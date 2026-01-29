Con menos agua duran más» : el truco que tus calas piden y que Clara Sanz explica en 2026

Tus ramos de calas se agotan demasiado rápido y no es azar. La clave está en gestos pequeños que pasas por alto.
La florista y divulgadora Clara Sanz ha puesto el foco en un error repetido: tratar a las calas como a cualquier flor cortada. Su consejo viral en TikTok condensa una técnica sencilla que cambia el destino de la flor desde el primer minuto en el jarrón.
Una regla que contradice lo que haces con otras flores
La mayoría llena el jarrón hasta media altura. Con las calas, eso acorta la vida del ramo. Su tallo carnoso es sensible: absorbe bien, pero también se reblandece y se descompone si pasa demasiadas horas sumergido. De ahí el consejo que resume la técnica: poca agua y corte en diagonal.
El corte en diagonal —cerca de 45 grados— multiplica la superficie de entrada y evita que el final del tallo se “pegue” al fondo del vaso. Así, el xilema no se bloquea y la flor bebe sin esfuerzo. Hazlo con una herramienta muy afilada y un solo movimiento. Si aplastas, dañas los tejidos y favoreces la pudrición.
Pauta ganadora: poca agua en el jarrón y corte en diagonal. Menos roturas del tallo, más hidratación útil.
Cuánta agua y cuándo cambiarla
En calas cortadas, “poco” significa un nivel de 5–10 centímetros. Suficiente para hidratar, sin sumergir más tejido del necesario. Mantén el agua limpia y fresca: las bacterias proliferan justo donde el tallo libera mucílago.
- Recorta 1 centímetro del tallo cada 48 horas, siempre en diagonal.
- Lava el vaso con agua y jabón; aclara bien para reducir carga bacteriana.
- Usa agua fría del grifo; si es muy dura, mezcla una parte de agua mineral.
- Añade conservante para flor cortada. Si no tienes, una gota de lejía en un litro controla bacterias. No excedas esa dosis.
- Retira hojas sumergidas: aceleran la turbidez y la pudrición.
Coloca el ramo lejos de fuentes de calor y de la luz directa. Temperaturas estables, en torno a 18–22 °C, prolongan la frescura. Ventila el espacio sin corrientes fuertes.
Fórmula rápida: 5–10 cm de agua, recorte frecuente y vaso impecable. Menos es más para la cala.
Factores que acortan la vida del ramo
La Zantedeschia responde mal al encharcamiento cuando está cortada, pero hay más enemigos silenciosos que puedes controlar en casa.
Étileno: evita colocar las flores junto a fruta madura o cerca del cubo de basura; ese gas acelera el envejecimiento del espádice y la bráctea.
Compatibilidad con otras flores: los narcisos liberan una savia irritante que enturbia el agua y estresa a compañeras de ramo. Si mezclas, mantenlos en agua aparte 24 horas y cambia el agua al combinar.
Calor y sol directo: suben la actividad bacteriana y disparan la deshidratación por evaporación.
Manipulación: no aplastes el tallo al introducirlo en cuellos estrechos. Si roza, enloda el agua y se estropea antes.
Cómo preparar tus calas desde la primera hora
Ese momento inicial tras la compra marca la diferencia. Este es el protocolo que usan los profesionales y que puedes replicar sin herramientas especiales.
- Lava el jarrón a conciencia.
- Recorta los tallos en diagonal bajo el grifo para evitar que entre aire.
- Retira cualquier hoja que quedaría sumergida.
- Sirve agua fría hasta 5–10 centímetros y añade conservante.
- Coloca el ramo en un lugar fresco, sin sol directo ni radiadores cerca.
¿Y si las quieres en maceta?
Como planta, la Zantedeschia demanda luz abundante sin sol de mediodía, semisombra en exterior caluroso y riegos que mantengan el sustrato húmedo, nunca empapado. Un sustrato con drenaje alto —mezcla universal con perlita— previene la pudrición del rizoma. En otoño-invierno entra en reposo: reduce riegos y deja que el follaje se retire.
Diferencias entre la cala blanca y las de colores
|Aspecto
|Cala blanca (Z. aethiopica)
|Calas de colores (híbridos)
|Riego
|Tolera más humedad sin encharcar
|Prefiere riegos moderados y drenaje fino
|Luz
|Buena luz, sol suave
|Luz muy brillante, sol filtrado
|Temperatura
|Fresca, estable
|Sensible a picos de calor y frío
|Uso
|Exterior e interior templado
|Mejor interior o exterior protegido
|Riesgo de pudrición
|Medio
|Alto si el sustrato se empapa
Cala blanca, más tolerante a la humedad; calas de colores, riego fino y atención a la temperatura.
Mitos virales y lo que sí funciona
Monedas de cobre, aspirina, azúcar o refrescos: son trucos que circulan, pero su efecto es irregular y, a veces, contraproducente. Lo que mejor funciona es simple: limpieza, poca agua, recortes frecuentes y conservante específico. Si no dispones de él, usa la pauta de lejía mínima citada arriba para contener bacterias. Mantén las calas alejadas de fruta que emite etileno y de fuentes de calor.
Seguridad, compras y mantenimiento extra
Las calas contienen cristales de oxalato de calcio. Evita que mascotas o niños muerdan los tallos o las brácteas. Si manipulas el rizoma, usa guantes y lava bien las manos.
Al comprar, busca tallos firmes, corte reciente y agua clara en el cubo de la floristería. La bráctea debe verse tersa, sin bordes transparentes ni puntos blandos. Para transporte, protege del calor del coche y del viento.
Multiplicar y ahorrar en temporada
Si cultivas en maceta, puedes dividir el rizoma a finales de invierno. Separa fragmentos con al menos un ojo de crecimiento, deja cicatrizar 24 horas y planta en sustrato aireado. Riega con moderación hasta el rebrote. Así renuevas plantas y reduces el coste de tus ramos futuros: tendrás flor para cortar sin pasar por caja.
Una casa fresca, agua limpia y un corte en diagonal valen más que cualquier truco milagroso.
Guía rápida para que te duren más
Aplica esta rutina de cinco minutos cada dos días: recorta tallos en diagonal, cambia el agua manteniendo 5–10 centímetros, limpia el vaso y revisa la posición del ramo para alejarlo de calor y fruta. Si notas el agua viscosa, lava el jarrón con esponja y jabón, aclara y vuelve a montar. Ese mantenimiento ligero alarga varios días la vida de tus calas sin gastar más.