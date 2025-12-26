¿De verdad los hierves con agua?» : el truco de Pablo Suárez que cambia tus mejillones en 2025

Las mesas festivas miran a la costa y un pequeño gesto en la olla enfrenta a cocineros caseros. Tú eliges bando.
El cocinero gallego Pablo Suárez (conocido en redes como @poesiadefogon) ha encendido el debate con un método directo para los mejillones: nada de agua. Basta una mínima cantidad de vino blanco para abrirlos y potenciar su jugo natural. El resultado huele a Galicia y se integra de inmediato en una salsa marinera más intensa, ideal para Nochevieja y el primer día del año.
Un consejo que rompe la costumbre
Mucha gente hierve los mejillones en abundante agua para que se abran. Con ese gesto, parte del sabor se escapa al líquido de cocción y la textura pierde nervio. Suárez propone justo lo contrario: usar muy poco líquido y que sea vino blanco. Con el calor, el molusco se abre con su propio vapor, conserva su jugo y deja un caldo base aromático para ligar la salsa.
Usar 30 ml de vino blanco para abrir los mejillones preserva su jugo y regala un caldo más sabroso.
Cómo funciona el método del vino
El proceso es simple: una olla amplia, 30 ml de vino blanco y un par de hojas de laurel. Fuego vivo y tapa puesta. En dos minutos, la mayoría se abren. Se retiran al instante los que ya han cedido, se cuela el jugo y se utiliza como base de la marinera. Ese caldo, más concentrado, es media receta.
Ingredientes y pasos guiados
Para 4 raciones aproximadas:
- 1 kg de mejillones, bien limpios
- 30 ml de vino blanco (tipo albariño, rías baixas o similar seco)
- 2 hojas de laurel
- 2 dientes de ajo y 1/2 cebolla
- 3-4 cucharadas de tomate triturado
- 1 cucharada de harina (o maicena si necesitas receta sin gluten)
- Aceite de oliva, 1 cucharadita de pimentón dulce y perejil
- Limpia con esponja de alambre la concha y retira la barba. Descarta los rotos o los que no se cierren al golpe.
- Coloca en la olla el vino y el laurel. Añade los mejillones, tapa y cocina 1-2 minutos. Retira según se abran. Cuela el caldo.
- Sofríe ajo y cebolla en aceite a fuego medio hasta dorar ligeramente.
- Agrega la harina y cocina un par de minutos para quitar el sabor crudo.
- Incorpora tomate y pimentón. Cocina 5 minutos para concentrar.
- Vierte el caldo colado de los mejillones, mezcla y lleva a hervor breve. Tritura si prefieres una textura fina.
- Reduce hasta lograr cuerpo. Si espesa de más, ajusta con un chorrito de agua o caldo.
- Devuelve los mejillones a la salsa, añade perejil y mueve la olla con suavidad. Sirve de inmediato.
Agua frente a vino: qué cambia realmente
|Método
|Sabor
|Textura
|Caldo resultante
|Tiempo de cocción
|Hervido en agua
|Más diluido
|Tiende a quedar más blando
|Muy acuoso, poco concentrado
|Similar, pero menos control
|Apertura con vino
|Más intenso, notas aromáticas
|Jugosa, con mordida
|Concentrado, perfecto para marinera
|1-2 minutos con tapa
Evita el exceso de agua: el mejillón se abre con su propio vapor y refuerza su sabor a mar.
Compra, seguridad y aciertos básicos
- Elige producto con etiqueta y fecha. Fíjate en el origen y valora el sello de calidad gallego.
- Transporte frío y limpieza al llegar a casa. Mantén en nevera cubiertos con un paño húmedo; cocina en 24 horas.
- Desecha los que no se cierran al golpear antes de cocinar y los que no se abren tras el calor.
- Cuela siempre el caldo de apertura para eliminar arenilla y restos.
- Si hay alergias al marisco, evita contaminación cruzada y utensilios compartidos.
Variantes que funcionan
- Sin alcohol: usa caldo suave de pescado con un toque de vinagre de vino blanco o de manzana.
- Vinos: albariño y godello realzan el perfil yodado; la sidra o un cava brut aportan chispa.
- Salsas: añade un toque de guindilla si te gusta el picante o ahúma con pimentón de la Vera.
- Sin gluten: liga con maicena o reduce más tiempo hasta obtener textura.
Por qué este truco seduce en fiestas
Es rápido, económico y muy visual en mesa. Los mejillones aportan proteínas de calidad, vitaminas del grupo B y minerales como hierro, yodo y zinc, con poca grasa y un aporte valioso de omega‑3. En un menú cargado, agradecerás un plato principal ligero o un entrante que no dispara calorías ni presupuesto.
Servicio y maridaje
- Acompaña con pan gallego para aprovechar la salsa.
- Sirve con patata cocida al estilo cachelo o con arroz blanco para convertirlo en plato único.
- En la copa, un albariño fresco o una godello joven sostienen la salinidad y limpian el paladar.
Errores comunes que te están costando sabor
- Hervir en agua abundante: diluye el jugo del molusco.
- Pasarte de tiempo: dos minutos bastan para abrirlos; más cocción endurece o reseca.
- No colar el caldo: la arenilla arruina la salsa.
- Recalentar en exceso: si necesitas adelantar, deja la salsa lista y abre los mejillones al final.
- Olvidar el laurel: un detalle que redondea el perfume de la receta.
Ideas extra para aprovechar el caldo
Ese jugo concentrado sirve para alargar la marinera, montar un arroz caldoso rápido o reforzar una fideuá exprés. Congélalo en cubiteras y tendrás golpes de sabor listos para sopas y guisos de pescado.
Si te apetece afinar la técnica, prueba a medir 30 ml de vino blanco, tapa bien y abre la olla a los 90 segundos para retirar los primeros mejillones. Ese control por tandas marca la diferencia y evita sobrecocción. Verás cómo cambia tu próxima ronda de mejillones a la marinera.