¿De verdad estamos bebiendo agua del mar?» : lo que EEUU vierte en 2026 y cómo te alcanzará

Cuando el grifo tiembla, miramos al océano. Una idea submarina promete agua nueva y levanta preguntas incómodas para 2026 en EEUU.
Estados Unidos ya prueba sistemas que llevan agua tratada del mar a tierra firme. No es ciencia ficción, es estrategia hídrica con foco en sequías largas y ciudades en crecimiento.
Por qué se habla de “verter” agua del mar en tierra
La frase impacta, pero el matiz importa: no se trata de descargar agua salada sobre campos o ciudades. El proyecto consiste en captar agua de mar a gran profundidad, filtrarla allí mismo y enviarla como agua dulce hacia la costa. El volumen es enorme, de ahí la imagen de “toneladas” desembarcando a diario en conducciones y depósitos.
La novedad llega desde California con cápsulas submarinas que operan a unos 400 metros de profundidad. Usan la presión hidrostática del océano para impulsar ósmosis inversa y separar la sal. El objetivo: reducir consumo de energía y minimizar el daño a la vida marina frente a las tomas y descargas tradicionales en superficie.
La idea fuerza: desalinizar en el fondo, aprovechar la presión natural, enviar agua tratada a tierra y diluir la salmuera sin golpear los ecosistemas costeros.
Cómo funciona el sistema de cápsulas
El esquema rompe con la planta fija en la costa. En su lugar, “granjas” modulares de cápsulas trabajan en el azul profundo. Cada unidad hace el trabajo en origen y bombea agua dulce a la red.
- Captación: ingreso de agua de mar a 400 m, con cribas que frenan partículas y fauna microscópica.
- Filtrado fino: membranas de ósmosis inversa retienen sales, patógenos y microplásticos.
- Impulso natural: la presión hidrostática aporta parte de la fuerza que en costa generan bombas eléctricas.
- Transporte: bombas de baja presión mueven el agua dulce a tuberías existentes en tierra.
- Gestión de salmuera: la descarga se diseña para dispersarse en profundidad y evitar “plumas” densas en zonas sensibles.
La empresa detrás del concepto sostiene dos datos clave: hasta un 40% menos de electricidad respecto a sistemas en tierra y una producción por cápsula que rondaría el millón de galones diarios (unos 3,8 millones de litros). La modularidad permite sumar unidades según la demanda del distrito.
400 m de profundidad, 40% menos energía, 1 millón de galones/día por cápsula: el tridente que seduce a los gestores del agua en California.
La promesa: agua nueva sin devastar la costa
California encadena años secos. Las restricciones llegan, se van y vuelven. En ese ciclo, aportar desalinización menos intrusiva resulta atractivo para agencias locales. La instalación en mar abierto reduce obras en playas y evita grandes canales de toma en superficie. La “granja” puede crecer por módulos, con menos riesgo de sobredimensionar inversiones.
También plantea resiliencia. Si una unidad falla, el resto sostiene la producción. Además, ubicar el proceso lejos de zonas de ocio o hábitats costeros baja la fricción social y ambiental frente a las plantas clásicas.
Las dudas que levantan los expertos
El entusiasmo convive con preguntas técnicas y regulatorias. Científicos y gestores del litoral quieren certezas medibles, no promesas de folleto. Estas son las cuestiones que ya se discuten:
- ¿Cómo se comporta la salmuera en profundidad a gran escala y con corrientes variables?
- ¿Qué impacto real tienen las tomas profundas sobre larvas y plancton en periodos sensibles?
- ¿Cuánto costará mantener membranas y cascos a 400 m, con bioincrustación y corrosión?
- ¿Qué huella de energía y carbono queda si la red eléctrica local sigue dependiendo de gas?
- ¿Se integra mejor con la red existente que una planta en costa, o exige nuevas conducciones carísimas?
- ¿Cómo encaja con los permisos ambientales estatales y federales, y cuánto tardará el visto bueno?
Hay, además, un debate de prioridades: algunos ingenieros recuerdan que el “primer nuevo hectómetro” suele estar en el ahorro y la reutilización avanzada, no en el mar. La reutilización potable directa y la recarga de acuíferos compiten por el mismo dólar público.
¿Cuánto costaría y quién lo pagará?
Las referencias globales sitúan la ósmosis inversa en torno al dólar por metro cúbico, con variaciones amplias según energía, ubicación y financiación. El sistema de cápsulas promete recortar la factura eléctrica, pero añade inversión submarina y mantenimiento especializado. La aritmética final dependerá del precio de la electricidad en 2026, el tipo de fondeo, la distancia a la costa y la escala del proyecto.
|Alternativa
|Ventaja principal
|Riesgo o pega
|Plazo típico
|Desalinización en costa
|Tecnología madura y continua
|Impacto en tomas/descargas y oposición local
|Medio
|Cápsulas de aguas profundas
|Menor huella en costa y ahorro de energía
|Capex submarino, permisos y mantenimiento complejo
|Medio
|Reutilización potable
|Recurso estable, cerca de la demanda
|Percepción pública y normativa estricta
|Corto-medio
|Ahorro y eficiencia
|Coste bajo por m³ “liberado”
|Requiere cambios de hábitos e inversión doméstica
|Corto
Dónde podría despegar en 2026
Distritos con estrés hídrico en el sur de California han mostrado interés por soluciones modulares. La idea de “granja” permite empezar con pocas unidades y crecer si la sequía persiste. Zonas con puertos industriales o infraestructuras offshore podrían acelerar la logística.
Qué significa para ti, vivas o no cerca del mar
Si estás en la costa, podrías ver agua con origen océano en tu recibo, con un precio algo mayor pero estable cuando los embalses flaquean. Tierra adentro, la clave será el coste de transporte y las pérdidas por evaporación en canales largos. Donde el canal ya existe, la desalinización ofrece un “seguro” contra años secos extremos.
El campo también mira esta vía. Un mix de reutilización, desalinización y gestión de acuíferos puede estabilizar cultivos de alto valor. Para la ciudad, la seguridad hídrica reduce cortes, restricciones y tarifas volátiles en olas de calor.
Una cápsula produciría unos 3,8 millones de litros diarios. Eso cubriría el uso doméstico de decenas de miles de personas, según consumos medios urbanos.
Lo que puedes hacer mientras llega el agua del océano
- Revisa fugas en casa: un goteo constante suma cientos de litros al mes.
- Pon foco en riego eficiente y plantas de bajo consumo.
- Pregunta a tu municipio por programas de reutilización y vales para dispositivos ahorradores.
- Si trabajas en industria, evalúa circuitos cerrados y recirculación interna.
Quedan piezas por encajar: certificaciones de calidad, protocolos ante temporales, integración con renovables para que el “ahorro” de energía sea también bajo en carbono. También hará falta un monitoreo público de salmuera y biodiversidad en profundidad, con datos abiertos y auditorías independientes.
La idea de “verter” océano en tierra ya no es metáfora futurista. Es una carrera por sumar fuentes, combinar desalinización con ahorro y reutilización, y blindar el agua en 2026 y más allá. La pregunta no es si hará falta, sino dónde encaja mejor en el rompecabezas hídrico de cada región.