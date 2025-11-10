El chef José Andrés: “La clave de unos tomates asados al horno está en el buen aceite de oliva acompañado de huevos fritos muy frescos con puntilla”

Hay recetas que no gritan, susurran. En la mesa de un martes cualquiera, un tomate honesto, un buen pan y una sartén con carácter pueden arreglar un día torcido. El chef José Andrés lo repite con la naturalidad de quien ha visto mil cocinas: para que unos tomates asados al horno brillen, el aceite de oliva manda, y al lado pide huevos muy frescos, con esa puntilla crujiente que te hace cerrar los ojos un segundo. La pregunta que queda flotando es simple: ¿cómo convertir algo tan cotidiano en algo memorable sin complicarnos la vida?

El sábado por la mañana, el mercado huele a hierbabuena y a cajas de tomate apiladas. Un productor señala unos de piel tensa y roja, “maduros pero firmes”, dice, como si fuera un secreto. En mi bolsa ya suenan las botellas de aceite, virgen extra, verde como un sol metido en vidrio. En casa, el horno comienza a rugir, la bandeja chorrea un hilo dorado y los tomates se tumban como si supieran que van a cambiar. En la sartén, dos huevos caen y la clara se encrespa en puntilla. El olor a aceite caliente es medio hogar, medio verano. Y el truco no es el que imaginas.

El gesto de José Andrés y la verdad del producto

José Andrés habla de tomates como quien habla de amigos. **Dice que el aceite de oliva no es un añadido, es el hilo que lo cose todo.** Cuando ese aceite es bueno, el horno no solo cocina: realza, perfuma, redondea. La escena es casi cinematográfica: bandeja caliente, tomates abiertos, sal que brilla, y, al final, huevos fritos con puntilla para mojar sin pudor. Es un plato que nace humilde y termina grande.

La imagen es clara: cocina casera, sin aspavientos, pero con intención. Pienso en una abuela de Córdoba que conocí: cortaba los tomates a lo largo, les hacía una cruz mínima, un pellizco de azúcar para domar la acidez, y un chorro de aceite que parecía generoso y era exacto. Treinta minutos después, el pan se hundía en un jugo rojo y brillante. Llegaban los huevos, recién puestos del corral, y la mesa quedaba en silencio. Todos hemos vivido ese momento en el que el primer bocado te reconcilia con el día.

La lógica acompaña al instinto. El horno deshidrata, concentra, carameliza los azúcares del tomate. El aceite de oliva virgen extra, rico en compuestos aromáticos, funciona como un altavoz del sabor y protege la pulpa del calor directo. El huevo con puntilla aporta textura y grasa que abraza la acidez amable del tomate. **No hay misterio caro: hay método y buenos ingredientes.** Esa es la música que José Andrés pone una y otra vez.

Aceite, horno y huevo: método claro

Elige tomates carnosos: pera, rama grande o un buen kumato maduro. Precalienta el horno a 220 °C con la bandeja dentro. Corta los tomates a lo largo, retira el pedúnculo, sal fina, una pizca de azúcar y tomillo o orégano. Saca la bandeja caliente, vierte 3–4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y posa los tomates con el corte hacia arriba. Quince minutos a 220 °C, luego baja a 190 °C otros 15–20, hasta que el borde se arrugue y el jugo se vuelva jarabe.

Para los huevos con puntilla, sartén de acero o hierro bien caliente. Vierte medio dedo de aceite y espera a que brille. Casca el huevo desde muy cerca para que la clara toque el aceite hirviente y cree borde crujiente. Yema tierna, 40–60 segundos. Sal justo al final. Seamos honestos: nadie hace esto todos los días. Pero cuando lo haces, la cocina te lo devuelve multiplicado.

Errores frecuentes: apilar tomates en exceso (se cuecen, no se asan), usar poco aceite (se secan y no brillan), hornear con horno frío (no carameliza), o freír el huevo con aceite tímido (no hay puntilla). Si te preocupa el sabor fuerte, busca un virgen extra equilibrado, frutado medio, notas de tomate hoja o almendra. Aquí el chef lo resume en una frase que es casi una brújula:

“La clave de unos tomates asados al horno está en el buen aceite de oliva acompañado de huevos fritos muy frescos con puntilla”. — José Andrés

Tomate maduro pero firme.

Bandeja y horno muy calientes al inicio.

Chorro generoso de virgen extra, sin miedo.

Huevo fresquísimo, aceite vivo, 60 segundos de valor.

Una mesa que convoca

Hay platos que juntan conversación y pan sin pedir permiso. Estos tomates al horno con huevos de puntilla tienen algo de abrazo y de verano, incluso en enero. Invitan a improvisar: aceitunas negras, migas de pan tostado, un toque de pimentón de la Vera, unas anchoas si te tira el mar. **El aceite no es un actor secundario: es el guion.** Y el horno, paciente, hace el resto. A veces la felicidad cabe en media hora y cuatro ingredientes que ya tienes cerca. Quizá la pregunta verdadera no es cómo se hacen, sino con quién los compartes.