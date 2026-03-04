¿De verdad limpias con eso cada día?» : el médico Manuel Viso te avisa del estropajo en tu cocina

Lo tocas a cada rato y confías en él. Ese aliado del fregadero podría estar jugando en tu contra sin avisar.
La advertencia de Manuel Viso señala un sospechoso común: el estropajo. Un objeto barato y cotidiano que, usado a diario, se convierte en puente silencioso entre superficies, manos y comida.
La advertencia de Manuel Viso y lo que se esconde en el estropajo
El médico divulgador pone el foco en un hábito que damos por hecho: fregar con el mismo estropajo durante días o semanas. La humedad permanente, los restos de comida y el calor de la cocina forman un invernadero para bacterias que pueden causar diarreas, vómitos y complicaciones en personas vulnerables.
El estropajo húmedo actúa como autopista: arrastra microorganismos de la pila a la encimera y de ahí a tus alimentos.
Estudios de microbiología doméstica sitúan al estropajo como una de las mayores reservas de coliformes del hogar, solo superado por el sifón del desagüe. En análisis recientes con técnicas de ADN, los investigadores detectaron decenas de géneros bacterianos en estropajos usados y casi nula presencia en los nuevos, un indicio claro de que la colonización ocurre con el uso.
Por qué el estropajo se convierte en un reservorio invisible
El material poroso atrapa agua y materia orgánica. Las fibras crean refugios microscópicos, difíciles de alcanzar con una limpieza rápida. Esa combinación acelera el crecimiento de Pseudomonas y de familias asociadas a intoxicaciones alimentarias como E. coli o Salmonella, especialmente si el estropajo entra en contacto con jugos de carne o huevos crudos.
Además, cuando “revivimos” un estropajo viejo, solo movemos el problema: se desprenden bacterias a cada pasada. Esa dispersión multiplica las probabilidades de que lleguen a tablas, paños y cubiertos.
Lo que funciona y lo que no para higienizarlo
Muchas personas confían en el microondas o en hervir el estropajo. La evidencia disponible señala que esas prácticas reducen parcialmente la carga microbiana y por poco tiempo. Peor aún, a veces sobreviven las más resistentes y el estropajo se mantiene en uso más días de la cuenta.
|Método
|Eficacia práctica
|Riesgos o límites
|Cuándo considerar
|Microondas con el estropajo bien húmedo
|Reducción limitada y temporal
|Riesgo de incendio si se seca; no apto para esponjas con metal
|Como solución puntual, no sustituye el recambio
|Hervido 5–10 minutos
|Disminuye carga, reaparece rápido
|Degrada el material; efecto breve
|Uso excepcional entre recambios
|Lavavajillas ciclo caliente
|Variable según temperatura y detergente
|No llega a todos los poros; recontaminación al secar mal
|Como complemento si el estropajo aguanta el ciclo
|Lejía diluida (1:50) 5 minutos y aclarado
|Alta reducción si se hace a diario
|Puede irritar; exige buen aclarado y ventilación
|En hogares con riesgo elevado y recambio frecuente
|Secado completo al aire y al sol
|Retrasa el crecimiento
|No desinfecta por sí solo
|Siempre tras cada uso
La medida más eficaz y barata sigue siendo simple: recambiar el estropajo con frecuencia y mantenerlo seco entre usos.
Hábitos para cortar la cadena de contagios en la cocina
Un plan claro reduce riesgos sin complicaciones. No se trata de vivir con miedo, sino de cortar rutas de transmisión.
- Recambio frecuente: sustituye el estropajo cada 7 días. Hazlo cada 3–4 si manejas crudo a diario o hay personas vulnerables en casa.
- Separación por tareas: uno para vajilla, otro para encimeras. Prohíbe el contacto con jugos de carne o pescado; usa papel de cocina en esos casos.
- Secado real: escurre, exprime y deja el estropajo en un soporte abierto. Nada de bandejas estancas donde se encharca.
- Alternativas que secan rápido: un cepillo de cerdas plásticas retiene menos humedad y se limpia mejor. Las bayetas de microfibra van a la lavadora a 60 ºC.
- Tablas y cuchillos: limpia con agua caliente y detergente tras cada uso y desinfecta cuando toquen alimentos crudos.
- Manos primero: lávalas antes y después de fregar, y tras manipular residuos.
Qué hacer hoy mismo en tu casa
Tira el estropajo raído que “todavía aguanta”. Compra un pack barato y marca con rotulador la fecha de inicio. Si usas dos, asigna colores: verde para vajilla, rojo para zonas de crudo. Al terminar de cocinar, pasa un paño con detergente por la encimera, aclara y seca. Evita “desinfectar” a última hora si eso te empuja a estirar un estropajo que ya pide relevo.
Qué dicen los datos científicos
Los análisis de microbioma en estropajos domésticos, basados en la lectura del ADN bacteriano, han identificado más de un centenar de géneros distintos en muestras usadas. Los nuevos casi no muestran colonización, lo que confirma que el problema nace en el uso cotidiano. Suele dominar Pseudomonas, capaz de prosperar en ambientes húmedos, junto a grupos asociados a contaminación fecal y patógenos oportunistas. Esa diversidad explica por qué una limpieza superficial no basta.
Preguntas frecuentes que nadie te resuelve en el súper
¿Es mejor el estropajo de fibra verde o la esponja amarilla? Elige el que menos agua retenga y que puedas reemplazar sin remordimientos. ¿Sirven los “antibacterias”? Pueden retrasar el crecimiento, pero no sustituyen hábitos de desinfección y recambio. ¿Y si solo cocino los fines de semana? Aun así, cámbialo cada dos semanas y seca bien entre usos.
Información útil para ampliar el foco
Coliformes: es un grupo indicador. No siempre causa enfermedad, pero señala contaminación con origen probable en restos orgánicos. Si aparecen en tu cocina, algo está fallando en la higiene o en el orden de limpieza.
Limpieza no es desinfección: limpiar elimina suciedad visible y gran parte de los microbios con detergente y arrastre; desinfectar busca inactivar los que quedan con agentes químicos o calor. En casa, combina ambas de forma sensata y reserva la desinfección intensiva para momentos de riesgo (carne y pescado crudos, intoxicaciones previas, invitados vulnerables).
Plan semanal de 10 minutos: lunes y jueves recambio o desinfección del estropajo; diario, secado abierto; miércoles, lavado de bayetas a 60 ºC; viernes, repaso de mangos de grifos y pomos. Ese esquema sencillo bloquea la ruta de los microorganismos sin gastar más.