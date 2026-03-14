Cada primavera la veo mustia» : lo que haces con tu planta del dinero en 2026 que la debilita

La primavera aprieta la luz y mueve la humedad. Tus plantas lo notan. Evita sustos con un plan claro y realista.
Si la tienes en el salón o en el balcón, la planta del dinero acusa cada cambio de estación. Suben las horas de luz, sube la temperatura y el riego se complica. Con pequeños ajustes, la tuya llega fuerte a junio y no pierde hojas por el camino.
Qué planta llamamos “planta del dinero” y cómo responde en primavera
Conocida por sus hojas carnosas y redondeadas, la planta del dinero almacena agua en sus tejidos. Tolera periodos cortos de sequía. En maceta compacta suele rondar los 30 centímetros. En primavera despierta: brota con energía y, si la cuidas bien, puede incluso regalar flores discretas. Se adapta a interior y exterior siempre que reciba luz indirecta y brillante y no sufra corrientes frías.
Objetivo de la temporada: luz abundante sin sol directo, riego medido y sustrato con drenaje alto.
Luz y ubicación: interior o exterior sin sustos
La planta rinde mejor con mucha claridad y sin sol de mediodía. En interior, colócala a un metro de una ventana luminosa. Gira la maceta cada dos semanas para que crezca equilibrada. En exterior, sitúala en sombra luminosa y resguárdala del viento.
|Ubicación
|Luz
|Temperatura
|Truco útil
|Interior
|Indirecta muy brillante
|18–26 °C estables
|Evita radiadores y corrientes
|Exterior
|Sombraclaje o sombra luminosa
|No bajar de 10–12 °C
|Acostumbra la planta al exterior en 7 días
Riego que funciona en primavera
La regla es sencilla: más horas de luz, más sed… pero sin charcos. Comprueba el sustrato con los dedos. Si la capa superior está seca, riega. Si aún notas humedad, espera. En climas templados, bastan 1 o 2 riegos por semana. Ajusta según ventilación y calor.
Antes de regar, deja secar los 2–3 cm superiores del sustrato. Quita el agua del plato a los 10 minutos.
- Usa agua reposada y riega por la mañana.
- Moja la tierra, no las hojas. Evitas hongos.
- Aplica menos cantidad pero de manera uniforme por todo el círculo de la maceta.
- Si la hoja se ablanda y amarillea, reduce riego. Si se arruga, aumenta ligeramente.
Sustrato y maceta: el binomio que la mantiene viva
La planta del dinero agradece un drenaje alto. Mezcla recomendada: 60% sustrato universal, 30% perlita o arena de sílice lavada y 10% compost maduro. Usa maceta con agujeros y, si es cerámica, mejor pared gruesa para amortiguar picos de calor.
Trasplanta al inicio de la primavera si las raíces asoman por abajo o si el cepellón está muy compacto. Sube un número de maceta, no más. Coloca una capa fina de grava o arlita para evitar encharcamientos.
Poda y multiplicación: menos altura, más vigor
La planta se vuelve más frondosa si recortas puntas entre primavera y principios de otoño. Quita 5–10 cm de los tallos más largos y elimina hojas viejas o dañadas. Aprovecha para sacar esquejes de 8–12 cm: retira hojas bajas y, si la variedad es muy carnosa, deja cicatrizar el corte 24 horas. Enraíza en agua limpia o, mejor, directamente en sustrato aireado ligeramente húmedo. Aporta luz suave hasta que asienten.
Esqueje sano, corte limpio y humedad controlada: tres pasos para multiplicar sin pudrición.
Abonado sensato: cuánto, cuándo y cómo
Con el crecimiento activo conviene aportar abono suave. Una opción equilibrada para suculentas o un 10-10-10 diluido a la mitad de la dosis cada 3–4 semanas funciona. Nunca abones con la tierra seca. Riega un poco antes y, después, aplica el nutriente para evitar quemaduras de raíz.
Circula un método casero, el “licuado verde”: triturar malas hierbas con agua, colar y diluir 1:8. Puedes usarlo cada 15 días en riego. Precauciones: si huele a podrido, no lo uses; filtra bien para no atraer mosquitos; evita mojar hojas y aplícalo mejor en exterior.
Señales de alerta y plagas frecuentes
Exceso de agua: hojas blandas, amarillas y caída rápida. Falta de luz: entrenudos largos y color apagado. Sol directo fuerte: bordes rojizos o quemados. Ajusta luz y riego según el síntoma.
- Cochinilla algodonosa: motitas blancas. Retira con bastoncillo y alcohol 70% y repite a los 7 días.
- Pulgón: brotes pegajosos. Lava con agua a presión suave y aplica jabón potásico por la tarde.
- Araña roja: telillos finos en calor seco. Sube humedad ambiental y alterna jabón potásico con aceite de neem.
- Mosquito del sustrato: activa trampas amarillas y deja secar más entre riegos.
Tu rutina exprés de 10 minutos por semana
- Gira la maceta un cuarto de vuelta para repartir la luz.
- Aprieta la tierra con los dedos. Si está seca arriba, riega.
- Retira hojas secas y puntas negras. Revisa el envés por plagas.
- Limpia hojas con un paño húmedo para mejorar la fotosíntesis.
- Vigila el plato. Nada de agua estancada.
Interior vs. balcón: un ejemplo de semana tipo
Interior luminoso, 21 °C: riega lunes y viernes con poca cantidad, abona el primer lunes del mes, ventila 10 minutos diarios. Balcón a sombra luminosa, 18–24 °C: riega martes y sábado, revisa viento tras cada borrasca y protege por la noche si bajan a 12 °C.
Información que te suma esta temporada
Si buscas la “abundancia” simbólica que se asocia a la planta, sitúala cerca de la entrada, en luz clara y sin corrientes. Más allá del mito, ese punto del hogar suele ofrecer ventilación suave y constancia térmica, dos condiciones que favorecen la floración tardía y un verde más intenso.
Puedes medir la luz con el móvil: instala un luxómetro y apunta una cifra orientativa. La planta del dinero responde bien entre 7.000 y 20.000 lux indirectos. Si no llegas, acerca la maceta a la ventana o usa una lámpara LED de espectro completo a 30–40 cm durante 8–10 horas.
¿Sustrato reutilizado del año pasado? Críbalo, elimina raíces viejas y mézclalo con un 30% de perlita nueva y una cucharada sopera de compost por litro. Así mejoras aireación y reduces el riesgo de pudrición de raíces cuando sube el calor.
Planifica ahora: anota en el calendario un recordatorio quincenal de poda ligera y otro mensual de abonado. Con constancia y buenos hábitos, tu planta del dinero pasa la primavera con hojas firmes, brotes nuevos y cero sobresaltos.