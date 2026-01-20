¿De verdad vamos a dejar que desaparezca en 2026?» : solo quedan 2 zarapitos reales en España

Las administraciones gallegas mueven ficha ante un símbolo vivo de los humedales. La decisión llega con cifras y fechas precisas.
Un acuerdo recién firmado blindará un área clave de cría en Lugo y activará un plan de urgencia. La especie emblemática necesita margen, hábitat y menos presión para sobrevivir.
Un aviso que no admite aplazamientos
La población reproductora de zarapito real en España se ha desplomado hasta un mínimo histórico: queda una sola pareja asentada en la Terra Chá lucense. El dato enciende todas las alarmas científicas y marca 2026 como año decisivo para revertir la tendencia. La especie, Numenius arquata, afronta su límite en el país pese a que miles de individuos invernan cada año en la fachada cantábrica.
En España solo permanece una pareja reproductora de zarapito real. Si falla, la especie se quedará sin cría en el país.
La Junta de Galicia ha sellado un convenio con la Comunidad del Monte Vecinal en Man Común Granda Abilleira e Salgueiros para asegurar la zona de nidificación en Castro de Rei (Lugo). El acuerdo reserva 9,3 hectáreas y fija tareas de manejo para sostener un mosaico de landa, matorral bajo y prados de siega, los ambientes donde la especie logra sacar adelante su puesta.
Qué protege el nuevo convenio en Galicia
El texto firmado por la consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático habilita limpieza de matorral, retirada de residuos y seguimiento del estado del hábitat hasta diciembre de 2026. No llega solo: se apoya en un trabajo de años con la Universidad de Santiago de Compostela y un control de depredadores en el entorno del aeródromo de Rozas.
|Medida
|Detalle
|Horizonte / inversión
|Reserva de hábitat
|9,3 hectáreas en Castro de Rei para nidificación
|Vigencia hasta diciembre de 2026
|Gestión de vegetación
|Desbroces, mantenimiento de landa y matorral bajo
|Incluido en el convenio
|Seguimiento científico
|Evaluación de la población nidificante con la USC
|84.000 euros acumulados
|Control de depredadores
|Actuaciones en el aeródromo de Rozas
|72.000 euros desde 2020
El marco legal encaja con las figuras de las Zonas Especiales de Protección para las Aves (ZEPA), presentes en áreas clave de Galicia como Umia-O Grove, Cíes, Corrubedo, Ría de Ortigueira o la Costa da Morte. La extensión real de protección efectiva dependerá de cómo se gestione el mosaico de pastos, turberas y brezales que el zarapito real utiliza para anidar.
El objetivo inmediato pasa por ganar dos temporadas de cría sin molestias, con vegetación adecuada y presión de depredadores controlada.
Por qué se ha llegado aquí
El Libro Rojo de las Aves de España sitúa a la población reproductora en categoría CR – En peligro crítico. La extensión de presencia ronda los 24 km² y el área ocupada apenas llega a 4,5 km², valores por debajo de los umbrales de seguridad. Desde finales de los noventa, el número de individuos maduros se ha mantenido muy bajo, con riesgo extremo de colapso demográfico.
Amenazas que actúan a la vez
- Intensificación agraria y pérdida de prados de siega tradicionales.
- Reforestación con coníferas y eucalipto, que densifican el paisaje y reducen claros.
- Crecimiento del tojo sin manejo, que cierra el hábitat de cría.
- Predación de huevos y pollos por mamíferos y aves oportunistas.
- Cambio climático, con primaveras secas y episodios extremos que afectan a la nidificación.
- Mortalidad en nido y molestias en épocas críticas por usos recreativos.
Cómo vive el zarapito real
Es una de las aves limícolas más reconocibles de Europa. Su gran tamaño y su pico curvado, el más largo de la avifauna ibérica, delatan a Numenius arquata a distancia. Cría en praderas húmedas cercanas a turberas y pequeñas depresiones donde deposita, por lo general, cuatro huevos.
Ambos adultos comparten la incubación entre 27 y 29 días. Los pollos se desarrollan entre 32 y 38 días, con alta vulnerabilidad durante las primeras semanas. En España, la invernada sí mantiene números apreciables —entre 2.000 y 8.700 ejemplares— en las costas de Galicia, Cantabria y Asturias. La reproducción, sin embargo, se ha replegado a ese único núcleo gallego de Terra Chá.
En España puede verse en invierno, pero solo se reproduce en un enclave de Galicia que hoy resiste por una única pareja.
Qué se propone y qué puedes hacer tú
Las medidas priorizadas por técnicos y administraciones buscan ganar calidad de hábitat y tiempo. El paquete incluye gestión activa del matorral, acuerdos con propietarios, reducción de molestias y, si no mejora la tendencia, acciones de conservación más intensivas.
Hoja de ruta sobre la mesa
- Manejo dirigido de prados y brezales para mantener coberturas abiertas y mosaico de alturas.
- Ventanas de siega adaptadas al calendario reproductor para no destruir nidos.
- Control focalizado de especies depredadoras en áreas de cría, con seguimiento científico.
- Custodia del territorio con montes vecinales y ganaderos locales.
- Programas ex situ de incubación y translocación si los intentos de cría vuelven a fracasar.
La red de ZEPA ofrece un marco útil. Espacios como Corrubedo, Umia-O Grove, Ría de Ortigueira, Ferrolterra-Valdoviño o el Estuario del Miño ya conectan humedales costeros con áreas interiores. Falta ajustar la gestión a las necesidades concretas del zarapito real durante la primavera, cuando cada día cuenta.
Más allá del plan: por qué te afecta
Este limícola funciona como bioindicador de praderas húmedas bien conservadas. Si desaparece, el paisaje pierde capacidad de retener agua, regular temperaturas locales y acoger polinizadores y otras aves. Mantener prados de siega tradicionales también sostiene una ganadería compatible con la biodiversidad y un suelo más esponjoso frente a sequías.
Gestos concretos si vives o visitas zonas de cría
- Lleva al perro con correa en primavera en turberas y prados húmedos.
- Evita drones y vuelos recreativos sobre áreas sensibles en época de nidificación.
- Si encuentras un nido, no te acerques y avisa al servicio ambiental de tu comunidad.
- Compra productos de ganadería extensiva local que conservan los prados tradicionales.
Qué pasa si se pierde 2026
Si la única pareja no logra sacar adelante pollos durante las próximas dos temporadas, España podría quedarse sin reproducción de zarapito real. Con ese escenario, el debate girará hacia la incubación asistida y a la translocación desde núcleos europeos, medidas costosas y complejas que requieren acuerdos internacionales y una base de hábitat robusta para no repetir errores.
La prioridad es simple y exigente: hábitat adecuado, tranquilidad en primavera y ciencia en tiempo real para cada nido.
Un dato aporta margen para la esperanza. La población invernante sigue presente en el norte peninsular, lo que mantiene contacto con individuos de otras regiones del Paleártico. Si el hábitat de Terra Chá gana calidad y seguridad, el flujo natural de aves puede reforzar el núcleo. La ventana existe. El reloj, también.