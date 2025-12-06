¿De verdad te sientes de tu barrio antes que de España?» : la ciudad que menos se reconoce española

Un dato reciente sacude el mapa emocional del país y coloca el foco en cómo nos definimos según el lugar.
El último Barómetro del CIS abre una grieta en los tópicos sobre identidad. Ni Barcelona ni Bilbao encabezan la distancia con España. La sorpresa está al norte, donde pesa más lo cercano que el país y donde el gentilicio se disputa con la pertenencia al barrio, al pueblo y a la comunidad.
Lo que dice el CIS sobre identidad y territorio
Los datos son claros: la comunidad donde menos personas se definen primero como españolas es Navarra. El sondeo detecta una identidad escalonada que prioriza lo local y lo regional, sin traducirse automáticamente en deseo de ruptura. El acento cae en la pertenencia inmediata: la ciudad, el pueblo, la comunidad.
Apenas un 4,8% de los navarros se identifican primero como españoles, según el Barómetro de octubre de 2025.
En paralelo, el vínculo con la ciudad o el pueblo se sitúa por encima de cualquier otra capa identitaria en Navarra. Ese apego explica por qué el titular apunta a “la ciudad”: el terreno de juego donde se libra la identidad es el municipal, no necesariamente una gran capital.
En Navarra, el 35,7% se identifica primero con su ciudad o pueblo y el 31% se siente ante todo navarro.
|Preferencia de identificación
|Porcentaje en Navarra
|Primero con España
|4,8%
|Primero con su ciudad o pueblo
|35,7%
|Primero con la comunidad (navarro)
|31,0%
|Ciudadano del mundo
|11,9%
|No se identifica con ninguna opción territorial
|9,8%
¿Por qué no son Barcelona ni Bilbao?
El tópico localiza la menor identificación con España en grandes capitales de regiones con fuerte pluralidad identitaria. El CIS, en cambio, señala a Navarra, donde el foco no está en una urbe concreta, sino en el peso de lo local como primera elección. El sondeo compara y muestra contraste: en Castilla-La Mancha o Madrid, más del 40% se siente primero español.
A nivel estatal, la identificación con pueblo o ciudad es mayoritaria. En Asturias y Extremadura supera el 60%, mientras en Madrid ronda el 22%.
La “ciudad que menos se siente española” no es un nombre propio, sino una pauta: en Navarra, la identidad se fija antes en la escala municipal que en la nacional. La capital, Pamplona, actúa como referencia simbólica, pero el dato no señala una sola urbe; describe una forma de mirar el territorio.
Autogobierno: qué piden los navarros
El barómetro matiza el debate. La mayoría no exige ruptura, sino más autogobierno dentro del sistema vigente. Navarra, con un marco institucional singular, tiende a pedir más capacidad de decisión sin renunciar al encaje estatal.
- El 31% desea más competencias para la comunidad.
- El 33% prefiere mantener las competencias actuales.
- El 21,4% optaría por la independencia.
- Solo el 4,8% eliminaría el sistema autonómico.
En términos de identidad compuesta, un 28,6% se siente tanto navarro como español. Un 21,4% se declara más navarro que español y un 23,8% únicamente navarro. Exclusivamente español se reconoce un 2,4%. La foto final transmite matices, no bloques monolíticos.
Claves comparativas por regiones
La lectura regional relativiza la sorpresa navarra y perfila un mosaico diverso:
- En Navarra, prima el vínculo con la ciudad/pueblo y con la comunidad antes que con España.
- En Castilla-La Mancha y Madrid, más del 40% se siente primero español.
- En Asturias y Extremadura, predomina la identidad con el pueblo o barrio y supera el 60%.
- En Galicia, Euskadi y Cataluña, la identificación con la comunidad es más frecuente que en Murcia o Valencia.
El retrato del Barómetro 2025 que ayuda a entender el contexto
Metodología y muestra
El Barómetro de octubre de 2025 entrevistó a 4.029 personas de 18 años o más. Hombres: 48,4%. Mujeres: 51,6%. La franja de 45 a 54 años concentra el 19,7% de la muestra y la de 55 a 64 el 17,5%. El 94,4% nació en España; el 5,6% en otros países, con presencia de Venezuela, Argentina y Colombia.
Trabajo público y percepción social
Un 22,3% ha trabajado o trabaja en el sector público. Áreas más frecuentes: gestión y administración (48,9%), sanidad (16,9%) y docencia no universitaria (16,7%). Entre quienes acceden, el 32,6% son funcionarios de carrera y el 12,5% interinos. La población percibe mejores salarios (49,5%), más flexibilidad (69,3%) y más teletrabajo (41,6%) en la Administración. Persisten dudas sobre selección: el 49,2% cree que garantiza igualdad, pero el 51,6% duda que elija a los más capacitados; el 78,9% ve ventaja para quien dispone de tiempo y recursos; el 63,6% denuncia excesiva memorización. La confianza media en la imparcialidad se sitúa en 5,41 sobre 10.
Economía, política e internacional
La situación personal se percibe mayoritariamente buena (62,0%). La economía general se evalúa con más dureza: mala (37,2%) o muy mala (17,0%). La vivienda preocupa al 37,1%, seguida de inmigración (20,5%) y empleo (18,3%). En la memoria histórica, el 39,1% considera que la dictadura franquista fue muy mala y el 26,4% mala; el 74,6% ve la democracia actual como mejor o mucho mejor. Respecto a Gaza, el 67,6% declara preocupación y el 53,8% discrepa con la gestión del Gobierno.
Cómo te afecta: claves para leer tu propia identidad
El dato de Navarra no etiqueta a una sola ciudad. Apunta a una forma de vincularte con tu entorno. Si te identificas primero con tu barrio, estás en la tendencia que el CIS observa con fuerza.
- Piensa en qué escala te defines primero: ciudad, comunidad, país o mundo.
- Valora cómo influyen tu historia familiar, tu trayectoria laboral y tu movilidad residencial.
- Comprueba si tu opinión sobre autogobierno coincide con tu capa identitaria principal.
- Distingue entre identidad y independentismo: el sondeo muestra vínculos locales fuertes sin exigir ruptura.
Información adicional para ampliar la mirada
Si aplicas estas cifras a un ejercicio rápido, verás cómo cambia el mapa a tu alrededor. Reúne a diez personas de tu entorno en Navarra: lo esperable es que solo una o ninguna se sienta primero española, mientras varias anteponen ciudad o pueblo. Traslada el mismo ejercicio a Madrid y más de cuatro levantarán la mano por España como primera identidad. El contexto pesa.
Confundir identidad con voto conduce a errores analíticos. La preferencia por más competencias convive con el apego a la ciudad y no obliga a posiciones maximalistas. Para políticas públicas, ese matiz importa: la comunicación funciona mejor cuando se habla desde lo local, se prioriza el servicio público cercano y se reconoce la diversidad de vínculos que conviven en una misma calle.
1 thought on “¿De verdad te sientes de tu barrio antes que de España?» : la ciudad que menos se reconoce española”
¿El CIS preguntó igual en todas las regiones o el cuestionario cambiaba? Esos 4,8% en Navarra me suenan rarisimos.