel con la fecha de hoy. Solicita que te muestren el microchip leyendo el número ante la cámara y una cartilla veterinaria con sellos claros. Haz una búsqueda inversa de imágenes de las fotos del anuncio. Si la misma imagen apareció en otro país o con otra cuenta, ya tienes una pista. Nada como ver, oír y contrastar en tiempo real.
Ojo con las prisas. El reloj y la palabra “reserva” son armas. Si te presionan con un “hay más interesados” o “solo queda uno”, respira, guarda el móvil y vuelve mañana. Evita transferencias a cuentas personales “recién abiertas”, giros y pagos en criptomonedas. Pide un **contrato de compraventa** sencillo con datos fiscales, dirección física, nombre legal y condiciones de devolución. Si dicen que “no trabajan con papeles”, puedes dar la vuelta. Tú no eres el problema. El proceso lo es.
Los fraudes viajan en frases hechas. Cuando leas “entrega puerta a puerta sin trámites”, “envío desde criadero asociado” o “papeles en regla al llegar al aeropuerto”, afina el oído. *Esto no va de regatear, va de vidas.*
“Si no puedes ver dónde nació ese cachorro, si no sabes quién lo vacuna y quién lo transporta, no compres. Un animal no es un paquete con etiqueta”, dice una veterinaria de una protectora madrileña.
- Checklist express: pide videollamada, microchip visible y cartilla con sellos y fechas coherentes.
- Busca el CIF/NIF del vendedor y cruzalo en registros públicos o asociaciones caninas reconocidas.
- Evita pagos a cuentas con titulares distintos al vendedor o con IBAN extranjero sin explicación.
- Revisita el anuncio en otro dispositivo y otra red; los timadores bloquean según IP.
- Guarda capturas, enlaces y conversaciones desde el minuto uno.
Lo que hacemos con lo que sabemos
No todo es miedo. Hay criadores responsables, asociaciones serias y adoptantes con historias luminosas. Compartir señales y hablar del tema baja el volumen del engaño y sube el del cuidado. Si ves un anuncio raro, repórtalo en la plataforma y avisa a tu entorno. Si ya caíste, conserva todo y presenta denuncia; muchas tramas se desarman gracias a un detalle. La conversación pública frena la normalización del envío de cachorros como si fueran cajas. Lo que decimos —y lo que no— marca el mercado. Las vidas pequeñas dependen de eso.
|Punto clave
|Detalle
|Interes para el lector
|Señales rojas
|Precios por debajo del mercado, presión por reservar, fotos recicladas
|Detectar fraudes sin ser experto
|Pagos seguros
|Evitar giros, criptos y cuentas opacas; preferir métodos trazables
|Proteger dinero y recuperar en caso de disputa
|Documentos
|Microchip, cartilla sellada, contrato con datos fiscales y dirección
|Comprar con respaldo legal real
FAQ :
- ¿Cómo saber si un criador es legal?Verifica si aparece en registros autonómicos, si ofrece visita al criadero y si facilita CIF/NIF, contrato y cartilla con sellos verificables. La transparencia no se improvisa.
- ¿Qué hago si ya pagué una reserva y dejaron de responder?Congela más pagos, guarda capturas, consulta a tu banco por reverso o disputa y presenta denuncia con todo el material. Publica el aviso en la plataforma para proteger a otros.
- ¿Qué documentos debe entregarse con un cachorro?Cartilla sanitaria con vacunas y desparasitaciones fechadas y selladas, número de microchip, datos del veterinario y del vendedor, y factura o contrato con condiciones claras.
- ¿Es seguro un cachorro enviado por paquetería?No lo es. El transporte animal tiene reglas y supervisión; enviar como paquete suele vulnerarlas y abre la puerta a tratos crueles y papeles falsos.
- ¿Dónde reporto un anuncio sospechoso?Dentro de la propia plataforma, ante la policía (unidad de delitos telemáticos) y, si procede, en protectoras o colegios veterinarios que centralizan alertas locales.