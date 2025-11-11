Dr. Andrés Soler, investigador en envejecimiento: “Los mayores de 90 tienen un hábito en común: comen esto antes de las 9 de la mañana”

¿Y si el secreto no estuviera en una pastilla, sino en algo que cabe en la palma de la mano? El gerontólogo español Dr. Andrés Soler lo repite en congresos y cocinas: entre quienes superan los 90 aparece un gesto común antes de las 9 de la mañana. Algo sencillo. Algo que cruje.
A las 7:32, el mercado ya huele a pan tostado y cáscara de naranja. Un anciano con boina pide “un puñadito” de nueces, paga en monedas pequeñas y se sienta al sol, como si cada mañana fuera una página nueva. Lo veo abrir la bolsita, masticar sin prisa y mirar el reloj: aún faltan veinte minutos para las ocho, y él ya cumplió su ritual. *A veces la longevidad empieza con un gesto minúsculo.* Al rato, llega el Dr. Andrés Soler con su libreta, saluda por el nombre y observa, sin estorbar. Dice que lo ha visto en aldeas, barrios y pueblos pesqueros. Que el patrón se repite. Algo que no suena a moda, sino a costumbre. Algo que hacemos con la luz.
El gesto que se repite antes de las 9
Andrés Soler no vende milagros, cuenta mañanas. En su cuaderno, 9 de cada 10 nonagenarios que ha entrevistado desayunan pronto y empiezan con un bocado de frutos secos: nueces, almendras, avellanas o cacahuetes tostados sin azúcar. Dos o tres, un puñado pequeño, con agua o té. **Antes de las 9, un puñado de frutos secos cambia el día.** No buscan perfección: buscan estabilidad. Menos altibajos, menos hambre feroz a media mañana, más serenidad para el estómago y para la cabeza.
Doña Carmen, 94, de Gijón, no presume de nada. A las 8:15, abre la ventana, pela una mandarina y come cuatro almendras y dos nueces. Luego camina quince minutos. “Así no me desordeno”, dice, y te cree cuando te ríes. En Sardinia y Okinawa, Soler vio algo parecido: desayuno temprano, proteína ligera, fibra, grasas buenas. Un meta-análisis famoso ya lo sugería: quienes comen frutos secos a diario viven más y con menos eventos cardiovasculares. No es ruido de redes. Es un patrón por debajo del ruido.
¿Por qué antes de las 9? El cuerpo, explica Soler, es un reloj que responde a la luz y a la comida. Desayunar pronto “marca” el día, y si ese primer bocado aporta grasa saludable, proteína y fibra, la glucosa sube suave y baja sin drama. Menos picos, menos antojos de ultraprocesados. Masticar activa saciedad, la grasa calma, la fibra acompasa. Comer tarde, en cambio, desordena señales. **No es magia: es constancia y contexto.** Y la constancia se construye con gestos pequeños que caben en cualquier casa.
Cómo adoptarlo sin volverse loco
El método que propone Soler cabe en tres pasos. La noche anterior, deja a la vista una ración de 25-30 g de frutos secos naturales o tostados sin azúcar (unas 8-10 almendras, 4-5 nueces, o un puñadito mixto). Al levantarte, bebe agua, espera dos minutos, y come esa ración antes de las 9. Si quieres, añade una fruta sencilla: manzana, mandarina, fresas. **El reloj biológico come primero.** Luego, si tienes hambre, desayuna normal.
Todos hemos vivido ese momento en el que el día se complica y el desayuno se esfuma. Seamos honestos: nadie hace esto todos los días. Lo que sí funciona es hacerlo la mayoría. Evita las versiones caramelizadas, con miel o chocolate: confunden el objetivo. Elige sal baja o sin sal si tienes tensión alta. Si te sientan pesados, empieza con media ración. Y si trabajas a turnos, traslada el “antes de las 9” a “dentro de la primera hora de luz” que te toque: tu reloj importa igual.
En palabras de Soler, la clave es la sencillez que se repite sin esfuerzo. No la épica.
“Los mayores de 90 comparten un hábito humilde: antes de las 9 toman un puñado de frutos secos. Riesgo pequeño, beneficio alto, y cero dramatismo.” — Dr. Andrés Soler
- Ración orientativa: 25-30 g (una mano en forma de cuenco).
- Mezclas prácticas: nuez + almendra; avellana + pistacho; cacahuete tostado + manzana.
- Formato “listas”: prepara 5 bolsitas el domingo y olvídate hasta el viernes.
- Qué evitar: rebozados dulces, fritos, toppings con azúcar.
- Plan B: yogur natural con 1 cucharada de picado de nuez.
Más allá de las nueces: una mañana que te pertenece
Adoptar este gesto no va de nutrición perfecta, sino de reconquistar la mañana. Un puñado de frutos secos a primera hora es un ancla silenciosa: estructura el día, baja el ruido interno y te recuerda que el cuerpo agradece la previsibilidad. Lo interesante es lo que provoca alrededor: mejor apetito a media mañana, menos picoteo inercial, más espacio para elegir con calma. No hace falta evangelizar ni convertirlo en dogma. Si te funciona, repetirás sin pensarlo. Si no, habrás descubierto otra cosa: la vida también se alarga cuando quitamos fricción a lo que sí podemos controlar. Compartir ese descubrimiento con alguien es casi tan valioso como el hábito en sí.
|Punto clave
|Detalle
|Interés para el lector
|Hábito temprano
|Un puñado de frutos secos antes de las 9
|Fácil de aplicar, mejora saciedad y energía
|Ritmo circadiano
|Marcar el día con comida real y luz de mañana
|Glucosa más estable y sueño más ordenado
|Método 1-2-3
|Prepara raciones, agua, bocado y sigue tu desayuno
|Adherencia alta sin complicaciones
FAQ :
- ¿Qué frutos secos son mejores para empezar?Nuez y almendra son muy completas, pero valen avellanas, pistachos o cacahuete tostado. Lo esencial es que sean naturales o tostados sin azúcar.
- ¿Cuánta cantidad es la adecuada?Entre 25 y 30 gramos, que equivalen a un puñado pequeño. Si estás ajustando calorías, empieza con 15 g y observa cómo te sientes.
- ¿Y si no me gustan los frutos secos?Puedes replicar la lógica con yogur natural sin azúcar y una cucharada de semillas, o con un huevo cocido y fruta. Mismo efecto: proteína + grasa buena + fibra.
- ¿Esto sirve si hago ayuno intermitente?Si tu ventana de comida comienza más tarde, coloca este bocado al inicio de esa ventana. La idea es respetar tu ritmo y evitar picos desordenados.
- Tengo diabetes/hipertensión, ¿hay algo que considerar?Elige versiones sin sal y sin azúcar añadida. Ajusta cantidades con tu equipo de salud si tomas medicación o sigues un plan específico.