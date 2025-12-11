¿Cómo encajo mis vacaciones sin saber el día exacto?» : semana santa 2026 en tu calendario

Planear escapadas, ajustar el presupuesto y cuadrar colegio y trabajo se complica cuando el calendario se mueve bajo tus pies.
La fecha de la **Pascua** no se repite cada año y eso te obliga a organizarte con margen. En **2026**, las procesiones se concentran entre finales de marzo y el arranque de abril. Aquí van las claves para saber qué días caen, qué festivos tendrás según tu comunidad y cómo aprovechar los puentes sin pagar de más.
Cuándo cae Semana Santa 2026
La **Semana Santa 2026** se fija como siempre por una regla histórica: la **Pascua** se celebra el primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera. Esa norma, adoptada en el Concilio de Nicea, combina cálculos solares y lunares y abre una horquilla que va del 22 de marzo al 25 de abril.
Con ese criterio, en 2026 el **Domingo de Resurrección** cae el 5 de abril. Desde ahí se ordena todo el calendario: **Domingo de Ramos** una semana antes y resto de días en cascada.
|Día
|Fecha (2026)
|Domingo de Ramos
|29 de marzo
|Lunes Santo
|30 de marzo
|Martes Santo
|31 de marzo
|Miércoles Santo
|1 de abril
|Jueves Santo
|2 de abril
|Viernes Santo
|3 de abril
|Sábado Santo o Sábado de Gloria
|4 de abril
|Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua
|5 de abril
En 2026, el **Viernes Santo (3 de abril)** es festivo en toda España. El **Jueves Santo** y el **Lunes de Pascua** dependen de cada comunidad autónoma.
Qué festivos tendrás según tu comunidad
El reparto de festivos autonómicos marca la diferencia entre un fin de semana largo o un puente de cuatro días. A falta de los calendarios oficiales definitivos, este es el mapa habitual:
Comunidades donde suele ser festivo el Jueves Santo
- Andalucía
- Aragón
- Asturias
- Canarias
- Cantabria
- Castilla y León
- Castilla-La Mancha
- Extremadura
- Galicia
- Comunidad de Madrid
- Región de Murcia
- Navarra
- País Vasco
- La Rioja
- Ceuta
Territorios donde suele ser festivo el Lunes de Pascua
- Cataluña
- Comunidad Valenciana
- Islas Baleares
- Navarra
- País Vasco
- La Rioja
- Castilla-La Mancha
Si vives en **Castilla-La Mancha**, **Navarra**, **País Vasco** o **La Rioja**, lo habitual es sumar **Jueves Santo** y **Lunes de Pascua** como festivos. Siete días muy aprovechables con solo uno o dos permisos de tu empresa.
Conviene que revises el **calendario laboral** de tu comunidad cuando se publique el decreto autonómico. Algunas regiones ajustan puentes o trasladan festivos si coinciden con domingos.
Qué se celebra cada día
Más allá del descanso, cada fecha lleva detrás un significado que vertebra procesiones y liturgias.
Del Viernes de Dolores al Miércoles Santo
- Viernes de Dolores: arranque sentimental con la devoción a la Virgen de los Dolores.
- Domingo de Ramos: entrada de Jesús en Jerusalén y bendición de palmas y ramos.
- Lunes Santo: recuerdo de la expulsión de los mercaderes y la unción en Betania.
- Martes Santo: anuncio de la traición de Judas.
- Miércoles Santo: cierre de la Cuaresma y pacto de Judas por treinta monedas.
El Triduo Pascual
El **Jueves Santo** abre el Triduo. Se recuerda la **Última Cena**, el lavatorio de los pies y la institución de la **Eucaristía**. El **Viernes Santo** centra la pasión y muerte de Jesús, con celebraciones sobrias y silenciosas. El **Sábado Santo** mantiene la espera y la vigilia. El **Domingo de Resurrección** marca el corazón de la fe cristiana y el inicio del **Tiempo Pascual**.
Cómo organizarte para viajar o descansar
Puentes, permisos y colegio
Si tu comunidad suma **Jueves Santo** y **Lunes de Pascua**, tienes margen para encadenar siete días con muy poco consumo de vacaciones. El **calendario escolar** suele alinear el parón con toda la semana, pero los días exactos dependen de cada autonomía y de tu municipio.
Ahorro en transporte y alojamientos
- Compra con antelación vuelos y trenes para el 27–28 de marzo o el 1–2 de abril; son fechas con mayor demanda.
- Valora el 30–31 de marzo para viajar por carretera; encontrarás menos retenciones.
- Si buscas precio, compara destinos sin grandes procesiones, donde los hoteles no suben tanto.
- Pregunta por cancelaciones flexibles: la **meteorología** de finales de marzo puede mover planes.
Por qué cambia cada año la fecha
La clave está en la luna. La Iglesia usa una luna llena eclesiástica calculada sobre el equinoccio de primavera. Por eso la **Pascua** se desplaza entre cinco semanas posibles. Un año como 2026, con luna llena a finales de marzo, empuja el **Domingo de Resurrección** a comienzos de abril y coloca el **Viernes Santo** el día 3.
Qué debes vigilar en 2026
- Festivo nacional: el **Viernes Santo** libra en toda España.
- Festivos autonómicos: consulta si tu comunidad declara **Jueves Santo** y/o **Lunes de Pascua**.
- turnos y convenios: muchos convenios añaden descansos compensatorios; revisa el tuyo.
- eventos locales: algunas ciudades declaran festivos por su **Semana Santa** de Interés Turístico.
Información útil para ampliar miras
Cómo calcular una futura Pascua en dos pasos
1) Toma el equinoccio de primavera (19–21 de marzo, efecto astronómico fijado eclesiásticamente el 21). 2) Busca la primera luna llena posterior y avanza hasta el siguiente domingo. Ese será el **Domingo de Resurrección**. Con ese ancla, retrocedes una semana para el **Domingo de Ramos** y colocas **Jueves Santo** y **Viernes Santo**.
Ideas de planes alternativos
Si no te atraen las grandes procesiones, apunta opciones con menos afluencia: rutas de interior en parques naturales, escapadas termales o ciudades medianas con agenda cultural propia. Suelen ofrecer mejor **relación calidad-precio** y menos colas. Para familias, busca campamentos urbanos abiertos en vacaciones de **Semana Santa**; te ayudan a conciliar sin agobios.