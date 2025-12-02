Creí que estaba limpia y aún olía a fritura» : el truco que ya usan miles con su airfryer en 2025

Si cocinas a diario con tu freidora de aire, tarde o temprano llega el momento incómodo: la grasa se resiste.
En redes, una experta en limpieza ha popularizado un método casero que muchos ya aplican en su cocina. Se apoya en una simple pastilla de lavavajillas y en el calor controlado para disolver la grasa sin frotar de más ni dañar el recubrimiento antiadherente. Analizamos cómo funciona, qué cuidados exige y qué alternativas tienes si prefieres un proceso más tradicional.
Por qué este truco se ha vuelto viral
Las pastillas para lavavajillas combinan tensioactivos, enzimas y blanqueadores suaves. Esta mezcla rompe cadenas de grasa y reblandece residuos secos de comida. Al actuar con agua muy caliente, se crea una solución limpiadora que entra en rincones de la cesta y la bandeja de la freidora de aire, donde el estropajo no llega bien.
La acción química de la pastilla reduce el tiempo de frotado y ayuda a preservar la superficie antiadherente, clave para que los alimentos no se peguen.
Además, una sola unidad cuesta pocos céntimos y rinde para varias piezas. Para muchos hogares, supone un ahorro de esfuerzo, de agua y de productos específicos.
Cómo aplicar el método paso a paso
Si tu modelo lo permite y no contradice el manual del fabricante, así se ejecuta el procedimiento popularizado:
- Llena la cesta extraíble hasta tres cuartas partes con agua muy caliente, idealmente en torno a 90 °C.
- Introduce una pastilla de lavavajillas y deja que empiece a disolverse.
- Coloca la cesta en el aparato y programa 10 minutos a 200 °C para que el calor acelere la desincrustación.
- Apaga, desenchufa, espera a que baje la temperatura y retira la cesta.
- Da un repaso suave con cepillo de silicona o esponja no abrasiva en paredes, esquinas y rejillas.
- Aclara con agua limpia y seca con paño suave o al aire.
Evita frotar con fuerza. La presión excesiva abre microarañazos donde la grasa se vuelve a fijar y se deteriora el antiadherente.
Precauciones de seguridad
- No dejes que el agua salpique o toque la resistencia ni el ventilador. El agua va solo en la cesta, nunca en el cuerpo del aparato.
- No superes la línea de llenado. Más líquido aumenta el riesgo de derrame y vapor excesivo.
- Desconecta antes de manipular. El vapor puede quemar.
- Revisa el manual: algunos fabricantes desaconsejan calentar agua dentro. Si es tu caso, usa el método alternativo de remojo en fregadero.
Alternativas si no te convence el calor
Prefieres evitar vapor dentro del aparato o tu modelo lo prohíbe. Estas opciones dan muy buen resultado:
- Remojo en fregadero: disuelve media pastilla de lavavajillas en agua muy caliente y sumerge la cesta 20 minutos. Aclara y seca.
- Pasta de bicarbonato: mezcla tres partes de bicarbonato y una de agua. Aplica en costras, espera 10 minutos y retira con paño húmedo.
- Vinagre blanco para olores: pulveriza, deja actuar cinco minutos y aclara. Útil tras cocinar pescado o especias intensas.
|Producto
|Para qué sirve
|Cómo usar
|Cuándo evitar
|Pastilla de lavavajillas
|Desincrustar grasa y restos resecos
|En agua muy caliente, con o sin ciclo de calor
|Si el manual prohíbe calentar líquidos en la cesta
|Bicarbonato
|Manchas rebeldes y neutralizar olores
|En pasta; actuar unos minutos y enjuagar
|En superficies rayadas o peladas
|Vinagre blanco
|Desodorizar y desengrasar leve
|Spray y paño; no mezclar con lejía
|Sobre piezas metálicas sensibles o juntas de goma
Qué no hacer
- No uses estropajos metálicos, cuchillos ni limpiadores abrasivos. Rayarán el recubrimiento antiadherente.
- No sumerjas el cuerpo del aparato en agua. Solo las piezas extraíbles se lavan bajo el grifo.
- No cierres la cesta mojada. La humedad atrapada favorece malos olores y corrosión.
- No apliques aerosoles desengrasantes industriales sin comprobar compatibilidad con antiadherentes.
Mantenimiento que alarga la vida de la freidora
Pasa un paño húmedo por la bandeja y las rejillas tras cada uso. Quita migas y restos antes de que se quemen en la siguiente tanda.
Realiza una limpieza en profundidad semanal si cocinas a menudo. Incluye las guías, la parte inferior de la cesta y los bordes donde se acumula grasa líquida.
Revisa el cable y el enchufe. La grasa pegada en entradas de aire o un conector sucio elevan la temperatura de trabajo y acortan la vida útil.
Usa cepillo de silicona para ranuras y esquinas. Se adapta a las formas sin levantar el antiadherente.
Lo que gana tu cocina con este hábito
Limpia, el aparato consume menos y cocina de forma más uniforme. Las resistencias no “queman” residuos, así que hay menos humo y menos olores. Un interior cuidado evita sabores rancios en patatas, verduras o carnes. El ahorro también se nota: una pastilla de lavavajillas cuesta entre 0,10 y 0,25 euros; el proceso completo rara vez supera 20 minutos efectivos.
Olores persistentes y señales de alerta
- Si el olor a fritura reaparece tras limpiar, repite con vinagre blanco en spray y luego aclara bien.
- Si ves el antiadherente levantado, deja de rascar. Valora cambiar la cesta; cocinar con recubrimiento dañado no es buena idea.
- Si el aparato hace ruidos extraños tras un ciclo con agua, detente y deja secar 24 horas con la cesta fuera.
¿Cuándo conviene pasar al plan B?
Si tu manual prohíbe calentar líquidos en la cesta o si tu cocina tiene poca ventilación, opta por el remojo en fregadero. El resultado es muy similar y eliminas cualquier riesgo con el vapor. Para manchas puntuales, la pasta de bicarbonato funciona mejor que repetir un ciclo completo.
Una rutina breve tras cada uso y una sesión profunda semanal mantienen la freidora eficiente, segura y sin olores.
Adoptar este hábito te ahorra tiempo al cocinar y mejora la textura de los alimentos. Si combinas la pastilla con un repaso rápido diario, pospondrás el desgaste del antiadherente y reducirás el consumo energético del aparato. La limpieza, bien programada, es una inversión pequeña con impacto directo en tu comida y en tu bolsillo.
2 thoughts on “Creí que estaba limpia y aún olía a fritura» : el truco que ya usan miles con su airfryer en 2025”
Gracias por el truco: ayer lo probé con media pastilla y 10 min de calor y el olor bajó muchísimo. Además, la cesta quedó sin esa película pegajosa. Eso sí, usé cepillo de silicona muy suave y se notó.
¿Seguro que a 200 °C con agua dentro no daña la resistencia? En mi manual (Philips) pone que no se calienten líquidos en la cesta. ¿Alguien confirma si el remojo en fregadero funciona igual de bien?