Cada vez leo menos y me pierdo cosas» : ¿te atreves con los 5 libros que Pérez-Reverte exige?

Entre pantallas y prisas, una conversación encendió el viejo debate: ¿qué leemos hoy cuando queremos entender quiénes somos?
La visita de Arturo Pérez-Reverte al podcast The Wild Project reabrió la discusión sobre lo que de verdad nos orienta cuando el ruido no deja pensar. El escritor presentó Misión en París, octava entrega de Las aventuras del capitán Alatriste, y defendió cinco obras que, según dijo, conviene leer para comprender la cultura occidental sin filtros ni atajos.
Cinco lecturas que ordenan el mapa de Occidente
El planteamiento no va de devoción ciega a los clásicos, sino de utilidad: qué textos ayudan a interpretar símbolos, conflictos, ironías y preguntas que vuelven una y otra vez. El autor propuso la Biblia, Don Quijote de la Mancha, Shakespeare, las Cartas de Séneca y el tándem épico La Odisea y La Eneida. Cada uno cumple una función concreta y, juntos, forman una brújula.
Leer estos cinco títulos no es rito académico: es una caja de herramientas para entender poder, miedo, deseo, culpa y honor.
La Biblia: manual cultural para descifrar símbolos
Más allá de la fe, la Biblia sostiene buena parte del lenguaje visual y literario de Europa y América. Pinturas, novelas, óperas y refranes nacen de sus relatos. Quien conoce a Job entiende la paciencia ante la desgracia. Quien recuerda el Éxodo comprende la idea de pueblo, promesa y ley. Evangelios y parábolas moldean nuestra noción de perdón, culpa y redención. Reverte subraya su utilidad como diccionario de referencias compartidas: el lector que la maneja lee mejor el resto.
Si te pierdes ante un cuadro del Museo del Prado o una novela del XIX, la pista suele estar en una escena bíblica.
Don Quijote de la Mancha: ironía, realidad y deseo
Don Quijote inaugura la novela moderna porque discute consigo misma: parodia, aventura, metaliteratura, sátira social y ternura caben en el mismo viaje. La pareja con Sancho fija una tensión que aún nos define: idealismo frente a pragmatismo, palabra frente a pan. Quien lo lee aprende a detectar la distancia entre relato y realidad, y a reírse de sus propias ficciones. Por eso, como afirma el autor, “en el Quijote está todo”: amor, poder, mentira, dignidad y desengaño.
Shakespeare: el teatro donde cabe lo humano
Shakespeare se asoma a lo que hacemos cuando nadie mira. Hamlet debate con la duda; Macbeth retrata la ambición; El rey Lear desviste la fragilidad del poder; Romeo y Julieta mide el precio del deseo. El español traduce su vigencia con una regla sencilla: si un titular político, una traición empresarial o un chisme familiar te resulta familiar, ahí late una escena shakesperiana. Leerlo enseña ritmo, conflicto y matiz.
Cartas de Séneca: autocontrol y foco en días turbulentos
Las Cartas de Séneca concentran el estoicismo en cápsulas prácticas. El filósofo romano no promete serenidad instantánea; propone disciplina, jerarquía de valores y acción razonada. Tiempo, muerte, riqueza o deseo se vuelven decisiones: qué acepto, qué puedo cambiar y qué me conviene soltar. No es una motivación de domingo, es un método para el lunes. Su tono directo conecta bien con lectores que buscan criterios, no consignas.
Una idea operativa: prioriza lo que depende de ti y reduce el ruido que no controlas. El resto es desgaste.
La Odisea y La Eneida: viajes que explican pertenencia y destino
La Odisea mapea el regreso y la astucia: Ulises no gana por fuerza, sino por ingenio y paciencia. La Eneida formula fundación y deber: Eneas carga con su padre, su hijo y los dioses de la casa para levantar una ciudad. Ambas enseñan que todo viaje personal convive con una historia común. Cine, novela histórica y videojuegos beben de su arquitectura de pruebas, aliados y tentaciones.
Cómo empezar sin atascarse
Muchos lectores se frenan por el tamaño, el lenguaje o el miedo a “no entender”. Aquí, un itinerario realista para arrancar sin perder el ánimo.
- Biblia: empieza por Génesis y Evangelio según Marcos; anota símbolos que veas repetidos en cuadros o películas.
- Don Quijote: alterna capítulos cortos de la primera parte con ediciones anotadas; lee en voz alta los diálogos con Sancho.
- Shakespeare: elige una tragedia y una comedia; busca versiones bilingües para captar ritmo y juego verbal.
- Séneca: una carta al día durante un mes; aplica una sola idea práctica cada semana.
- Homero y Virgilio: comienza con un canto por sesión; marca el “viaje del héroe” y compáralo con historias actuales.
|Obra
|Puerta de entrada sugerida
|Tema clave
|Tiempo orientativo
|Biblia
|Génesis + Marcos
|Origen, símbolo, culpa
|2-3 semanas
|Don Quijote
|Cap. 1-8 primera parte
|Realidad vs. deseo
|4-6 semanas
|Shakespeare
|Hamlet + Mucho ruido
|Ambición, máscara
|2 semanas
|Cartas de Séneca
|Selección 20-30 cartas
|Autocontrol, foco
|1 mes
|Odisea + Eneida
|Cantos 5-12 y 2-6
|Regreso, fundación
|4 semanas
La noticia detrás de la lista
La intervención de Pérez-Reverte no se quedó en la recomendación. El escritor presentó Misión en París, nueva aventura de Alatriste ambientada en un clima de intriga nocturna y lealtades a prueba. El guiño no es casual: su saga dialoga con esos clásicos. Honor y cálculo como en Virgilio, sátira y desencanto como en Cervantes, política y sangre como en Shakespeare. La recomendación de cinco libros opera, así, como marco de lectura para su propia ficción.
Cinco títulos, un hilo conductor: cómo se fragua una identidad común hecha de relatos, leyes morales y viajes compartidos.
Claves prácticas para no abandonar a mitad
Elige ediciones anotadas cuando el contexto histórico pese. Un buen aparato de notas ahorra búsquedas y da aire al ritmo. Alterna lectura y audios de calidad para obras teatrales: oír Shakespeare ayuda a captar ironías. Marca un objetivo medible, como treinta páginas diarias, y un lugar fijo de lectura. Comparte subrayados con un grupo: verbalizar ideas fija el aprendizaje.
Si te agobia el lenguaje, prueba traducciones recientes de Homero y Virgilio con prosa clara. En Don Quijote, combina edición moderna con glosario. Y, si te pierdes en la Biblia, usa planes temáticos: relatos de mujeres, historias de migración, libros de sabiduría.
Una ruta de 8 semanas, sin renunciar a la vida
- Semanas 1-2: Génesis y Marcos con fichas de símbolos recurrentes.
- Semanas 3-4: Don Quijote, hasta la aventura de los batanes, con lectura en voz alta una vez por semana.
- Semana 5: Hamlet en versión bilingüe y una representación grabada.
- Semana 6: 10-12 Cartas de Séneca con aplicación práctica diaria.
- Semanas 7-8: Odisea (cantos 5-12) y Eneida (2-6) señalando pruebas y aliados.
Más allá del salón de lectura
Conecta las obras con arte y actualidad. Visita una exposición y detecta motivos bíblicos o homéricos. Contrasta titulares políticos con escenas de Shakespeare. Relee a Séneca después de un día tenso y evalúa qué dependía de ti. Escribe una página con tus “molinos” personales tras Don Quijote. Ese cruce entre texto y experiencia diaria da sentido al esfuerzo.
Riesgos y ventajas: si solo sigues resúmenes, pierdes matiz y lenguaje; si te empeñas sin herramientas, puedes abandonar. La ventaja de esta ruta es que combina contexto, ritmo y propósito. Al final, no solo habrás leído cinco títulos decisivos; también habrás entrenado una mirada más precisa para cualquier libro, serie o debate público que te toque de cerca.