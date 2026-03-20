Cada paso me ahorra gasolina y estrés» : el paseo marítimo de 26 km que ya une Lanzarote en 2026

Una obra costera en Canarias cambia rutinas diarias: más sombra, trayectos tranquilos y un respiro al bolsillo familiar.
La isla de Lanzarote acelera un corredor peatonal y ciclista continuo junto al mar. Vecinos y turistas ganan alternativas al coche, comercio de proximidad y paisajes volcánicos sin semáforo de por medio.
Dónde está y qué promete
El proyecto conecta las zonas turísticas de Costa Teguise y Puerto del Carmen con Arrecife, capital insular. El trazado, que se presenta como el paseo marítimo más largo de Europa, alcanza los 26,63 kilómetros y recorre frentes urbanos, playas, marinas y tramos de costa volcánica. La iniciativa, impulsada por el Cabildo de Lanzarote con apoyo institucional y empresarial, busca facilitar movilidad activa segura, reducir desplazamientos en coche y coser barrios y áreas turísticas con un hilo continuo de aceras, bidegorris y zonas estanciales.
Un itinerario costero de 26,63 kilómetros que integra Costa Teguise, Arrecife y Puerto del Carmen, con acceso directo al Puerto de Arrecife y al aeropuerto.
El enfoque es “blando”: más arbolado de sombra como pantalla vegetal, mobiliario cómodo, continuidad de firmes y soluciones de seguridad en puntos sensibles. El objetivo: que caminar, pedalear o patinar resulte sencillo a cualquier edad.
Cómo avanza la obra y qué falta cerrar
El corredor está prácticamente enlazado, con dos remates pendientes: el tramo entre el Instituto Marítimo Pesquero y Puerto de Naos, y la zona de Punta de los Vientos. Técnicamente son conexiones cortas, pero clave para garantizar continuidad sin desvíos. Cuando concluyan, el paseo ofrecerá un recorrido litoral sin interrupciones y señalizado, aprovechando paseos ya existentes y tramos recién acondicionados.
Habrá un ramal que conectará el paseo con las terminales del aeropuerto, permitiendo llegar a pie o en bicicleta de forma directa.
La administración insular y entidades económicas plantean que esta continuidad incrementará el flujo de usuarios diarios, dinamizará los ejes comerciales próximos y reducirá emisiones por sustitución de viajes cortos en coche.
Qué ganan residentes y visitantes
- Salud y deporte: un espacio seguro para correr, patinar o pedalear con brisa marina y perfiles accesibles.
- Comercio local: más paso frente a cafeterías, tiendas y mercados, y tránsito repartido durante el día.
- Seguridad vial: menos conflictos con tráfico motorizado al priorizar itinerarios segregados o calmados.
- Accesibilidad: mejora de rampas, bancos, sombra y pasos continuos facilita paseos con carritos o movilidad reducida.
- Medio ambiente: fomento del desplazamiento sin CO2 y creación de una franja verde urbana contra el calor.
Un paseo dentro de una Reserva de la Biosfera
La isla, declarada Reserva de la Biosfera por UNESCO en 1993, integra núcleos urbanos en un marco de respeto al paisaje. El paseo se concibe como infraestructura cívica que acompaña la costa, no como una obra dura que la invade. Plantaciones de árboles nativos crean sombra y reducen polvo y ruido. La iluminación eficiente limita la contaminación lumínica y refuerza la seguridad nocturna. La señalización invita a compartir el espacio con normas claras entre peatones, bicis y patinetes.
Lanzarote fue pionera en armonizar actividad turística y vida cotidiana; el nuevo paseo refuerza ese pacto con el paisaje.
Este enfoque prioriza pavimentos cómodos, drenaje adecuado y puntos de descanso con vistas, sin perder de vista el régimen de vientos alisios y episodios de calima, habituales en la isla.
Tramos y experiencias recomendadas
Según el ritmo y el tiempo disponible, el paseo permite planificar rutas temáticas: playa urbana por Arrecife, ver atardecer sobre jameos costeros, o enlazar calas accesibles al sur. Los tiempos son orientativos y varían por viento, calor y paradas.
|Tramo sugerido
|Ambiente
|Tiempo ida a pie
|Tiempo ida en bici
|Costa Teguise – Arrecife
|Urbano y costero
|90–110 min
|30–40 min
|Arrecife – Aeropuerto
|Marítimo y portuario
|70–90 min
|25–35 min
|Aeropuerto – Puerto del Carmen
|Turístico y playas
|75–95 min
|25–35 min
Consejos prácticos para planear tu ruta
- Elige franjas: primeras horas de la mañana o tarde para evitar picos de radiación y calor.
- Viento: los alisios pueden endurecer la ida o la vuelta; planifica a favor del viento.
- Hidratación y sombra: lleva agua y gorra; las nuevas alineaciones de árboles mejoran confort, pero no todo el trazado tiene sombra plena.
- Calzado y ruedas: suela estable o cubiertas en buen estado; el salitre y la arena requieren mantenimiento extra en bicis y patinetes.
- Convivencia: respeta velocidades en tramos compartidos y preferencia peatonal en zonas estrechas.
- Transporte público: combina paseo con guaguas entre nodos para rutas lineales sin vuelta obligada.
- Movilidad personal: revisa normativa local de patinetes y zonas de estacionamiento para evitar sanciones.
- Familias: segmenta la ruta por hitos (parques, playas, miradores) y programa paradas cortas y frecuentes.
Impacto urbano y económico a corto plazo
El paseo desplaza flujos de visitantes hacia la primera línea, lo que puede reactivar locales con terrazas, alquiler de bicis y servicios de guía. La accesibilidad a terminales del aeropuerto abre un uso inédito: llegar o partir caminando o en bici ligera, útil para trabajadores de la zona y viajeros con equipaje de mano. También prevé cambios de movilidad en horarios de oficina y escolares, con más trayectos combinados a pie y guagua.
Para los municipios, el reto se centra en mantener firmes y arbolado, reforzar limpieza tras temporales y calibrar cruces con tráfico rodado. Señalización clara, aparcabicis seguros y pasos sobreelevados en entornos escolares marcarán la diferencia.
Qué preguntas quedan por responder
Quedan por concretar los plazos exactos de los dos cierres de trazado, el plan de poda y riego del arbolado joven, y la medición pública de emisiones evitadas por sustitución modal. También interesan los protocolos en puertos y zonas de pesca para compatibilizar usos, y la mejora de accesos universales en tramos previos con bordillos altos.
Transparencia en obras, mantenimiento estable y participación vecinal garantizarán que el paseo funcione los 365 días.
Información adicional para sacarle partido
Si te mueves por trabajo entre Arrecife y zonas turísticas, calcula el ahorro: una bici urbana a 17–20 km/h evita atascos, reduce costes de combustible y puede rebajar el tiempo puerta a puerta. Quien entrena carrera o patinaje encuentra un carril de fondo con brisa constante y perfiles tendidos, ideal para sesiones tempo y rodajes largos.
Para los amantes de la naturaleza, varios puntos del recorrido permiten observar aves marinas y zonas intermareales sin invadir hábitats sensibles; conviene respetar la señalización y llevar prismáticos ligeros. En episodios de calima o calor extremo, prioriza tramos con sombra, recorta tiempos y presta atención a la hidratación de niños y mayores. En días de oleaje, aléjate del borde en escolleras: el espectáculo es hermoso, pero conviene margen de seguridad.