Desde que uso carbón ya no se me mueren» : el truco de André Alonso que puedes copiar hoy

Muchos aficionados riegan, abonan y mudan macetas sin éxito. La solución que gana terreno apunta a la mezcla, no al agua.
Esta temporada, la conversación entre amantes de las plantas de interior gira en torno al sustrato. La pista llega desde perfiles especializados y tiendas: ajustar la mezcla para que las raíces respiren mejor cambia el resultado.
Por qué tus plantas enferman sin avisar
La mayoría de problemas nace bajo la superficie. Un sustrato compacto, con poca aireación y drenaje pobre, retiene agua en exceso y desplaza el oxígeno. Ese entorno dispara hongos oportunistas y bacterias. La pudrición de raíces aparece, la planta deja de absorber nutrientes y el declive se acelera.
Regar menos no siempre arregla la situación. Si el medio se apelmaza, el agua se estanca en bolsas y las raíces siguen asfixiadas. La clave está en mejorar la estructura del sustrato para que el agua circule y el aire llegue a las raíces de forma constante.
Un sustrato con buena estructura reduce la pudrición y permite que la planta gestione mejor tanto el riego como los nutrientes.
El método de André Alonso: carbón vegetal y biochar bien dosificados
Entre los recursos más comentados por expertos como André Alonso despuntan el carbón vegetal y el biochar. Ambos son materiales carbonosos, porosos y estables que funcionan como “esqueleto” dentro del sustrato. Favorecen la ventilación interna, facilitan el drenaje y aportan una superficie donde se fijan bacterias y hongos beneficiosos.
Usados con cabeza, estos materiales actúan como filtro. Pueden adsorber compuestos tóxicos y regular la humedad sin encharcar. El rango práctico está claro: entre el 5% y el 10% del volumen total de la mezcla. Superar ese límite puede elevar el pH, secuestrar micronutrientes y frenar el crecimiento.
Regla práctica: 5% para mantenimiento, hasta 10% en plantas sensibles a la asfixia radicular o en climas húmedos.
Carbón vegetal vs. biochar: qué elegir
El carbón vegetal tradicional aporta porosidad y ligereza, aunque su composición puede variar según la madera y el proceso. El biochar, producido en condiciones controladas a partir de biomasa, ofrece mayor estabilidad y porosidad uniforme. Esto se traduce en mejor comportamiento a largo plazo y menor riesgo de alteraciones bruscas del pH.
|Material
|Ventajas
|Riesgos si se usa mal
|Uso recomendado
|Carbón vegetal
|Mejora aireación, filtra compuestos, aligera la mezcla
|Puede subir pH y “robar” micronutrientes
|5% del sustrato en macetas estándar
|Biochar
|Porosidad estable, refugio microbiano, retiene nutrientes sin encharcar
|Si no se “carga” antes, secuestra nutrientes de inicio
|5–10%, preferible en mezclas técnicas o climas húmedos
Cómo integrarlo paso a paso
- Rompe el material en trozos de 0,5 a 1 cm para macetas medianas; más fino para semilleros.
- “Carga” el biochar antes: remójalo 24 horas en agua con humus líquido o abono suave.
- Mezcla base sugerida: 40% fibra de coco, 30% turba o compost maduro, 15% corteza de pino, 10% perlita, 5% biochar.
- Ajusta según especie: más perlita en suculentas; más corteza en aráceas o orquídeas terrestres.
- Riega hasta que drene por abajo y deja escurrir. Vuelve a regar solo cuando el sustrato pierda peso.
Evita briquetas de barbacoa con aditivos y, si usas carbón activado, que sea de grado hortícola y en pequeñas proporciones.
Qué problemas resuelve y qué límites tiene
En mezclas compactas, el carbón crea microcanales que oxigenan. Las raíces colonizan esos huecos y emiten nuevos pelos absorbentes. Disminuye la acumulación de compuestos fitotóxicos y mejora la disponibilidad de nutrientes. El efecto se nota en menos hojas amarillas por asfixia, mejor ritmo de crecimiento y riegos más predecibles.
Hay límites. Un exceso puede elevar el pH y bloquear hierro, manganeso o zinc, sobre todo en especies acidófilas como gardenias, azaleas o hortensias. En estas plantas, reduce la dosis al 3–5% y acompaña con un abono para acidófilas.
Errores frecuentes que arruinan el resultado
- Usar carbón sin “cargar”: la mezcla queda estable, pero la planta muestra clorosis inicial.
- Confiar en el carbón para corregir malos hábitos de riego. La estructura ayuda, pero no hace milagros.
- Triturar en polvo: colmata poros y compacta. Mantén una granulometría parecida a la perlita.
- Pasarse con el porcentaje y provocar subidas de pH difíciles de corregir.
- Usar productos con sales o aromas. Los aditivos dañan la microbiota del sustrato.
Qué dice la ciencia del suelo aplicada a tu maceta
El biochar aporta superficies internas con carga que mejoran la retención de cationes como potasio, calcio o amonio. Funciona como una “estantería” donde los nutrientes se estacionan y no se pierden con cada riego. Además, sirve de refugio para micorrizas y géneros útiles como Trichoderma, que ocupan el espacio antes que los patógenos y liberan metabolitos que protegen la raíz.
En climas húmedos, su efecto estabilizador se nota más. En climas secos, permite espaciar ligeramente los riegos sin que el centro de la maceta se convierta en un bloque duro.
¿Cuánto necesitas para tu maceta real?
Ejemplo sencillo: una maceta de 15 cm suele contener cerca de 2 litros de sustrato. Un 10% son 200 ml de biochar o carbón. Si tu mezcla retiene mucho, empieza con 100 ml (5%) y observa la respuesta durante tres semanas.
Qué especies lo agradecen más y cómo adaptarlo
Aráceas de interior como monstera, philodendron o syngonium responden bien a mezclas aireadas con 5–10% de biochar. Suculentas y cactus prefieren granulometría más gruesa y un 5% como tope, combinada con arena lavada y grava. En plantas de hoja fina y sustrato ácido, reduce la dosis y combina con corteza y fibra de coco para no elevar el pH.
Trucos de mantenimiento que multiplican el efecto
- Control de riego por peso: levanta la maceta y riega solo cuando pese claramente menos.
- Ventanas abiertas unos minutos tras el riego para mejorar el intercambio gaseoso en interiores.
- Macetas con orificios amplios y capa drenante ligera, sin crear “bolsas” de agua en el fondo.
- Abonos suaves y regulares. Mejor menos dosis y más frecuencia para no saturar el medio poroso.
Si ya fallaste por exceso de riego, poda raíces dañadas, cambia a un sustrato aireado con 5–10% de biochar y reduce el riego a la mitad durante dos semanas.
Más allá de la maceta: coste, sostenibilidad y opciones preparadas
El biochar comercial cuesta más que la perlita, pero dura años sin degradarse. A medio plazo reduce trasplantes y desperdicio de sustratos. Procede de biomasa y fija carbono, un plus para quien busca opciones más sostenibles. Ya existen mezclas base preparadas que lo incorporan en proporciones seguras, útiles para quien no quiere calcular volúmenes ni remojar material.
Si te animas a preparar tu mezcla, reserva un cubo para “cargar” el biochar con humus de lombriz líquido o un abono equilibrado. Ese gesto evita carencias iniciales y acelera el enraizamiento tras el trasplante.
Checklist rápido antes de empezar
- Define especie y necesidades de pH.
- Elige carbón hortícola o biochar de origen conocido.
- Granulometría media, no polvo.
- Porcentaje objetivo: 5–10% del volumen de sustrato.
- Carga previa con solución nutritiva suave.
- Prueba en una maceta y ajusta tras tres semanas de observación.
Cuando la mezcla favorece la respiración radicular, el riego deja de ser una ruleta y las raíces ocupan el contenedor con vigor. Ajustar la proporción de carbón vegetal o biochar dentro de ese 5–10% propone un camino sencillo para quienes ya lo han intentado todo sin resultados. Si tu casa es húmeda, el beneficio será mayor; si es seca, ganarás estabilidad y una ventana de riego más amplia.
Para llevarlo más lejos, combina el biochar con inoculantes de micorrizas y Trichoderma en trasplantes delicados. En plantas acidófilas, usa quelatos de hierro y riegos con agua algo más blanda. Y recuerda: evita briquetas aromatizadas y el carbón de origen dudoso; tu sustrato necesita ciencia, no perfumes.
1 thought on “Desde que uso carbón ya no se me mueren» : el truco de André Alonso que puedes copiar hoy”
¡Por fin entiendo por qué se me pudrían! Ajusté la mezcla a 40% coco + 30% compost + 15% corteza + 10% perlita + 5% biochar y mi monstera revivió. El truco de “cargar” el biochar (24 h con humus) fue clave, antes me “robaba” micronutrientes.