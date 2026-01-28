Cada mancha se agranda y no sé por qué» : el truco de la OCU para cortar la humedad gratis en 2026

Las lluvias se han vuelto intensas y frecuentes. Tu casa lo siente. Hay señales silenciosas que ya están pidiendo atención.
Cuando el agua no drena donde debe, los materiales absorben más de lo que aguantan. La OCU propone un gesto simple que muchos pasan por alto y que te evita gastos, obras y disgustos.
Un gesto gratuito que corta la humedad antes de que empiece
La clave está arriba y fuera, no dentro. La OCU señala que revisar y limpiar canalones, bajantes, sumideros y rebosaderos evita que el agua permanezca en contacto con muros y forjados. No necesitas herramientas caras ni contratar a nadie. Solo tiempo, guantes y una mirada atenta.
Un repaso visual y una limpieza manual en canalones, bajantes y sumideros interrumpe la ruta de la humedad sin gastar un euro.
La rutina en 10 minutos que casi nadie hace
- Retira hojas, barro y nidos secos con guantes y una pala pequeña o una botella cortada.
- Vierte agua con una regadera para comprobar que el flujo es continuo y no rebosa.
- Observa los anclajes del canalón: si hay holguras, habrá vibraciones y fugas.
- Revisa la boca de la bajante: no debe estar obturada ni suelta de la pared.
- Comprueba el punto de descarga: el agua no puede caer junto a los cimientos.
- Si hay codos o tramos ocultos, escucha gorgoteos o retornos: indican atasco parcial.
Si tu vivienda está cerca de árboles, una rejilla salvahojas reduce suciedad, pero la limpieza periódica sigue siendo decisiva. La acción gratuita es la inspección y el desatasco manual.
Por qué importa: cimientos, capilaridad y muros
Cuando los desagües fallan, el agua se acumula en la fachada y en el perímetro. El ladrillo y el mortero son porosos. Absorben. Esa humedad migra hacia el interior y se manifiesta como manchas, desconchones y malos olores. Lo más delicado ocurre abajo: si la bajante descarga junto a la base, se alimenta la humedad por capilaridad. Entra por el terreno, sube por los muros y castiga zócalos y plantas bajas.
Evitar que el agua repose junto a los cimientos es la defensa más barata contra la humedad por capilaridad.
Una revisión estacional frena el problema antes de que requiera tratamientos costosos. La OCU sugiere hacerlo al menos una vez al año y siempre tras lluvias intensas.
Lluvias intensas y cargas ocultas en los canalones
Un canalón lleno pesa. Mucho. Agua, barro y hojas suman kilos que no estaban previstos. Ese exceso fuerza soportes, abre juntas y puede causar desprendimientos. El primer aviso suele ser una línea de humedad bajo la cornisa y pintura ampollada en la planta superior.
- Atascos por hojas: el agua reboza y empapa cornisas y fachadas.
- Fisuras en bajantes: provocan humedades localizadas en muros exteriores.
- Desconexiones en la base: el agua se queda junto a los cimientos y asciende.
Señales de alarma que conviene no ignorar
- Manchas oscuras verticales bajo el canalón o en esquinas.
- Desconchones y salitre en zócalos interiores.
- Olor a cerrado en armarios pegados a muros exteriores.
- Listones del rodapié hinchados o separaciones en parquet.
- Rejillas del balcón con charcos persistentes tras horas sin lluvia.
Qué puedes hacer hoy mismo sin gastar
- Libera el sumidero del balcón o la azotea y retira la rejilla para extraer pelo y barro.
- Extiende la descarga de la bajante con una botella cortada para alejar el agua de la base.
- Reorienta, si puedes, el codo final hacia una zona permeable alejada de la fachada.
- Levanta ligeramente el borde de la tierra del jardín junto al muro para que drene hacia fuera.
- Seca a mano manchas recientes y ventila 15 minutos para reducir condensación.
Si tras una tormenta ves rebosar un sumidero, la prioridad es desatascarlo. Cada hora de estancamiento suma litros a la pared.
Tipos de humedad y qué hacer sin gastar
|Tipo
|Dónde aparece
|Causa probable
|Señal típica
|Acción gratuita
|Capilaridad
|Zócalos, plantas bajas
|Agua junto a cimientos
|Salitre y pintura a 30-80 cm del suelo
|Desviar descargas y alejar charcos del perímetro
|Filtración por lluvia
|Muros exteriores y cornisa
|Canalón o bajante obstruida
|Mancha vertical tras tormenta
|Limpiar canalones y verificar flujo continuo
|Condensación
|Esquinas frías, ventanas
|Vapor sin renovar
|Gotas en vidrio y moho negro
|Ventilar, tapar ollas, separar muebles de muros
|Fuga interna
|Un punto concreto
|Tubería o sifón
|Humedad constante, incluso sin lluvias
|Cerrar llaves por tramos para localizar el circuito
Cómo comprobar el sistema con una prueba casera
- Limpia un tramo del canalón.
- Vierte dos cubos de agua y mira si aparece en el pie de la bajante sin rebosar.
- Si el agua tarda o retrocede, hay un atasco más abajo.
- Coloca un recipiente en la salida para medir el caudal y detectar pérdidas por el camino.
Seguridad básica al trabajar en altura
- Apoya la escalera sobre suelo firme y sujétala con una cuerda al peldaño y a un punto fijo.
- No trabajes solo. Pide a alguien que estabilice la base.
- Usa guantes y gafas. La suciedad puede llevar clavos, vidrio o excrementos secos.
- No te estires lateralmente. Baja y recoloca la escalera las veces que haga falta.
Cuándo repetir y a quién corresponde
Realiza una revisión anual antes del otoño. Tras una tormenta, vuelve a comprobar los puntos críticos. En edificios, los canalones y bajantes comunitarios suelen ser responsabilidad de la comunidad. Avisar a tiempo evita daños en varios pisos.
Detalles que marcan la diferencia sin invertir
- Retira el musgo de la coronación del muro con una espátula: retiene agua.
- Limpia la ranura de las gárgolas y las rejillas del patio interior.
- Separa 5 cm los muebles del muro exterior para que el aire circule.
- Abre ventanas opuestas 10-15 minutos al día para renovar aire y reducir humedad ambiental.
Si ya observas moho o pinturas caídas, corta la causa primero. Pinta después, no al revés. Una medida temporal útil es dirigir el chorro de la bajante hacia una zona de absorción alejada de la casa con una pieza improvisada hecha de plástico rígido reciclado. Funciona como desviador y no cuesta nada.
Quien vive cerca de arbolado necesita un calendario más corto de limpieza, sobre todo en caída de hojas. Si la humedad aparece siempre en el mismo punto tras llover, toma fotos con fecha. Te servirán para justificar una intervención en comunidad o para descartar problemas de condensación.