¿De verdad duermes mejor abrazado?» : el experto Juan Natexx te reta con la regla de la distancia

¿Te despiertas cansado, con calor o con tirones de edredón? Tal vez tu rutina nocturna no es el problema.
La conversación se ha colado en los dormitorios de medio país. El asesor de descanso Juan Natexx ha encendido el debate con una idea incómoda: para dormir bien, conviene separarse. No se trata de amor, sino de sueño de calidad. Y, sí, implica distancia.
Dormir en pareja sin perder el descanso
El objetivo nocturno es simple: dormir rápido, profundo y sin microdespertares. Pero compartir cama suma ruido, movimiento, peleas por el edredón y temperaturas opuestas. El cuerpo interpreta cada sobresalto como una alerta y reduce el sueño de ondas lentas. Resultado: menos recuperación y más fatiga al amanecer.
Una regla sencilla cambia la noche: más distancia entre cuerpos, menos interrupciones y un sueño más continuo.
Natexx populariza una idea sensata: “juntos, pero no pegados”. Eliminar el contacto constante y amortiguar el movimiento con camas unidas pero independientes puede mejorar el descanso sin romper la intimidad. El cambio exige pactos, porque cada persona tiene su propio mapa nocturno: cronotipos, gustos térmicos, tipo de colchón, altura de almohada y rituales previos.
Por qué la distancia ayuda
- Reduce el calor acumulado y mejora la termorregulación corporal.
- Atenúa la transferencia de movimientos y evita despertares por giros o tirones del edredón.
- Minimiza el impacto del ronquido en el compañero.
- Permite regular mejor la temperatura y la ropa de cama de cada uno.
- Protege la melatonina cuando uno enciende luces o pantallas y el otro intenta dormir.
Qué propone Juan Natexx y por qué
El experto lo resume en una pauta: prioriza el sueño y adapta el espacio a la pareja, no al revés. Eso puede significar separar colchones, usar somieres gemelos o, si la casa lo permite, optar por “camas hermanas” en la misma habitación. En casos de ronquidos intensos o cronotipos opuestos, incluso habitaciones distintas en noches clave.
Dormir mejor no esfuma la unión. Un acuerdo nocturno inteligente sostiene la energía, el humor y la vida sexual diurna.
|Hábito
|Efecto sobre el sueño
|Pegados toda la noche
|Más calor, más microdespertares, recuperación irregular
|Camas unidas pero independientes
|Menos movimiento compartido, más continuidad
|Habitaciones separadas en noches clave
|Máxima estabilidad del sueño y mejor rendimiento al día siguiente
Cronotipos: búho, alondra y colibrí
Las parejas rara vez duermen igual. Un cronotipo búho alarga la noche; una alondra amanece pronto; el perfil colibrí se ajusta mejor a horarios sociales. Cuando los ritmos chocan, aumentan las fricciones: luces encendidas, alarmas tempranas, cenas tardías. La distancia y los pactos (tapones, antifaz, rutinas escalonadas) amortiguan ese choque.
Señales de que te conviene más espacio
- Te despiertas por tirones del edredón o cambios de postura de tu pareja.
- Notas calor excesivo al contacto y sudas con facilidad.
- Escuchas ronquidos o respiración irregular y te cuesta retomar el sueño.
- Discutís por la temperatura, el tipo de colchón o la almohada.
- Tienes jet lag social por horarios opuestos entre semana.
Cómo aplicar la “regla de la distancia” en casa
La estrategia no exige obras ni grandes gastos. Requiere método. Aquí, un plan sencillo de cuatro semanas:
- Semana 1: separa el contacto directo con sábanas y nórdicos individuales. Marca una franja de respeto sin pantallas 60 minutos antes de dormir.
- Semana 2: prueba somieres gemelos o un topper doble que amortigüe movimientos. Ajusta temperatura a 18–19 ºC y ventilación ligera.
- Semana 3: sincroniza rituales breves y silenciosos. Si hay ronquidos, añade tiras nasales o valoración médica.
- Semana 4: si persisten despertares, testea noches alternas en camas separadas. Evalúa energía y humor al despertar.
Si duermes mejor separado, no hay derrota. Hay higiene del sueño y más tiempo de calidad en pareja.
Preguntas que tu dormitorio debe responder
Cada respuesta guía decisiones prácticas. La meta: reducir fricción y proteger el sueño.
- ¿Quién es más sensible al calor o al frío? Ropa de cama y temperatura personalizadas.
- ¿Quién se mueve más? Prioriza somieres independientes y aislación de movimiento.
- ¿Quién necesita oscuridad total? Antifaz, cortinas opacas y luces tibias dirigidas al suelo.
- ¿Horarios opuestos? Pacta rutinas escalonadas de baño, lectura y alarmas vibradoras.
- ¿Dolor cervical o lumbar? Ajusta colchón y almohada según postura preferente.
Errores frecuentes que sabotean la noche
- Elegir un único colchón “para los dos” cuando tenéis cuerpos y pesos distintos.
- Forzar el contacto continuo por presión emocional.
- Cenar tarde y usar pantallas en la cama con brillo alto.
- Ignorar ronquidos o apnea. Piden evaluación y tratamiento.
Una mirada práctica al “divorcio del sueño”
Separar camas o habitaciones ciertas noches no rompe la relación. Aporta descanso y reduce discusiones. Muchas parejas reservan el contacto para el inicio de la noche y se mueven a su cama cuando buscan sueño profundo. El día siguiente ofrece más paciencia, mejor comunicación y deseo más espontáneo.
Prueba una simulación de siete noches. Mide energía al despertar, foco cognitivo a media mañana y anota despertares. Si la distancia baja interrupciones y sube la puntuación de bienestar, tienes un dato, no una opinión. Añade variables una a una: antifaz, tapones, ropa de cama individual, topper y, si hace falta, camas separadas. Ajusta con calma.
Si el conflicto se centra en ronquidos, evalúa causas (alergias, desviación septal, sobrepeso, alcohol tardío). Un tratamiento reduce vibración y mejora el sueño de ambos. En cronotipos opuestos, pacta tareas domésticas complementarias: el búho cierra la noche; la alondra abre el día. La logística baja el estrés y favorece una convivencia amable.