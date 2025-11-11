Dr. Luis Ortega, geriatra: “Los que viven más no comen rápido: mastican 30 veces cada bocado y eso cambia todo”

¿Y si la longevidad no empezara en un análisis de sangre, sino en el primer bocado? El geriatra Dr. Luis Ortega lo repite en consulta: la velocidad al comer es un marcador de vida silencioso. Su regla, tan simple que desconcierta, cabe en una frase: masticar 30 veces cada bocado cambia el cuerpo, el ánimo y el reloj biológico.
En el comedor de un centro de día, el murmullo tiene ritmo propio: platos de loza, cucharas que chocan, risas entre mordiscos lentos. El Dr. Luis Ortega se inclina junto a Carmen, 82 años, y cuenta en voz baja mientras le observa el gesto: “Mastica despacio, respira por la nariz, siente el suelo con los pies”. Ella asiente, hace una pausa y vuelve al mismo trozo de tortilla como si fuese la primera vez. No hay prisa. En la mesa de al lado, un nieto se impacienta y traga sin mirar. El contraste duele y enseña. Algo invisible se mueve cuando bajamos la velocidad. Una pista: no es solo el hambre.
Masticar 30 veces: el gesto mínimo que alarga la vida
El Dr. Ortega lo formula con la naturalidad de quien ha visto muchos inviernos: comer rápido envejece, comer despacio alarga. No es magia, es fisiología cotidiana. Cada bocado masticado 30 veces extiende el contacto con la saliva, activa el sabor real y hace que el cerebro reciba señales de saciedad a tiempo. Esa microcoreografía reduce picos de glucosa y relaja el sistema nervioso, como si alguien bajara el volumen interno del día. El reloj del cuerpo agradece la tregua y el ánimo también.
En la sala de espera, Diego, 57 años, se ríe cuando cuenta su experimento: “Me puse una app, conté 30 masticaciones por bocado tres semanas y perdí 1,8 kilos sin cambiar el plato”. No es un milagro aislado. Estudios en población japonesa han visto que quienes comen más lento tienen menos riesgo de síndrome metabólico y menos grasa visceral. En una residencia, Ortega midió algo casero: el tiempo de las comidas pasó de 16 a 28 minutos con una sola pauta, y los residentes pidieron menos pan extra. El gesto es pequeño, el efecto, acumulativo.
¿Por qué funciona? La masticación larga activa receptores mecánicos en la boca que envían señales al hipotálamo; suben hormonas como la colecistoquinina y el GLP‑1, que frenan el apetito. La saliva empieza la digestión de carbohidratos, de modo que el estómago recibe trabajo adelantado. Cuando hay tiempo, la insulina no se dispara en picos bruscos y el hígado respira. Comer lento también obliga a respirar nasal, lo que baja la frecuencia cardiaca y saca al cuerpo del modo alerta. El resultado es una sensación de control que no viene de prohibirse nada, sino de escuchar mejor.
Cómo llevarlo a la mesa sin obsesionarse
Ortega propone una entrada en calor: un “bocado ancla” al comienzo de cada comida. Toma el primer trozo, míralo, huélelo y mastícalo 30 veces. Cuenta en silencio hasta diez, y cuando llegues, deja el cubierto en la mesa. Repite. No hace falta cronómetro; tus muelas saben. Para ayudar, cambia la textura: incluye algo crujiente natural (zanahoria, manzana, frutos secos) y algo fibroso. El diente pide trabajo y el cerebro se entretiene. *El hambre de verdad soporta la pausa.*
Hay tropiezos clásicos. Tragar porque el plato está muy caliente, hablar con la boca llena, comer frente a pantallas que borran el conteo. Se resuelve con gestos mínimos: agua a temperatura ambiente, silencios cortos, un mantel sin notificaciones. Todos hemos vivido ese momento en el que devoramos por ansiedad y luego nos pesa hasta el pensamiento. Seamos honestos: nadie hace esto todos los días. Lo que mantiene es el 70% de las veces, no la perfección. El cuerpo premia la constancia imperfecta.
El geriatra tiene una frase que deja eco en el pasillo.
“Los que viven más no comen rápido: mastican 30 veces cada bocado y eso cambia todo. Cambia la glucosa, el humor, el sueño y la conversación”. —Dr. Luis Ortega, geriatra
**No se trata de comer menos, sino de comer con freno y con atención.** Para quien necesita un recordatorio visual, sirve un pequeño encuadre en la mesa:
- Primero, respira y mira el plato 3 segundos.
- Primer bocado, 30 masticaciones.
- Deja el cubierto cada dos bocados.
- Traga, espera un suspiro, luego sigue.
- Cuando el placer baja al 6/10, para.
Lo que cambia cuando bajas la velocidad
Tras dos semanas, muchas personas reportan algo raro y bonito: la porción “de siempre” de repente sobra. El estómago ya no manda como un jefe caprichoso y el sabor manda más que la cantidad. Aparecen detalles que antes se perdían: el amargor del aceite bueno, el dulzor propio del tomate, el crujido del pan del día. **La mesa se vuelve un lugar de presencia y no un pit stop.** Comer así reduce la acidez posprandial y mejora el sueño, porque el cuerpo no va a la cama peleado con la cena.
En mayores, Ortega observa otra derivada: menos atragantamientos. La masticación vigorosa mantiene el tono de la lengua y la coordinación deglutoria. En diabéticos, la curva posprandial se aplana, lo que se traduce en menos somnolencia de sobremesa. En niños, curiosamente, baja la pelea con verduras: si el adulto mastica con pausa, el pequeño imita. Y hay un beneficio invisible pero real: comer lento apaga la urgencia emocional, esa corriente que empuja a buscar dulces para calmar algo que no es hambre. La ansiedad se siente, claro, pero no nos maneja el tenedor.
Hay objeciones que Ortega escucha a diario: “No tengo tiempo”, “Trabajo de pie”, “Se enfría”. Responde con pragmatismo. **No necesitas 30 en todos los bocados: empieza por los tres primeros y los tres últimos.** En un comedor laboral, pacta con tu yo futuro: 15 minutos sin móvil valen por dos horas de energía estable. Si el plato se enfría, úsalo a favor: el ritmo se impone solo. Y si comes de pie, apoya los talones y suelta los hombros; el cuerpo atento mastica mejor. Lo demás es práctica: pequeñas victorias repetidas.
Cuando la conversación fluye y la comida no corre, pasan cosas sutiles. Menos culpa, menos prisa. Más disfrute de lo que ya estaba ahí. El consejo del Dr. Ortega no es una moda detox ni un algoritmo; es un recordatorio humano: el tiempo de la digestión también es tiempo de vida. Masticar 30 veces no resuelve todo, aunque hace margen para que otras cosas sí lo hagan. Un día lo pruebas y notas que te levantas de la mesa más ligero, con la cabeza enfocada y sin ganas de buscar algo “por si acaso”. La pregunta queda en el aire, casi íntima: ¿qué más podría cambiar si bajo una marcha?
|Punto clave
|Detalle
|Interes para el lector
|30 masticaciones por bocado
|Activa saciedad, estabiliza glucosa, mejora digestión
|Control del apetito y energía sostenida sin dietas estrictas
|Rituales simples en mesa
|Dejar cubiertos, respirar, primer bocado consciente
|Fácil de aplicar en casa o trabajo en menos de 15 minutos
|Beneficios acumulativos
|Menos reflujo, mejor sueño, menos atragantamientos
|Calidad de vida que se nota en días, no solo en análisis
FAQ :
- ¿Por qué 30 y no 15 o 50?Porque es un número fácil de recordar que garantiza una pausa suficiente para que lleguen señales de saciedad. No es sagrado: el rango 20‑40 ya cambia el juego.
- ¿Sirve si ya tengo poca hambre?Sí, porque mejora digestión y absorción. Puedes adaptar la regla a bocados más pequeños y mantener la respiración nasal.
- ¿Qué pasa con sopas o purés?Sostén la cuchara en boca, “mastica” la textura y cuenta hasta diez antes de tragar. El cerebro necesita esa pausa aunque no haya trozos.
- ¿Puedo perder peso solo con esto?En muchas personas se reduce la ingesta total sin esfuerzo. Si hay medicación o condiciones específicas, consulta con tu médico.
- ¿Interfiere con la vida social?Al contrario: mejora la conversación. Comer más lento no es comer menos, es darle tiempo al gusto y a la compañía.