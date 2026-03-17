¿De verdad se escribe así?» : la palabra que te hará dudar y que la RAE permite hoy en 2026

Un giro lingüístico te espera en el calendario: una grafía olvidada vuelve a la conversación y levanta cejas hoy en España.
Un mes del año aparece con dos formas que conviven desde hace siglos y generan confusión cotidiana. Una domina en España; la otra, viva en América, también es correcta.
La doble forma que divide a los hablantes
La Real Academia Española (RAE) avala dos grafías para el noveno mes: septiembre y setiembre. No son caprichos modernos. Se documentan desde hace tiempo y pueden usarse en cualquier registro. La primera sigue siendo mayoritaria en España y en la mayor parte del mundo hispano. La segunda goza de arraigo en países como Perú y aparece en textos, medios y administración.
Ambas formas —septiembre y setiembre— son válidas y admitidas; la preferencia de uso depende del país y del contexto.
¿Por qué chocan los ojos cuando la vemos escrita sin la p? Porque la escuela y los manuales españoles han consolidado la grafía etimológica con el grupo consonántico pt (procedente del latín September). Esa pauta fija la expectativa ortográfica. Al toparse con la variante simplificada, el cerebro la interpreta como un desliz, aunque no lo sea.
De la etimología al habla: la simplificación que todos pronunciamos
En la conversación rápida, el grupo pt tiende a relajarse. Una gran parte de los hablantes articula algo muy cercano a setiembre sin reparar en ello, y después escribe septiembre por inercia escolar. Esa reducción fonética explica que la forma sin p se haya asentado en distintos territorios hispanohablantes y que figure en el Diccionario de la lengua española con plena validez.
Que un grupo consonántico se simplifique en el habla no invalida la grafía: puede generar variantes normativas con tradición real.
Una tercera en discordia: «otubre», documentada pero no recomendable
El diccionario académico registra también otubre. Su aparición genera polémicas cíclicas, aunque la clave está en la etiqueta: se trata de una forma desusada y de carácter vulgar. No equivale a permiso de uso actual en textos cuidados. Es una documentación histórica, útil para entender la evolución del idioma o para leer fuentes antiguas sin tropiezos.
La RAE consigna muchas voces por motivos lexicográficos: constan para que el lector sepa qué son, de dónde vienen y cómo se valoran hoy. Esa nota de uso —vigente, desusada, vulgar— marca la decisión estilística.
|Forma
|Estatus en RAE
|Uso y notas
|septiembre
|Válida y mayoritaria
|Preferida en España y en la mayoría de países; grafía etimológica
|setiembre
|Válida
|Habitual en Perú y presente en otros ámbitos; simplificación fonética asentada
|otubre
|Desusada, vulgar
|Figura por registro histórico; no recomendable en textos actuales
Qué debes hacer según el contexto
- Si escribes para España o para un medio panhispánico, elige septiembre para garantizar expectativas amplias.
- Si tu audiencia principal está en Perú o en entornos donde la forma simplificada es natural, setiembre no solo resulta comprensible, también es legítima.
- Mantén la coherencia: escoge una forma y no alternes dentro del mismo texto, salvo cita o reproducción literal.
- En documentos oficiales o académicos, consulta el libro de estilo de tu institución; suele fijar una preferencia.
- Evita otubre en comunicaciones actuales. Si aparece en materiales históricos, acompáñala de una nota aclaratoria.
Ver «setiembre» no es ver una falta: es ver una variante asentada y reconocida por la norma panhispánica.
Cómo llegan estas variantes al diccionario
La RAE y las academias americanas trabajan con corpus de prensa, literatura y registros administrativos para medir el uso real. Cuando una forma presenta estabilidad y tradición en diferentes zonas, se incorpora con su etiqueta correspondiente. Así quedan reflejadas las preferencias regionales sin imponer una única opción global.
Esa filosofía panhispánica explica por qué conviven grafías dobles o adaptaciones. Casos como güisqui y whisky ilustran que la norma no siempre obliga a una sola escritura; más bien anota la realidad y orienta sobre el registro más adecuado.
Por qué a muchos españoles les parece una errata
La educación lingüística en España ha estandarizado septiembre como forma de referencia. Los manuales remarcan la conexión con el latín y su grafía etimológica. Ese aprendizaje condiciona la percepción visual: cuando falta la p, se activa la alarma de error aunque la lectura en voz alta suene igual a la de cualquiera en la calle.
A eso se suma el papel de los correctores automáticos configurados para España, que sugieren siempre la opción mayoritaria. Esa recomendación técnica se interpreta como regla universal, cuando la norma admite soluciones equivalentes según región y registro.
Variantes famosas que enseñan la misma lección
Otras voces recuerdan que «estar en el diccionario» no equivale a «recomendada para todo». Almóndiga figura como vulgarismo vinculado a «albóndiga». Murciégalo aparece como variante tradicional relacionada con «murciélago». La etiqueta de uso orienta al escritor: si quieres un texto estándar y neutro, acude a la forma preferida; si retratas habla popular, la variante marcada puede tener sentido.
Claves prácticas para no perderte
Antes de cerrar un texto, haz esta breve comprobación:
- Revisa la entrada en el Diccionario de la lengua española y comprueba etiquetas como «vulgar», «desus.» o «preferente».
- Mira la audiencia: país, edad, registro del medio y expectativas de estilo.
- Piensa en la coherencia editorial del proyecto: si un medio ha consolidado «septiembre», no alternes sin motivo.
Un apunte útil para docentes y redactores
Trabajar con variación ayuda a enseñar lengua sin confundir. Una táctica eficaz consiste en mostrar ejemplos reales de periódicos peruanos y españoles, anotar la frecuencia de cada grafía y decidir juntos la opción adecuada para cada contexto. El resultado es doble: más tolerancia ante lo distinto y más precisión al escribir.
Para equipos de comunicación que operan en varios países, conviene diseñar una guía interna de formas preferidas por mercado. Incluye meses, tecnicismos locales y préstamos frecuentes. Así se evita que un corrector cambie setiembre a septiembre en campañas destinadas a Lima, o que un redactor peninsular imponga su intuición donde no corresponde.