¿De verdad aún se habla eso en Tetuán?» : el idioma que tus abuelos ocultaron y hoy resiste

En calles del norte de África, una melodía familiar suena cercana y lejana a la vez. Nada de nostalgia vacía.
Muchos creen haber oído ese eco en mercados de Tetuán o Tánger. No es árabe ni es castellano actual. Es la haquetía, hija del judeoespañol, una variedad que procede del español medieval y que, pese a décadas de silencios, aún respira en Marruecos y en su diáspora.
Qué es la haquetía y por qué te afecta
La haquetía es la rama occidental del judeoespañol. Su base es el castellano del siglo XV, mezclado con léxico árabe y norafricano. Se usó durante siglos en hogares sefardíes del Magreb. Hoy sobrevive de forma frágil, entre mayores y en reuniones familiares.
La Academia Nacional del Judeoespañol distingue dos polos: el ladino oriental y la haquetía occidental. Esta última se separó con claridad del español moderno. Lo hizo por contacto intenso con el árabe marroquí y con lenguas bereberes.
La haquetía no es “un español mal hablado”. Es un sistema con historia, reglas internas y memoria comunitaria.
|Aspecto
|Ladino oriental
|Haquetía occidental
|Zona histórica
|Balcánes, Anatolia, Oriente Mediterráneo
|Norte de Marruecos: Tetuán, Tánger, Arcila, Larache
|Contacto lingüístico
|Turco, griego, hebreo
|Árabe marroquí, bereber, francés
|Rasgos destacados
|Conservación de formas medievales
|Gran caudal coloquial, bendiciones y maldiciones populares
|Situación actual
|En peligro, con focos activos
|Muy amenazada, hablada por personas mayores y en la diáspora
Dónde y cómo nació
El punto de partida se sitúa en 1492. Tras la expulsión, los sefardíes que salieron de la península se asentaron en ciudades del norte de Marruecos. Allí convivieron con comunidades judías locales, los toshabim. De ese cruce social y comercial surgió una cultura híbrida.
En el ámbito doméstico se habló haquetía. Para tratar con la mayoría musulmana se recurrió al árabe y, según el caso, al bereber. Esa convivencia moldeó el vocabulario, las fórmulas de cortesía y la entonación.
El propio nombre de la variedad apunta a su mestizaje. Se explica por el verbo árabe “haka” (hablar, contar) unido a una terminación romance. El resultado: una lengua expresiva y cercana a la vida cotidiana.
El uso de varias lenguas impulsó el comercio, la integración barrial y la circulación de saberes entre comunidades.
Por qué se está apagando
Desde el siglo XIX llegaron migraciones intensas hacia América y Europa. Las familias dispersaron sus redes. Eso debilitó el uso doméstico.
La guerra hispano-marroquí de 1860 alteró equilibrios locales. Las escuelas de la Alianza Israelita Universal introdujeron nuevos modelos. El Protectorado generalizó el francés en la administración. Todo ello cambió los incentivos lingüísticos.
Con el tiempo, parte de la élite asoció la haquetía a lo popular. La transmisión intergeneracional se resintió. Muchos dejaron de hablarla con sus hijos.
- Migraciones y rupturas familiares debilitaban el día a día de la lengua.
- Prestigio del francés y del español moderno desplazaba usos tradicionales.
- Estigmas sociales reducían su presencia en la escuela y en el trabajo.
- La población hablante envejeció sin relevo constante.
Qué queda hoy y quién la mantiene viva
La haquetía no ha desaparecido. Persiste en voces de mayores de ciudades del norte marroquí y en descendientes de familias sefardíes repartidas por Europa y América. También en canciones, refranes, cartas y pequeñas antologías.
El ámbito académico ha reactivado su estudio. Se publican ediciones críticas. Se graban testimonios orales. Colectivos culturales organizan lecturas y talleres. El objetivo es devolverle visibilidad sin arrancarla de su contexto social.
No está muerta, pero sí frágil. Sin transmisión cotidiana, cada funeral borra un archivo entero.
Cómo suena y qué la hace distinta
Predominan giros coloquiales y fórmulas afectivas. Abundan bendiciones y maldiciones ritualizadas. Se observan préstamos árabes integrados en construcciones heredadas del castellano medieval. Se aprecia cercanía en el trato y humor en la expresión.
No existe una norma única. Cambia por familias y barrios. Las épocas de contacto con el francés dejaron huellas en el léxico urbano. Todo convive con palabras que hoy reconoces en español, pero con valores viejos.
Lo que puedes hacer tú en 2026
Si tu familia procede de Tetuán, Tánger u otras ciudades del norte marroquí, quizá aún guardáis palabras. Registrar ese patrimonio tiene valor social y afectivo. No requiere diplomas. Requiere método y cuidado con las personas mayores.
- Pide permiso y graba conversaciones espontáneas en casa. Prioriza comodidad y tiempos cortos.
- Anota expresiones tal como suenan. Incluye contexto y quién las dijo.
- Reúne canciones, refranes y dichos familiares. Cada pieza ilumina un uso.
- Transcribe y guarda copias en diferentes soportes. Evita perder archivos.
- Comparte listados de palabras con asociaciones locales. Aportas datos y recibes guía.
Claves para comprender su valor social
La haquetía no es solo léxico. Es pertenencia. Conecta casas, oficios, mercados y celebraciones. Aprenderla saca a la luz memorias de historias cruzadas. Ayuda a entender cómo se construyó la convivencia en el norte marroquí.
También ofrece pistas útiles para debates actuales: educación bilingüe, identidad urbana, migraciones y políticas de patrimonio. Su estudio aporta datos comparables con otros procesos mediterráneos.
Cuando un nieto entiende una bendición que su abuela dijo toda la vida, repara un hilo roto de la comunidad.
Glosario útil para empezar
|Término
|Significado
|Judeoespañol
|Conjunto de variedades del castellano medieval preservadas por comunidades sefardíes.
|Haquetía
|Variedad occidental del judeoespañol, desarrollada en el norte de Marruecos.
|Sefardí
|Descendiente de los judíos originarios de la península ibérica.
|Toshabim
|Comunidades judías autóctonas del Magreb con las que convivieron los sefardíes.
Para ir más allá en casa
Un ejercicio sencillo consiste en reconstruir un mapa familiar de palabras. Haz una lista con expresiones que recuerdes, sitúalas por década aproximada y anota quién las usaba. Añade cuándo dejaron de oírse. Obtendrás una cronología doméstica de cambios lingüísticos.
Otra idea útil es convertir recetas, canciones o cartas antiguas en pequeñas ediciones anotadas. Señala préstamos árabes y formas del castellano antiguo. Ese material sirve para talleres vecinales o escolares. Fortalece la transmisión sin convertir la haquetía en una pieza de museo.
Passionnant, merci! J’ignorais que la haquetía, issue du judeo‑espagnol, avait autant de contact avec l’arabe marocain. L’idée de noter les expressions “telles qu’elles sonnent” est très intéréssante; je vais tenter avec ma mère née à Tánger. Bravo pour la clarté.