¿De verdad sirve el agua caliente?» : el aviso que te ahorrará un parabrisas roto este invierno

Amanece helado, tienes prisa y el cristal no deja ver. Ese hielo te tienta, pero un gesto mal hecho duele.
Con el frío instalado, muchos conductores improvisan para despejar el **parabrisas**. Algunas maniobras parecen lógicas, pero castigan el coche y tu bolsillo. Una empresa de renting como **Athlon Renting** ha sistematizado los tres errores más comunes con el **hielo** y por qué conviene evitarlos si no quieres acabar con grietas, corrosión o un motor del limpiaparabrisas quemado.
Tres errores que dañan más de lo que ayudan
Echar agua caliente sobre el cristal
El vidrio se comporta mal ante los cambios bruscos. Si aplicas **agua caliente** sobre un **parabrisas** helado, la superficie exterior sigue fría mientras el interior se calienta. Ese desnivel produce **choque térmico**. El resultado habitual: microgrietas que se propagan con la vibración o, directamente, rotura.
- Dilatación desigual: el vidrio no calienta a la vez en toda su superficie.
- Tensiones internas: el material intenta “acomodarse” y termina fracturándose.
Regla práctica: del frío al templado siempre en pasos cortos. Nunca pases del hielo al calor directo.
Qué hacer en su lugar: activa el aire del habitáculo con el **desempañador** delantero en modo templado y aumenta gradualmente. Puedes usar una bolsa de agua tibia bien cerrada y deslizarla por fuera, sin derramar. Evita chorros directos y contrastes extremos.
Espolvorear sal en el coche
La **sal** funciona en la calzada, pero no en tu carrocería. Sobre el cristal y la pintura actúa como abrasivo y acelera la **corrosión** en piezas metálicas: bajos, frenos, tornillería y partes del **chasis**.
- Arañazos: los granos rayan al frotar para retirar el hielo.
- Óxido: la humedad invernal y la sal forman una pareja corrosiva.
- Pintura fatigada: pérdida de brillo, ampollas y descamaciones con el tiempo.
Si circulas por carreteras saladas, conviene un lavado a presión posterior, con atención a los bajos y pasos de rueda.
Para derretir placas sobre el cristal, mejor un **spray descongelante** específico con base alcohólica. Trabaja rápido, no deja residuos y respeta gomas y pinturas.
Accionar los limpiaparabrisas pegados
Muchas veces los **limpiaparabrisas** amanecen adheridos. Si los activas a la fuerza, la goma se desgarra y el motor puede sobreesforzarse. Ese esfuerzo extra quema fusibles o fatiga el mecanismo.
- Goma rota: la fricción en hielo corta el borde de las **escobillas**.
- Motor forzado: el hielo hace de tope y el sistema trabaja en vacío.
Prevención: deja los brazos levantados por la noche si se esperan heladas. Si ya están pegados, libera con **agua tibia** controlada o con **descongelante**. Coloca un paño bajo las escobillas levantadas para evitar golpes al caer.
Antes de apagar el coche, asegúrate de que el mando del limpiaparabrisas queda desconectado. Evitarás un arranque en falso con las escobillas aún congeladas.
Qué sí funciona para quitar el hielo con seguridad
- Encender el **desempañador** y subir temperatura de forma gradual, con ventilación dirigida al cristal.
- Usar **rascador** de plástico, sin filos metálicos ni tarjetas que puedan rayar.
- Aplicar **spray descongelante** homologado; actúa en segundos y facilita el raspado suave.
- Extender una **manta térmica** o funda antihielo la noche anterior; al retirarla, el cristal queda limpio.
- Comprobar el **líquido lavaparabrisas** con **anticongelante** para evitar que se congele en el circuito.
|Método
|Tiempo
|Coste
|Riesgo para el coche
|Aire templado + rascador plástico
|3-7 min
|Bajo
|Bajo si es gradual
|Spray descongelante
|1-3 min
|Medio
|Bajo
|Manta/funda antihielo
|30 s
|Medio
|Nulo
|Agua caliente
|30 s
|Bajo
|Alto por choque térmico
|Sal sobre el coche
|1-2 min
|Bajo
|Alto por corrosión/arañazos
Cómo prevenir el hielo antes de salir de casa
Aunque no siempre se puede elegir, estacionar de cara al este ayuda: el primer sol ablanda la **escarcha**. Colocar una **funda antihielo** por la noche es rápido y protege. Mantén en buen estado el **sellado** de puertas y el **nivel de anticongelante** del circuito de refrigeración. Revisa las **escobillas** cada 12 meses; una goma flexible despeja mejor y sufre menos.
Evita remedios caseros agresivos como vinagre concentrado o alcohol en exceso sobre pintura y gomas. Mejor productos específicos y un **rascador** adecuado. Los sistemas de **parabrisas calefactable** y el preacondicionamiento de algunos coches electrificados son aliados útiles, siempre sin someter al cristal a calor súbito.
Lo que dice la norma y lo que cubre el seguro
Conducir con **visibilidad** mermada por hielo puede conllevar sanción administrativa en España. La **DGT** recuerda que debes llevar la luna completamente despejada, no solo “un ojo de buey”. Las multas pueden llegar a **200 euros** si tu campo de visión está comprometido.
Si el **parabrisas** se agrieta, la **cobertura de lunas** de muchas pólizas cubre reparación o sustitución sin perder bonificación. En vehículos con cámaras o sensores para ADAS, la **recalibración** eleva coste y tiempo de taller. Prevenir los daños evita trámites y días sin coche.
Nunca agua caliente, nunca sal, nunca limpiaparabrisas pegados: tres decisiones simples que evitan roturas, óxido y averías.
Consejos extra para días de helada persistente
- Lleva en el maletero un **kit de invierno**: rascador, guantes, spray descongelante, paño de microfibra y funda antihielo.
- Programa cinco minutos de margen en la salida matinal. El tiempo de **deshielo** seguro compensa cualquier retraso.
- Si aparcas en cuesta, deja el coche con marcha engranada y freno de estacionamiento; el hielo puede reducir la eficacia del freno.
- No dejes el motor al **ralentí** largos periodos. Consume combustible, genera emisiones y calienta peor el habitáculo que conduciendo suave.
Un último apunte útil: si necesitas hacer una parada corta y prevés que vuelva a cuajar, coloca la **manta térmica** nada más estacionar y levanta los brazos del limpiaparabrisas. El segundo arranque será más limpio, rápido y sin castigar las **escobillas**.
2 thoughts on “¿De verdad sirve el agua caliente?» : el aviso que te ahorrará un parabrisas roto este invierno”
¿Choqe térmico por agua tibia? Llevo años haciéndolo y 0 grietas. ¿Hay datos de temperatura/espesor que lo demuestren? Me parece un poco exagerado.
Gracias por explicar lo de la dilatación desigual con palabras simples. Hoy probé desempañador en templado y rascador plástico, y en 5 min ya estaba listo. Nada de sal en el coche; no tenía ni idea de que aceleraba la corrosión. Buen recordatorio de desconectar los limpias antes de apagar.