Cada invierno tiro dinero por la ventana» : el truco del ferretero que te ahorra calefacción

El frío se cuela por rendijas invisibles y vacía tu bolsillo sin pedir permiso. Tu casa puede resistir mejor.
Una visita a la ferretería puede cambiar tu invierno. Un ferretero con oficio resume un método sencillo y barato para sellar las ventanas, cortar corrientes y bajar el consumo de calefacción. Se instala en una tarde y el confort sube al instante.
Por qué se escapa el calor por tus ventanas
Las rendijas invisibles y los marcos
La mayor parte de las pérdidas no se produce por el vidrio, sino por juntas desgastadas, marcos deformados y malas uniones. Las ventanas correderas suelen filtrar más que las abatibles porque la hoja no presiona con fuerza contra el perfil. Las cajas de persiana antiguas funcionan como un túnel al exterior.
Hasta un hueco de 1 milímetro recorre la casa como una autopista de aire frío. Taparlo cambia la sensación térmica en minutos.
La prueba del papel y del humo
El ferretero propone una comprobación rápida. Cierra la ventana con una tira de papel entre el marco y la hoja. Si el papel sale sin resistencia, hay fuga. Repite con un palito de incienso o una vela: si la llama oscila o el humo se desvía, el aire entra por ahí. Marca cada punto con un lápiz.
El truco del ferretero paso a paso
Elige y coloca el burlete correcto
El núcleo del método consiste en pegar burletes adecuados en el cierre. El material y la forma importan:
- Burlete de espuma: barato y fácil. Ideal para huecos pequeños y temporales.
- EPDM o caucho en forma E, P o D: dura más y sella mejor. Escoge la forma según el tamaño de la holgura.
- Junta de cepillo para ventanas correderas: el pelo cierra el paso del aire sin frenar el movimiento.
Limpia el marco con alcohol, mide los tramos y corta a 45 grados en las esquinas para que no queden huecos. Pega sin estirar la tira. Cierra y comprueba el ajuste. Si roza, estás apretando demasiado; si baila, falta grosor.
Refuerza con silicona, espuma o masilla
En juntas fijas o grietas, el ferretero sugiere sellar con silicona neutra o masilla acrílica. La espuma expansiva funciona en huecos grandes, siempre protegida con un remate porque se degrada al sol. No tapes los desagües del marco: evacuan la condensación.
Cierra la caja de la persiana
La caja de la persiana filtra aire por tapas flojas y pasos de cintas. Abre y revisa. Forra el interior con panel aislante o poliestireno extruido de baja densidad para no bloquear el tambor. Sella la tapa con junta adhesiva y sustituye el pasacintas por un modelo con burlete integrado.
Un sellado completo de juntas, correderas y caja de persiana reduce de forma apreciable la sensación de corriente y recorta el uso de radiadores.
Soluciones complementarias que suman
Cortinas térmicas y estores
Una cortina térmica del techo al suelo crea una cámara de aire que actúa como escudo. Un estor noche y día añade control solar. Dos capas funcionan mejor que una, y los tejidos densos reducen ruido y pérdidas.
Películas para el vidrio y doble acristalamiento temporal
Las películas de control solar se adhieren al vidrio y mejoran la retención de calor en invierno y el rechazo en verano. Para alquilados o presupuestos ajustados, el “doble acristalamiento temporal” con film termorretráctil y secador crea una lámina de aire estable sin obras.
Cuánto cuesta y qué puedes ahorrar
|Solución
|Coste orientativo
|Tiempo de instalación
|Efecto esperado
|Burletes EPDM para 2 ventanas
|10–20 €
|30–45 min
|Menos infiltraciones y ruido
|Juntas de cepillo en correderas
|8–15 € por hoja
|20–30 min
|Cierre más estanco
|Sellado con silicona/masilla
|6–12 €
|30 min + secado
|Sin grietas ni vibraciones
|Aislamiento de caja de persiana
|15–30 €
|1–2 h
|Menos flujo de aire frío
|Película aislante para vidrio
|12–25 € por ventana
|30–40 min
|Mejor retención de calor
|Cortinas térmicas
|30–70 € por ventana
|1 h
|Barrera extra día y noche
Con materiales de ferretería por menos de 50–80 €, muchas viviendas logran un descenso apreciable del gasto de calefacción durante el invierno.
Consejos de uso para no tirar calor
Ajusta temperatura y ventila bien
- Mantén el termostato entre 19 y 21 ºC en estancias vividas. Cada grado extra empuja el consumo.
- Ventila con aperturas cruzadas durante 8–10 minutos y corta la calefacción en ese tramo.
- Cierra puertas de habitaciones frías para no alimentar corrientes internas.
Mantenimiento y señales de alerta
Revisa los burletes cada temporada. El EPDM dura más, pero su adhesivo puede fatigarse con el sol. Si notas condensación persistente, seca el marco, ventila y valora colocar un absorbente de humedad. Si la hoja no asienta, ajusta los herrajes con una llave Allen en los puntos de presión. Ante marcos hinchados o madera húmeda, pide valoración a un técnico.
El pequeño extra que marca diferencia
Plan exprés para una tarde de invierno
Haz un plan por ventanas. Empieza por la más fría del salón. Aplica la prueba del humo, pega burletes, sella grietas con silicona neutra y coloca un estor o una cortina densa. Repite en el dormitorio principal. Con dos intervenciones selectivas ya notas el confort y puedes posponer el resto a otro día.
Prioriza según impacto
Ataca primero la caja de la persiana, las correderas con juego y las juntas que dejan pasar la luz. Si el vidrio arde al sol y hiela por la noche, valora la película aislante. En el futuro, cuando llegue el momento de cambiar, busca carpinterías con ruptura de puente térmico y doble acristalamiento. Mientras tanto, el truco del ferretero sostiene el calor sin obras ni sorpresas.
Primero detecta, después sella y por último añade barreras blandas. Ese orden multiplica el efecto y evita gastar de más.
Un último apunte útil: coloca un termómetro sencillo junto a la ventana y otro en el centro de la estancia. Si la diferencia supera 3 ºC en días sin sol, aún quedan fugas. Con esa lectura afinas el sellado y aprovechas mejor cada euro de calefacción.