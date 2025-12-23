Come ahora, que mañana no hay» : el refrán que marcó a tus abuelos y te señala a ti hoy en la mesa

Un dicho de mesa sobrevivió a la posguerra y aún interpela a quien sirve y a quien come, sin nostalgias fáciles.
La frase retumba como un eco de cocina: «En la casa del pobre, antes reventar que sobre». No pide pena. Pide memoria. Habla de **posguerra**, de **racionamiento** y de **miedo al desperdicio**. Y vuelve a tocarte, a ti que calculas la compra y miras el ticket sin respirar.
Qué quiso decir realmente el refrán
El **refrán** funcionó como una regla doméstica. No invitaba a la gula. Señalaba la **escasez**. Decía: no dejes nada. Porque el mañana podía quedarse vacío. Quien lo pronunciaba no buscaba dramatismo. Buscaba asegurar la siguiente comida.
Más que una frase hecha, fue un contrato familiar: si hay comida en el plato, se aprovecha entera.
En miles de hogares urbanos y humildes, el dicho ordenó hábitos. Los mayores vigilaban. Los **niños** aprendían a medir cada bocado. La mesa se convirtió en el primer taller de economía doméstica.
De frase de mesa a regla familiar
La expresión se transmitió de viva voz. Pasó de abuelos a padres y de padres a hijos. Cambió matices según el barrio. Mantuvieron el núcleo: **no se desperdicia comida**. El refranero popular no firmó autor. No necesitó fecha. Se adaptó al hambre y a los inviernos largos.
Hambre, cartillas y miedo a desperdiciar
Tras la Guerra Civil, el **racionamiento** marcó la vida cotidiana hasta los primeros años cincuenta. La **cartilla de racionamiento** decidía qué comprar y cuándo. El **mercado negro** tentaba a quien tenía algo de dinero. Los demás apuraban el puchero, el pan duro, las colas.
En ese contexto, el «antes reventar que sobre» cobró dureza. No sonaba a chiste. Sonaba a aviso. El comensal no sabía cuándo repetiría plato. Un olvido o un despiste podían dejar a una familia sin cupón. Cada migaja contaba.
«La comida no se tira» dejó de ser una recomendación. Se convirtió en método de supervivencia.
Por qué casi nadie lo usa ya
Hoy el dicho suena áspero. A muchas personas les parece excesivo. La **escasez** no aprieta por igual y la sensibilidad cambió. La memoria familiar se abre paso entre otras urgencias: horarios, alquileres, pantallas, prisas. El refrán perdió espacio en la conversación diaria.
- Distancia generacional: los menores de 40 apenas lo escucharon en casa.
- Lenguaje más suave en la mesa y nuevas normas de crianza.
- Disponibilidad de **alimentos** muy distinta a la de entonces.
- Rechazo a glorificar la precariedad y a convertirla en nostalgia.
- Educación alimentaria enfocada en salud y sostenibilidad, no en el miedo.
Lo que te dice hoy, a ti y a tu familia
El mensaje principal sigue vigente: reducir el **desperdicio alimentario**. Muchas familias ajustan gastos y planifican mejor la compra. Esa planificación junta pasado y presente. No replica la dureza de la **posguerra**. Recupera la idea de **aprovechamiento** y respeto por los recursos.
|Contexto
|Ayer
|Hoy
|Acceso a comida
|Cupones y colas, mercado paralelo
|Supermercados abundantes, precios cambiantes
|Actitud ante el plato
|Acabarlo todo por necesidad
|Racionar, guardar, planificar
|Lenguaje en casa
|Refranes tajantes
|Mensajes de sostenibilidad
Ideas prácticas para rescatar memoria sin morbo
- Pídele a la persona mayor de tu familia que te cuente su refrán de mesa favorito y cuándo lo usaban.
- Anota expresiones, fechas y platos asociados. Crea un cuaderno familiar de **refranes** y recetas de aprovechamiento.
- Organiza una comida temática con menús sencillos: caldo con verduras, pan del día anterior, guisos que admiten sobras.
- Juega con los niños a “salvar” comida: porciones ajustadas, tápers etiquetados, calendario de nevera.
- Comprométete a una semana sin tirar comida. Evalúa qué funcionó y qué ajustas en la compra.
Claves para entender el contexto sin idealizarlo
La frase nació del **hambre**. No de la fuerza de voluntad. Recordarlo sirve para evitar comparaciones injustas. La precariedad de entonces no se convirtió en virtud por sí misma. Lo que sí perdura como aprendizaje es la cultura del **aprovechamiento** y la **solidaridad** vecinal.
En barrios y pueblos, cada familia fijó su propia frontera entre necesidad y dignidad. Algunas compartieron caldo, otras intercambiaron pan por carbón. La economía doméstica se tejió con trueques y favores. El lenguaje lo recogió en forma de dichos breves y claros.
Glosario útil para hablar de la posguerra en casa
- Cartilla de racionamiento: documento con cupones que limitaba qué y cuánto podía comprar cada persona.
- Estraperlo: comercio clandestino que sorteaba controles y precios oficiales.
- Aprovechamiento: práctica de dar salida a sobras, huesos, pan duro o caldos para alargar comidas.
Cómo contarlo sin convertirlo en concurso de sufrimiento
Propón conversaciones centradas en los hechos cotidianos: colas, horarios, trucos de cocina, olores de invierno. Evita medir “quién lo pasó peor”. Pregunta por estrategias concretas: ¿cómo guardaban el pan?, ¿qué hacían con un caldo sin carne? Ese enfoque abre empatía y deja a un lado la competencia del dolor.
Si te apetece ponerlo en práctica, prueba una escena en la mesa. Quien haya vivido esa época comparte un procedimiento. Tú aportas un hábito actual: **planificación** de compra, **congelación** por raciones, **inventario de nevera**. La conversación encaja pasado y presente sin mitificar nada.
El **refrán** ya no manda en la mesa, pero sigue ofreciendo una brújula: comer con atención, planificar con cabeza y cuidar lo que cuesta llenar un plato. No hace falta repetir la dureza para aprender la lección. Basta con mirarla de frente y convertirla en hábitos que sumen.