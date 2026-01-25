¿De verdad dura casi un mes?» : el carnaval gallego que deja atrás a Cádiz y Tenerife en 2026

Cuando piensas en Carnaval, miras al sur. Pero hay un rincón gallego que estira la fiesta más allá de lo previsto.
En Galicia, una villa convierte enero y febrero en una cadena de rituales, música y comparsas que no da tregua. Y lo hace con un carácter que impone respeto, ruido y tradición.
El carnaval que rompe el calendario
En Xinzo de Limia —también llamada Ginzo de Lima— el Entroido no se mide por días sueltos. Se vive por ciclos. El pueblo orensano activa su maquinaria festiva desde finales de enero y la mantiene encendida hasta pasada la mitad de febrero, con ritos paganos, humor y una ocupación total de plazas y calles.
Del 24 de enero al 22 de febrero de 2026, Xinzo celebra el carnaval más largo de España, con inicio en el Domingo Fareleiro y cierre en el Domingo de Piñata.
La fiesta hunde sus raíces en ritos agrícolas y ganaderos prerromanos. En 1997 obtuvo el sello de Fiesta de Interés Turístico Nacional. No compite en carrozas con Cádiz ni en mascaradas con Tenerife. Compite en tiempo, en continuidad y en identidad.
Quién manda en las calles: las pantallas
Las pantallas son la figura central. Se mueven en grupo. Portan dos vejigas de animales, secas e hinchadas, que golpean para hacerse oír. Imponen orden festivo. Si sales, mejor disfrazado. Aquí la máscara no es adorno; es norma social.
En Martes de Carnaval, el desfile lo encabezan las pantallas. El pueblo hierve, y la ley no escrita dice: quien no se disfraza, da explicaciones.
Su presencia hilvana el ciclo: aparecen en las plazas, marcan ritmos, custodian la sátira del Entroido y protegen la tradición de caer en la mera verbena.
Fechas y actos clave en 2026
La programación encadena fines de semana, tardes y noches. Algunos hitos te ayudan a orientarte:
- 31 de enero (sábado): Colgamiento del Meco a las 19:30 en Plaza de Oriente y procesión por Rúa Galicia, Rúa da Sé, Rúa Santa Mariña, Rúa do Peto y Avenida de Orense hasta Plaza Mayor. Concierto de The Tetas’ Van a las 21:00 y actuación de Os D’Abaixo a las 22:00.
- 1 de febrero (domingo): Animación de calle durante todo el día con A Requinta da Laxeira, Tarde Piaches, Lirolaio, Os da Pedra Alta, Aimil Folck y Os Galos de Antioquia. Sale el Carro das Olas a las 12:30 desde el Museo do Entroido. Oleiro infantil a las 13:00 en la Praza Maior. Por la tarde, nuevo pase del Carro das Olas (16:00) y Oleiro por el Casco Vello (16:30).
- 7 de febrero (sábado): Festival Novas Músicas en Plaza San Roque desde las 20:00 con Isma B b2b Alex Vigo, Skarmenta b2b Eyra, Jay Rodric b2b Jackloops y 9noa. Pasacalles de Bloco Trifulka, Armando Jarana y Sound Band hasta la madrugada.
- 8 de febrero (domingo): Reunión de pantallas a las 12:00 y entrada en Plaza Mayor. Animación continua hasta las 21:00 con las formaciones de calle.
- 13 de febrero (viernes): Gran desfile infantil a las 11:30. Por la tarde, fiesta infantil en Plaza Mayor. A las 21:00, II Festa Glam con Locomía; batucadas y charangas hasta tarde.
- 14 de febrero (sábado): Festival de la Canción Humorística de Entroido en Plaza Mayor, con charangas durante todo el día.
- 15 de febrero (domingo): Pasacalles de mañana y tarde, concierto estático en Plaza Mayor y actuaciones con orquesta en Plaza de San Roque por la noche.
- 16 de febrero (lunes): Pasacalles matinales, sesión vermú en Plaza Mayor, animación infantil por la tarde y concierto de Festicultores Troupe de madrugada, con música itinerante toda la noche.
- 17 de febrero (martes): Charangas todo el día. A las 17:00, Gran Desfile del Carnaval de Ginzo 2026 con carrozas y comparsas. A las 19:00, música en Plaza San Roque.
- 18 de febrero (miércoles): A las 20:00, procesión de la Sardina. A las 21:45, lectura del Testamento de la Sardina. A las 22:30, quema de la Sardina en Plaza Carlos Casares.
- 21 de febrero (sábado): Juego de la Cucaña a las 18:30 en Plaza Mayor.
- 22 de febrero (domingo): Pasacalles todo el día. A las 17:00, Fiesta de la Piñata en Plaza Mayor. A las 19:00, Orquesta Compostela. Entrega de premios del Entroido 2026 y, a las 21:00, Descenso del Meco.
El ciclo no se improvisa: comienza tres domingos antes del de Entroido y cierra con la Piñata. La continuidad hace historia.
¿Por qué aquí dura más que en Cádiz o Tenerife?
La clave no está en un solo día. El carnaval de Xinzo encadena ritos propios, pasacalles diarios y fines de semana temáticos. Arranca con Fareleiro, sigue con Oleiro, avanza hasta Corredoiro y desemboca en la gran semana. La agenda se alarga y no se vacía. Mientras otros destinos concentran focos, Xinzo reparte intensidad y suma noches. El resultado: casi un mes en marcha.
Cádiz y Tenerife brillan por sus formatos y magnitud. Xinzo marca el compás por duración y por cómo integra lo rural, lo urbano, la sátira y la música de calle. Son estilos distintos, públicos complementarios y maneras diversas de sentir el mismo pulso festivo.
Cuándo y dónde no fallar
|Acto
|Día
|Hora
|Lugar
|Colgamiento del Meco
|31 enero
|19:30
|Plaza de Oriente
|Gran desfile
|17 febrero
|17:00
|Calles principales
|Procesión y quema de la Sardina
|18 febrero
|20:00-22:30
|Centro y Plaza Carlos Casares
|Fiesta de la Piñata
|22 febrero
|17:00
|Plaza Mayor
Guía rápida para vivir el Entroido
- Llega con antelación: las tardes de sábado y domingo concentran público. Reserva alojamiento con margen.
- Vístete: un disfraz sencillo basta. Las pantallas valoran la complicidad del visitante.
- Planifica por tramos: mañana para pasacalles, tarde para concursos y Oleiro, noche para conciertos.
- Protege el oído: charangas y batucadas suenan horas. Tapones ligeros ayudan.
- Respeta los ritos: el Meco, la Sardina y la Piñata tienen carga simbólica. Observa antes de participar.
- Tiempo invernal: enero y febrero exigen abrigo, calzado cómodo y chubasquero.
Qué hace único a Xinzo
La suma de ritual y calle. El Oleiro convierte una olla en juego colectivo. El Carro das Olas saca a relucir artes y humor. El Testamento de la Sardina lleva la sátira al límite. Los conciertos salpican el mapa: Plaza Mayor, Plaza de San Roque y ejes comerciales. El pueblo se transforma en escenario continuo.
El visitante no solo mira. Participa. Canta, corre detrás de una comparsa, se abre paso entre tambores y se detiene ante una pantalla que marca el ritmo con sus vejigas. Ese pulso explica por qué Xinzo sostiene tantos días sin vaciar la fiesta.
Información práctica que te salva el viaje
Movilidad: el centro se peatonaliza en los actos principales. Llega temprano si vas en coche y usa estacionamientos periféricos. La caminata te mete en ambiente.
Gasto: la mayor parte de la programación es gratuita. Calcula consumiciones y algún alquiler de disfraz si no llevas uno. Las peñas y bares animan con precios variables según la franja.
Con niños: el desfile infantil, el Oleiro infantil y la Fiesta de la Piñata son tramos seguros y pensados para familias. Mantén atención en zonas con batucadas.
Si solo tienes un día: apuesta por el Martes de Carnaval (17 de febrero) o por el fin de semana que incluye la Sardina (18 de febrero). Verás pantallas, comparsas y el corazón del Entroido.
No hace falta elegir entre Cádiz o Tenerife. Si buscas tiempo, ritual y calle, Xinzo te da los tres durante casi un mes.