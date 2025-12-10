Cada vez que lo pongo, no calienta» : el truco de 1 minuto que te hace pagar menos luz en casa

Miles encienden la calefacción y notan que el calor no llega. El bolsillo se resiente mientras el termómetro apenas sube.
El frío aprieta y la energía cuesta más en 2025. Muchos hogares dependen de **radiadores** para templar el salón y el dormitorio. Un gesto rápido, casi automático, mejora el rendimiento y reduce el **consumo** sin cambiar de equipo.
Por qué tus radiadores rinden menos de lo que crees
El aire atrapado en los **radiadores** de agua corta la circulación y concentra el calor en la parte superior. El polvo que se acumula en las aletas de los radiadores eléctricos actúa como una manta y frena la convección. Un mueble pegado o una toalla encima bloquean la salida de calor. Un **termostato** alto dispara la **factura** sin aportar confort real.
Un radiador tapado o sucio trabaja más tiempo para igualar la temperatura. Mantenerlo despejado y limpio reduce el gasto.
Este invierno, con precios eléctricos medios que rondan los 72 €/MWh frente a niveles más bajos del año pasado, cada ajuste cuenta. La **OCU** recomienda medidas sencillas que suman: orden, limpieza, temperatura moderada y buenas costumbres de ventilación.
El truco de 1 minuto que marca la diferencia
La maniobra es doble y cabe en un minuto: **purgar** si es un radiador de agua y limpiar el polvo si es eléctrico o de agua. El objetivo es recuperar el intercambio térmico y evitar que el sistema se alargue innecesariamente.
Cómo hacerlo en un minuto
- Apaga el equipo. Si es de agua, deja que baje unos grados. Ten a mano un vaso y un paño.
- En radiadores de agua: localiza el purgador, abre con la llave o un destornillador y deja salir el aire. Cuando salga un chorro de agua continuo, cierra.
- En todos los casos: pasa un paño húmedo por el frontal y las aletas. Retira pelusas y polvo. No uses productos abrasivos.
- Vuelve a encender y ajusta el **termostato** a **21 ºC**. Comprueba que el calor se reparte de forma uniforme.
Purgar elimina bolsas de aire que frenan el calor. Limpiar la superficie mejora la convección y acelera el calentamiento.
Si tu calefacción funciona con **gas natural** y radiadores de agua, purga empezando por los más cercanos a la caldera y termina en los más alejados. Los radiadores eléctricos o de aceite no se purgan: en ellos, la limpieza y no tapar las rejillas es la clave.
Hábitos que la OCU aconseja y que suman ahorro
Pequeñas acciones coordinadas refuerzan el efecto del truco de un minuto. La **Organización de Consumidores y Usuarios** insiste en cuidar la envolvente y la gestión del calor:
- Coloca **burletes** en puertas y ventanas para cortar infiltraciones.
- Ventila temprano, diez minutos, y deja entrar el sol durante el día.
- Usa cortinas y alfombras de tono oscuro que absorban calor.
- No coloques nada encima de los **radiadores** ni los arrimes a muebles.
- Estabiliza la **temperatura** interior alrededor de **21 ºC**.
|Acción
|Objetivo
|Tiempo
|Purgar radiadores de agua
|Eliminar aire y recuperar caudal
|1–2 minutos por unidad
|Limpiar aletas y frontal
|Mejorar la convección
|1 minuto
|Burletes en juntas
|Evitar corrientes frías
|15–20 minutos
|Sol y ventilación corta
|Aportar calor gratis y aire sano
|10 minutos al día
|21 ºC en termostato
|Confort con menor consumo
|Instantáneo
Ajusta el uso a las horas baratas
Si tienes tarifa por horas, desplaza parte de la demanda fuera de los picos nocturnos, que suelen concentrarse entre las 21:00 y las 22:00. En jornadas recientes, el coste medio se situó alrededor de 0,15 €/kWh, con valles cercanos a 0,08 y picos en torno a 0,28 €/kWh. Programa el encendido para precalentar en tramo valle y mantén la **temperatura** estable.
Programar el encendido fuera de los picos reduce el coste por **kWh** y mantiene el confort térmico.
Errores frecuentes que enfrían tu casa
- Colgar ropa sobre el radiador. Bloquea el aire caliente.
- Pegar sofás o aparadores a la rejilla. Corta la convección.
- Dejar rendijas sin **burletes**. Pierdes calor cada minuto.
- Situar el termostato junto a una fuente de calor. Mide mal y apaga antes de tiempo.
- Olvidar la revisión de caldera si usas **gas natural**. Un quemador sucio rinde peor.
Cuánto puede notarse en la factura
Un hogar medio con **radiadores** eléctricos puede gastar varios cientos de euros al año en **calefacción**. La **OCU** ha estimado en informes recientes que calentar una vivienda de 90 m² con radiadores eléctricos ronda los 640 euros al año, y que el gasto total en calefacción puede acercarse a 700 euros en muchos hogares. Mejorar el rendimiento con purgado y limpieza, mantener 21 ºC y sellar corrientes se traduce en menos horas de funcionamiento y menos picos de potencia. Es un ahorro acumulativo, visible a final de mes.
Seguridad y mantenimiento
Antes de **purgar** en sistemas de agua, espera a que el radiador no queme. Abre lentamente el purgador y protege la pared con el paño. Si la instalación tiene caldera, revisa después la presión del circuito y ajústala al rango recomendado por el fabricante. Ante dudas, llama a un profesional. Los radiadores de aceite y los convectores eléctricos no se purgan: límpialos y mantén libres las salidas de aire.
Ideas complementarias para ganar confort con menos consumo
Coloca paneles reflectantes detrás de los radiadores de agua en paredes exteriores. Devuelven hacia la estancia el calor que antes se perdía por la pared. Instala válvulas termostáticas en cada radiador para modular estancia por estancia y evitar sobrecalentamientos en pasillos. Usa **cortinas** térmicas en ventanas orientadas al norte y cierra puertas para zonificar. Mantén la humedad relativa entre 40% y 60%: una casa con aire demasiado seco se siente más fría a la misma **temperatura**.
Si teletrabajas, concentra el calor donde estás: sube medio grado en tu despacho y baja en el resto. Programa la **calefacción** para arrancar poco antes de llegar a casa, no una hora antes. Y, si tu comercializadora ofrece señales horarias, sincroniza lavadoras y cocina con el tramo valle. Son pequeños gestos que, sumados al truco de un minuto, elevan el confort y alivian la **factura** sin cambiar de sistema.