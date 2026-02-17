¿De verdad caminaron por estas murallas siete reyes?» : el castillo más antiguo que visitar en 2026

Entre olivares y sierras, una fortaleza discreta guarda mil años de silencios, pasos de reyes y rumores de frontera antigua.
Muy cerca de Bailén y Guarromán, en **Baños de la Encina** (Jaén), una fortificación domina la loma con la serenidad de quien lo ha visto todo. Su perfil ovalado, sus torres y su traza andalusí marcan el ritmo de un viaje que mezcla memoria militar, vida cotidiana y paisajes de **Sierra Morena**.
Dónde está y por qué te importa
El **Castillo de Burgalimar** se alza sobre un cerro que controla el corredor natural de **Despeñaperros**, el paso histórico entre **Andalucía** y la **Meseta**. Esa posición convirtió al recinto en un punto clave para vigilar rutas de mercancías y movimientos de tropas durante siglos. Hoy, ofrece miradores amplios hacia el mar de olivos y una lectura clara del territorio: entender la colina es entender su función.
Desde su loma, Burgalimar controla la llave de entrada a Andalucía. Geografía y poder se dan la mano aquí.
La fortaleza está integrada en el casco de **Baños de la Encina**, pueblo de piedra, ritmo pausado y tradición oleícola. El entorno invita a combinar patrimonio y paisaje: un paseo por las calles, una pausa entre almazaras y, de fondo, la silueta del castillo marcando la jornada.
Mil años de historia en 14 torres
Levantado en el año 968 por orden del califa **Al‑Hakam II**, hijo de **Abderramán III**, Burgalimar nació para alojar y proteger tropas omeyas en un tiempo de relativa estabilidad en **Al‑Ándalus**. Su nombre procede del árabe Bury al‑Hamma, “castillo de Baños”, clara alusión a su enclave actual.
El recinto destaca por su fábrica en **tapial** —mezcla compactada de arcilla, arena, cal y canto—, por su planta **ovalada** y por un cinturón defensivo formado por **14 torres** espaciadas a distancias cortas. La solución refuerza la vigilancia cruzada y reduce puntos ciegos, una lección de ingeniería militar medieval aplicada con criterio en la frontera.
Levantado en 968 y conservado con coherencia material, Burgalimar es el castillo en pie más antiguo de España.
De la frontera omeya a la corona castellana
Tras la **ruptura del Califato** en el siglo XI, el castillo pasó por fases de disputa entre poderes musulmanes y avances cristianos. Llegaron ocupaciones temporales de **Alfonso VII** y **Alfonso VIII**, y, en 1225, el recinto quedó definitivamente para la Corona con la conquista de **Fernando III**. Más tarde, la defensa se encomendó a la **Orden de Santiago** y, ya en el siglo XV, se añadió la **Torre del Homenaje**, pieza que subraya la autoridad señorial y la adaptación del conjunto a los nuevos tiempos.
La tradición lo recuerda como la “**fortaleza de los siete reyes**” por los monarcas que lo pisaron durante la etapa cristiana. La lista ayuda a entender su magnetismo político:
- **Alfonso VII**
- **Alfonso VIII**
- **Alfonso IX**
- **Pedro II**
- **Sancho VII**
- **Fernando III**
- **Fernando el Católico**
Su valor patrimonial se reconoció temprano: desde **1931** está declarado **Monumento Nacional**. Y en el ámbito europeo recibió el honor de izar la bandera del **Consejo de Europa**, una distinción excepcional que subraya su relevancia simbólica.
Mil años de uso, 14 torres, una torre del homenaje tardía y un hilo continuo: controlar el paso y contar la historia.
Una defensa pensada para resistir
La técnica del **tapial** no es sólo estética. Aporta inercia térmica, rapidez de ejecución y robustez frente a impactos. La planta ovalada reduce tensiones en los lienzos y dificulta la labor de asedio. El paseo por el adarve revela cómo las torres, próximas entre sí, permiten un diálogo visual ininterrumpido para la vigilancia y el tiro defensivo. Pocos recintos muestran con tanta claridad la lógica antiasedio andalusí.
Horarios y precios actualizados para 2026
La visita se organiza con franjas diferenciadas según el día. Conviene llegar con margen para disfrutar de los miradores y de la lectura histórica del conjunto.
|Días
|Horario
|Lunes y martes
|10:30–13:30 y 16:30–18:00
|Miércoles, jueves y viernes
|11:15–13:30 y 17:15–18:00
|Sábados y domingos
|10:30–13:30 y 16:30–18:00
Tarifas orientativas para este año:
|Entrada
|Condición
|Precio
|General
|Adultos
|6,50 €
|Reducida
|Mayores de 65, tarjeta de discapacidad, familias numerosas, **Carnet Joven**
|6,00 €
|Infantil
|Niños de 7 a 14 años
|3,50 €
|Menores
|Hasta 6 años
|Gratis
Consejo práctico: calcula entre 45 y 75 minutos para el recinto, según quieras detenerte en miradores y paneles.
Consejos para que tu visita valga la pena
- Mejor hora: a primera hora de la mañana o última de la tarde para evitar calor y lograr buena luz en las torres.
- Calzado: suela adherente. El adarve y algunos tramos de escaleras requieren pisada firme.
- Lectura histórica: localiza la **Torre del Homenaje** y compara su fábrica con los lienzos de **tapial** originales para identificar fases constructivas.
- Miradores: busca las vistas hacia **Despeñaperros** y el mar de olivos. Ayudan a entender por qué este cerro fue decisivo.
- Plan familiar: con dos adultos y dos menores (uno con tarifa infantil), el coste ronda 16,50 €, sin extras.
- Alrededores: en **Baños de la Encina** abundan comercios ligados al aceite de oliva; una cata completa la experiencia cultural.
Claves rápidas para no perder el hilo
Estas notas ayudan a fijar lo esencial durante el recorrido:
- Fecha fundacional: **968**, orden de **Al‑Hakam II**.
- Estructura: planta **ovalada**, 14 torres, fábrica de **tapial**.
- Función: control del corredor de **Despeñaperros**.
- Hito cristiano: conquista definitiva en **1225** por **Fernando III** y posterior **Torre del Homenaje** (siglo XV).
- Protección: **Monumento Nacional** desde **1931**; distinción del **Consejo de Europa**.
Para mirar con otros ojos: qué enseña Burgalimar
Este castillo permite aprender a leer materiales y paisajes. El **tapial** se reconoce por su textura granulada y por las huellas horizontales de los encofrados; si comparas tramos, verás diferencias de color y compactación que delatan restauraciones o épocas diversas. La planta **ovalada** concentra la defensa y elimina ángulos muertos propios de recintos rectangulares. Y la línea de **torres** próximas ejemplifica la vigilancia cruzada como principio táctico.
Si viajas con niños o adolescentes, proponles un pequeño reto: localizar dónde comienza la **Torre del Homenaje** respecto a los muros andalusíes, identificar una de las **14 torres** por su posición y señalar el punto con mejor vista hacia la ruta de la **Meseta**. La visita gana ritmo cuando se convierte en un juego de observación.
Historia viva, material honesto y geografía estratégica: Burgalimar condensa, en pocos metros, mil años de poder y fronteras.