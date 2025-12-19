El ordenador no, desenchufa esto» : el aparato que arruina tu tele si hay tormenta y nadie corta

Una tormenta no solo empapa. También atraviesa cables y hábitos. Lo que haces en minutos evita daños y discusiones caras.
Cuando el cielo se enciende, la electricidad busca un atajo. Ese atajo puede entrar por tu casa y salir más caro de lo que crees. No se trata de la airfryer ni del ordenador. El punto débil está en otro sitio, y está más cerca del televisor de lo que imaginas.
Por qué la tele es la más expuesta
El gran riesgo en una tormenta eléctrica no siempre entra por el enchufe. A menudo llega por el cable coaxial de la antena de televisión. Un rayo puede inducir una sobretensión que viaje por la antena del tejado y se cuele por el cable hasta tu televisor o al decodificador TDT o satélite. Si la antena es individual y carece de protección, el riesgo se multiplica.
La vía más crítica en casa, cuando hay antena individual, es el cable coaxial que conecta la antena con el televisor.
En edificios con antena comunitaria suele existir protección y pararrayos, lo que reduce el peligro, aunque no lo elimina por completo si la instalación es antigua o deficiente. En viviendas aisladas o adosados sin sistemas de descarga a tierra, la amenaza es real y directa.
Qué debes desenchufar de inmediato
La prioridad es doble: cortar la corriente y aislar la señal que pueda traer la descarga. El objetivo es interrumpir cualquier camino conductor hacia tus equipos.
- Desconecta el televisor de la corriente y, muy importante, retira el cable coaxial de la antena.
- Si tienes decodificador TDT o receptor satélite, desconéctalos de luz y antena.
- Quita de la red los equipos vinculados a la tele: barra de sonido, consola, reproductor.
- Si usas ADSL o HFC (coaxial de operador), desconecta el router del enchufe y del cable de línea.
- En fibra óptica pura (FTTH), la luz no conduce electricidad, pero el router puede sufrir por la red eléctrica: retíralo del enchufe si hay descargas cercanas.
No basta con apagar la tele. Hay que desenchufar la alimentación y el cable de antena para cortar la ruta de la descarga.
Qué pasa con el ordenador y la airfryer
El ordenador moderno suele estar detrás de fuentes de alimentación con protección básica y, en pisos urbanos, el edificio acostumbra a contar con pararrayos o derivaciones a tierra. El riesgo existe, pero en la mayoría de pisos es menor que el de la antena. La airfryer no recibe señal externa ni está conectada a líneas que salgan al exterior, por lo que su exposición a una descarga inducida es inferior. Si vives en una casa aislada o con instalación vieja, conviene desenchufarlos también.
Señales de alerta en tu instalación
Hay pistas que ayudan a medir el riesgo y a decidir si debes cortar por lo sano cuando el cielo se enciende.
- Antena de TV individual en el tejado sin protector de sobretensiones para coaxial.
- Cuadro eléctrico sin protector tipo 2 ni derivación a tierra en buen estado.
- Vivienda sobresale respecto a los edificios cercanos o está aislada.
- Instalación con tomas de tierra ausentes o con continuidad dudosa.
- Uso de ADSL o telefonía por par de cobre sin protección en la entrada.
Cómo reforzar tu casa antes de la próxima tormenta
Hay soluciones sencillas y otras de fondo. Combinarlas reduce de forma notable el riesgo para tu tele y el resto de equipos.
Medidas rápidas y baratas
- Instala protectores de sobretensión en el cuadro y ladrones con supresor certificado para la tele.
- Coloca un protector coaxial entre la toma de antena y el televisor.
- Ten a mano una regleta con interruptor para cortar varios equipos con un gesto.
- Guarda el coaxial suelto fuera de la tele cuando truene. Conectarlo de nuevo lleva segundos.
Medidas de fondo
- Revisa la toma de tierra y pide medición de resistencia a un instalador.
- Valora un SAI con protección contra picos de tensión para electrónica sensible.
- En casas y adosados, consulta la instalación de pararrayos o mejoras en la bajante a tierra.
Protector en el cuadro, protector en la toma de antena y tierra en condiciones: el trío que salva teles.
Ciudad o campo: qué riesgo tienes y qué hacer
|Tipo de vivienda
|Riesgo habitual
|Acción prioritaria
|Piso en ciudad con antena comunitaria
|Bajo-medio
|Desenchufar tele y accesorios en tormentas intensas; protector en cuadro
|Adosado de menos de cuatro plantas
|Medio
|Cortar corriente y coaxial; instalar protector coaxial y SAI
|Casa aislada con antena individual
|Alto
|Desenchufar tele y coaxial siempre; revisar tierra; valorar pararrayos
Errores frecuentes que siguen saliendo caros
- Apagar la tele con el mando y dejar el coaxial conectado.
- Confiar solo en la regleta barata sin certificación ni potencia adecuada.
- Olvidar la barra de sonido o la consola conectadas al HDMI cuando la tele está fuera.
- Ignorar el mantenimiento de la antena o su bajante a tierra.
Qué hacer dentro de casa mientras descarga
Más allá de los aparatos, hay hábitos que reducen sustos. Si tienes chimenea encendida, apágala: el aire caliente cargado de iones puede favorecer descargas. Evita tocar grifos y tuberías metálicas. No uses la lavadora ni la secadora si el suministro eléctrico está inestable. Y separa cargadores del enchufe si oyes truenos cercanos.
Preguntas rápidas que te aclaran el gesto
¿Cuál es el aparato que debes desenchufar primero?
El televisor con antena individual. Retira luz y cable coaxial. Si usas decodificador, también.
¿Y el router?
En fibra óptica pura, el tramo de señal no conduce electricidad, pero el equipo sufre por picos en la red: quítalo del enchufe si la tormenta es intensa o cercana. En ADSL o HFC, desconecta luz y línea.
¿Necesitas un SAI?
Un SAI con protección contra sobretensiones estabiliza la corriente y apaga equipos con margen si cae la luz. Es una barrera útil, no infalible.
Consejos extra para no improvisar el día clave
Marca con una pegatina la toma de antena para localizarla rápido y acostúmbrate a desenchufarla cuando la previsión apunte a rayos. Reúne en un punto accesible la regleta con interruptor, los protectores y un alargador de calidad. Programa un recordatorio estacional para revisar toma de tierra y estado del coaxial y sus conectores.
Si teletrabajas, simula un corte: apaga ordenadamente con el SAI, guarda tu trabajo y calcula cuánto tiempo real te da la batería para no perder documentos. Y si vas a ausentarte días con previsión de chubascos fuertes, deja tele, coaxial, router y equipos sensibles fuera del enchufe. Un minuto de prevención compensa semanas de reclamaciones y una tele nueva.