¿De verdad trabajas ese sábado?» : el festivo de febrero de 2026 que solo tendrás en Andalucía

Febrero llega sin tregua laboral para casi todos, entre rebajas que se apagan y el frío que aprieta los fines de semana.
Pero hay un territorio donde la agenda cambia y los planes se mueven. En 2026, la única comunidad con un día marcado en rojo durante febrero será Andalucía, y el detalle que condiciona a muchas familias es que cae en sábado.
Qué cambia si vives en Andalucía
El Día de Andalucía se celebra cada 28 de febrero. En 2026 cae en sábado, de modo que el impacto dependerá de tu jornada. Quien trabaja de lunes a viernes apenas notará cambios. Quien tiene turnos o comercios abiertos en fin de semana, sí. Las empresas se guían por el calendario laboral y por el convenio aplicable, que marcan descansos compensatorios o retribuciones.
Solo Andalucía tendrá un festivo en febrero de 2026: el 28 de febrero es autonómico y coincide en sábado.
Efectos si el festivo cae en sábado
En España, los festivos que caen en domingo suelen trasladarse a lunes, según el calendario aprobado por cada comunidad. Si caen en sábado, el traslado no es automático. La Junta de Andalucía sitúa el día en la fecha histórica y no lo mueve de manera general. Aun así, hay sectores con actividad en fin de semana que sí aplican compensaciones.
- Si trabajas ese sábado: el festivo se paga o se compensa con descanso según tu convenio.
- Si libras los sábados: no se genera día adicional salvo que el convenio lo recoja.
- Si tienes turnos rotativos: consulta cuadrante y política de cambio de día festivo en tu empresa.
- Si eres autónomo con comercio abierto: puedes cerrar ese día festivo o ajustar horarios según ordenanzas municipales.
Por qué el 28 de febrero es festivo
El 28 de febrero remite al Referéndum Autonómico de 1980. Ese día, siete de las ocho provincias andaluzas votaron a favor del acceso a la autonomía por la vía reforzada. El caso de Almería, que no alcanzó el umbral legal exigido, se resolvió con una modificación legislativa posterior en las Cortes, que posibilitó la incorporación del conjunto de la región. En 1981 se aprobó el Estatuto de Autonomía, que ordena el autogobierno andaluz y fija esta fecha como símbolo.
Del referéndum de 1980 nacería el Estatuto de 1981: el Día de Andalucía ancla memoria y autogobierno.
Cómo queda febrero de 2026 en el resto de España
Ni Madrid ni Cataluña ni otra comunidad tienen un festivo autonómico en febrero de 2026. Sí pueden aparecer fiestas locales en municipios concretos, pero no afectan a toda la comunidad. Por eso, para la mayoría de los trabajadores del país, febrero transcurrirá sin puentes.
|Comunidad autónoma
|¿Festivo en febrero 2026?
|Detalle
|Andalucía
|Sí
|28 de febrero, Día de Andalucía (sábado)
|Madrid
|No
|Calendario sin festivos regionales en febrero
|Cataluña
|No
|Los festivos propios se concentran fuera de febrero
|Comunidad Valenciana
|No
|El festejo grande llega en marzo con Fallas, con festivos variables por municipio
|Galicia
|No
|Sin festivo autonómico en febrero
|País Vasco
|No
|Febrero sin festivo de ámbito regional
|Canarias
|No
|Los festivos insulares y locales varían por isla y municipio
Por qué apenas lo notarás si trabajas de lunes a viernes
Como el 28 de febrero cae en sábado, quien libra ese día no ganará descanso extra, salvo que el convenio lo prevea. El sector con más impacto será el comercio, la hostelería y los servicios, donde los sábados se trabajan con normalidad. Ahí se aplican compensaciones o pluses.
Claves legales que te conviene revisar
España fija hasta 14 fiestas laborales por municipio cada año: ocho estatales no sustituibles, otras que las comunidades pueden mover y dos locales. El calendario laboral de 2026 ya indica que en Andalucía el 28 de febrero es autonómico. La publicación oficial concreta si existe traslado cuando un festivo cae en domingo. Para el sábado, el escenario general es que no se traslada.
¿Se puede trasladar el Día de Andalucía?
La práctica habitual lo mantiene en su fecha. La Junta decide el calendario cada año y lo aprueba por decreto. Si quieres comprobar detalles de tu localidad, revisa los festivos municipales que añade tu ayuntamiento y el convenio de tu sector, que puede mejorar condiciones.
Cómo aprovechar el fin de semana si te toca libre
Quienes tengan descanso ese sábado pueden convertirlo en una escapada breve. Sierra Nevada ofrece nieve en plena temporada. La costa, de Huelva a Almería, da temperaturas suaves para caminar y visitar pueblos con menos afluencia. En ciudades como Sevilla, Málaga o Córdoba, los museos y conjuntos monumentales mantienen horarios de fin de semana con picos de visitantes por la mañana.
- Reserva con antelación si te mueves en tren: febrero concentra obras y ajustes de horarios.
- Compara precios de alquiler de coche: caen tras las rebajas, pero suben si hay eventos en tu destino.
- Consulta aparcamientos públicos: muchos centros históricos limitan el acceso en sábado.
- Aprovecha los descuentos culturales para residentes que suelen aplicarse fuera de temporada alta.
Carnaval y festivos locales
Muchas ciudades celebran carnavales en febrero. Esos días pueden ser festivos locales, no autonómicos, con impacto distinto por municipio. Comprueba el calendario de tu ayuntamiento si prevés viajar, porque museos, oficinas y comercios podrían modificar horarios.
Lo que viene después: marzo y los puentes de primavera
Marzo no trae festivos estatales y concentra la actividad lectiva y laboral. Varias autonomías sí incluyen días propios en ese mes, como San José en algunas regiones, y festividades locales asociadas a ferias o patrones. Las vacaciones escolares suelen llegar a finales de marzo o principios de abril, en torno a la Semana Santa, que en 2026 se sitúa a inicios de abril. Si quieres optimizar puentes, diseña ya tu agenda para la segunda quincena de marzo y la primera de abril.
Para organizarte mejor: dos chequeos rápidos
Antes de cerrar planes, revisa dos piezas clave. Primero, tu convenio: define si el trabajo en día festivo con sábado conlleva descanso compensatorio, plus salarial o ambos, y cómo se pide. Segundo, los festivos locales de tu municipio: en Andalucía aparecen cada año celebraciones como el Corpus en Granada o el Miércoles de Feria en Sevilla, que cambian por ciudad y pueden alterar tráfico, aforos y horarios.
Si vives fuera de Andalucía, febrero de 2026 será un mes sin festivos autonómicos. Si vives dentro, el sábado 28 marca la diferencia según tu jornada.
Una idea final para tu bolsillo
Quien no tenga festivo puede aprovechar para comprar o viajar con menor demanda. Quien sí lo tenga puede ahorrar evitando picos de última hora. Compara precios de alojamiento el jueves anterior y el sábado; en muchos destinos andaluces la diferencia supera el 15 por ciento. Si trabajas el sábado 28, consulta si te compensa acumular el descanso con otros días libres y construir un puente en marzo.