Avance Laura Azaña 25/26: ¿listas para 7 claves, 3 colores cálidos y 100% hecho en España?

El frío se acerca y las calles cambian de ritmo. El armario se ajusta. Tus pasos pedirán calma, carácter y confianza.
La firma Laura Azaña prepara su Otoño-Invierno 25/26 con una propuesta centrada en comodidad real y estilo usable. Llega un anticipo con modelos urbanos, pieles cuidadas y una paleta de tonos cálidos que mira a la ciudad y a la ruta diaria.
Avance de temporada: qué trae Laura Azaña 25/26
La colección se mueve en tres frentes claros: botas, botines y zapatos pensados para andar horas sin perder forma ni expresión. El foco se sitúa en hormas amables, plantillas confortables y suelas ligeras que amortiguan sin añadir peso. El conjunto apunta a la rutina moderna: oficina, recados, escapadas de fin de semana.
Lo nuevo en botas, botines y zapatos
En el adelanto aparecen siluetas reconocibles, actualizadas con líneas limpias y detalles funcionales. El botín urbano gana protagonismo por su versatilidad. La bota de caña alta vuelve como abrigo para la pierna. El zapato plano eleva el día a día con color y materiales suaves al tacto.
|Modelo
|Uso recomendado
|Notas de estilo
|Botín negro línea Zie
|Trayectos urbanos, oficina, paseos largos
|Perfil sobrio con apoyo estable y cierre fácil
|Zapato plano burdeos línea Petra
|Días activos, looks relajados con punto o denim
|Color protagonista y líneas modernas que afinan la silueta
|Bota marrón caña alta línea Alis
|Climas fríos, vestidos midi, abrigos clásicos
|Tubo estilizado, calidez visual y agarre en suela
Colores y materiales clave de la temporada
La paleta toma el calor del otoño: caldera, burdeos y verdes intensos marcan la pauta. Los tonos negro y marrón aportan continuidad a quien busca fondo de armario. Esta combinación permite transitar de lunes a domingo sin saltos extraños entre prendas.
Caldera, burdeos y verdes intensos conviven con negro y marrón para equilibrar carácter y atemporalidad.
La construcción se apoya en piel de calidad y materiales de última generación, con acabados cuidados que resisten uso frecuente. El objetivo: suavidad en el contacto, estructura en el caminar, fácil mantenimiento en casa.
Hecho en España: oficio y proximidad
La firma fabrica en España y acumula más de 25 años de experiencia. Ese bagaje se nota en la consistencia de las hormas y en la elección de componentes que favorecen la durabilidad. El control cercano reduce sorpresas en tallaje y mejora la disponibilidad de recambios o ajustes.
Fabricación en España y más de 25 años de oficio para garantizar estabilidad, ajuste y un acabado pulcro.
Detalles que marcan la diferencia
La comodidad nace de pequeñas decisiones constructivas bien pensadas. En este anticipo se perciben cierres prácticos que simplifican el calce, refuerzos donde roza el pie y costuras colocadas para evitar puntos de presión. La estética se mantiene limpia, con adornos discretos que no pesan ni interrumpen el movimiento.
- Cierres rápidos que facilitan ponerse y quitarse el calzado en segundos.
- Forros suaves que reducen fricción y mejoran la sensación térmica.
- Suelas con dibujo para mejorar el agarre en aceras húmedas.
- Puntas redondeadas que dan espacio al antepié sin perder línea.
- Acabados pulidos que resisten raspones y mantienen el color vivo.
Comodidad visible: cierres ágiles, suelas con tracción y acabados pensados para caminar más y preocuparse menos.
Apertura de la web de otoño y serie de vídeo
La casa prepara la apertura de su web de temporada en los próximos días. Allí se podrán ver los modelos con mayor detalle y elegir combinaciones de color que encajen con cada armario. La compra se realizará desde casa, con procesos claros y soporte cercano.
Además, ya circula el primer capítulo de una serie de vídeos donde la marca muestra el espíritu de la colección Otoño-Invierno 25/26. Este formato ayuda a entender calces, volúmenes y sensaciones de cada pieza en movimiento.
Serie en YouTube para seguir la temporada desde el minuto uno: materiales, ajustes y looks reales en vídeo.
Cómo acertar con el calzado cómodo sin renunciar al estilo
Para elegir bien, conviene medir el pie al final del día, cuando está más dilatado. Unos milímetros de holgura delante evitan rozaduras en caminatas largas. Si dudas entre dos tallas, prueba con el calcetín que usas en invierno. Camina unos pasos y verifica que el talón no se deslice.
La paleta de la temporada se lleva fácil. El burdeos combina con crudos, verdes pino y grises suaves. El caldera gana fuerza con vaqueros índigo y prendas de punto en beige. Los verdes intensos dialogan con negro sin perder luminosidad. El marrón y el negro sirven como base para looks con abrigos estampados o bufandas de gran tamaño.
Cuidados que alargan la vida útil
- Deja ventilar el calzado tras cada uso para secar humedad interna.
- Alterna pares a lo largo de la semana para recuperar forma.
- Nutre la piel con cremas específicas y cepilla el polvo antes de guardar.
- Usa hormas o papel para mantener la estructura en reposo.
Lo que puedes esperar de la experiencia Laura Azaña 25/26
La propuesta reúne confort y moda aplicable al día a día. El proceso de compra promete sencillez, desde la consulta de modelos hasta la elección final. El catálogo se perfila con estilo atemporal, con guiños de color que animan sin condicionar el armario.
Tres pilares para esta temporada: comodidad real, fabricación nacional y un estilo alegre que no caduca.
Información útil para ampliar el radar del comprador
Si te mueves mucho, busca suelas con buen retorno de energía y relieve marcado. Para climas fríos y húmedos, prioriza forros que mantengan el calor sin perder transpiración. En desplazamientos largos, una plantilla acolchada reduce fatiga en el metatarso. Y si trabajas de pie, las puntas redondeadas y las hormas generosas evitan compresiones.
Un truco de armario para esta paleta: crea un bloque monocromático con pantalón y jersey, e introduce el acento en el calzado. Un zapato plano burdeos o un botín verde profundo elevan un conjunto básico sin recargarlo. Con vestidos midi, la bota de caña alta estiliza y aporta cobertura térmica. En días de lluvia, el botín con suela marcada ofrece agarre y mantiene equilibrio entre elegancia y función.
¡Qué ganas de ver esos botines verdes en acción! 😍
Cuando decís 100% hecho en España, ¿incluye también curtidos y componentes? A veces el upper es nacional pero las suelas vienen de fuera… No lo digo por molestar, es que me importa el origen y la trazabilida. ¿Podéis aclarar proveedores y certificaciones?