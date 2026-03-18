El tamaño de tu planta decide si vive o se ahoga» : la advertencia que hoy te afecta en 2026

Un consejo que circula entre aficionados y viveristas sacude rutinas de riego y pone el foco en tu maceta.
La conversación ha estallado esta semana: el especialista en plantas Álvaro Pedrera insiste en que el tamaño marca cuándo y cuánto regar. No es un matiz menor. Cambia la agenda de cuidados, obliga a revisar el sustrato y redefine qué hacer con una maceta que se seca “demasiado rápido”.
Quién es Álvaro Pedrera y por qué su aviso corre como la pólvora
Con miles de seguidores atentos a sus cuidados de interior y terraza, Álvaro Pedrera ha vuelto a encender el debate: el riesgo de regar por costumbre crece cuando ignoras el volumen real de la planta y de su maceta. Viveros como CasaplataVigo respaldan la idea con una guía práctica: mirar tipo de planta, tipo de suelo, clima y ubicación antes de abrir el grifo.
Regar por calendario es el atajo al fracaso. Regar por tamaño, sustrato y señales de la planta reduce pérdidas y plagas.
El tamaño manda: hoja, raíz y maceta no beben igual
Hablar de “tamaño” no es solo altura. Cuenta la superficie de hoja que evapora agua, el cepellón de raíces que la absorbe y el volumen de sustrato que la retiene. Tres piezas que cambian la frecuencia de riego y la profundidad del aporte.
Más hoja, más sed
Una planta frondosa con hojas finas pierde agua con rapidez. Entra más aire y sube la evapotranspiración. Requiere riegos más frecuentes pero controlados. Las suculentas, con hojas carnosas, toleran sequías y exigen menos visitas a la regadera.
Más raíz, más trago por sesión
Un cepellón colonizado bebe de golpe. Pide riegos más profundos y espaciados para empapar hasta el fondo. Si el agua nunca llega abajo, las raíces se quedan en superficie y la planta sufre al primer calor.
Maceta pequeña, secado exprés
Una maceta de poco volumen pierde humedad veloz, sobre todo si es de barro. En plástico se retiene más, pero el drenaje manda. Si se seca en menos de 24 horas, quizá toque trasplante o acolchar la superficie.
La regla práctica: maceta pequeña = riegos más frecuentes y ligeros; maceta grande = riegos más profundos y espaciados.
Los cuatro filtros de CasaplataVigo para no fallar
- Tipo de planta: las suculentas y cactus beben poco; las de hoja grande (monstera, calathea) demandan más.
- Tipo de suelo: en suelo arenoso el agua se escurre y hay que repetir; si es arcilloso, riegos menos frecuentes pero profundos; el limoso equilibra.
- Clima y temperatura: con calor y viento, el sustrato se seca antes; con frío y alta humedad, se ralentiza el consumo.
- Ubicación: en maceta se seca más deprisa que en tierra; al sol directo, más que a la sombra luminosa.
Cuánta agua y cada cuánto: una guía orientativa para interior
No hay recetas universales, pero sí referencias para ajustar. Observa, mide y corrige. Esta tabla orientativa sirve como punto de partida para plantas de interior en primavera-verano, con sustrato bien drenante y macetas con orificio:
|Diámetro de maceta
|Frecuencia inicial
|Objetivo del riego
|10-12 cm
|cada 3-4 días
|humedecer todo el perfil hasta salida por drenaje
|14-18 cm
|cada 5-7 días
|empapar y dejar escurrir completamente
|20-24 cm
|cada 7-10 días
|regar en dos tandas para que el sustrato absorba
|26-30 cm
|cada 10-14 días
|profundo, comprobar humedad a 5-7 cm
Ajusta una franja arriba o abajo según luz, ventilación y especie. En otoño-invierno, reduce entre un 25% y un 40%.
Si dudas, espera un día. La pudrición por exceso mata más que la sed.
Siete señales fiables que te dicen qué hacer hoy
- Peso de la maceta: ligera = falta agua; pesada = espera. Pésala con tus manos al menos dos veces por semana.
- Color del sustrato: oscuro y frío = húmedo; claro y suelto = seco.
- Hojas lacias por la mañana: suele ser falta de agua. Si están lacias y el sustrato húmedo, sospecha exceso.
- Costra blanca en superficie: sales acumuladas por riegos superficiales. Toca riego profundo y lavado.
- Raíces asomando por drenaje: pide trasplante o subir calibre de maceta.
- Secado en 24 h: aumenta volumen de sustrato, acolcha o pasa a riego por capilaridad.
- Agua estancada en el plato: retira a los 10 minutos para evitar hongos.
Cómo regar según el tamaño real de tu planta
Planta pequeña en maceta grande
Riesgo de exceso. Riega menos a menudo pero asegúrate de mojar homogéneo. Usa una regadera de cuello fino y controla con el dedo a 3-4 cm.
Planta grande en maceta pequeña
Riesgo de sequía súbita. Riega en dos vueltas: una corta para “despertar” el sustrato y, 10 minutos después, la carga principal. Considera trasplantar en 4-6 semanas.
Planta mediana en maceta acorde
Busca profundidad de riego. Empapa hasta que salga agua, deja escurrir y no vuelvas a regar hasta que se seque el primer tercio del sustrato.
El equilibrio llega cuando el riego aguanta entre 3 y 7 días sin estrés visible en hojas.
Errores que repiten los que se inician
- Regar a la misma hora y cantidad todo el año. El consumo varía con luz y temperatura.
- Riegos superficiales que solo mojan arriba. Fomentan raíces débiles.
- Sin drenaje o plato siempre lleno. Puerta abierta a hongos y mosquitas.
- Usar el mismo sustrato para todo. Mezcla perlita, corteza o arena según especie.
Tres atajos que funcionan en casa
- Método del peso: pesa la maceta tras regar y anota. Vuelve a pesar cuando pida agua. Ese “antes/después” es tu guía.
- Capilaridad o riego por inmersión en macetas pequeñas: coloca la base en un recipiente con agua 10-15 minutos. Útil para sustratos hidrofóbicos.
- Acolchado con corteza fina o fibra de coco: frena la evaporación y estabiliza la humedad.
Complementos que suman si tienes muchas plantas
Un medidor de humedad sencillo evita tentaciones de riego “por si acaso”. Un programador de goteo con depósitos por gravedad salva vacaciones sin charcos. Y si convives con calefacción o aire acondicionado, una bandeja con guijarros y agua sube la humedad sin mojar raíces.
Si te pierdes con los sustratos, prueba una fórmula base versátil: 50% turba o fibra de coco, 30% perlita y 20% compost. Para suculentas, baja el compost al 10% y añade 20% de arena gruesa. Así el tamaño deja de pelearse con el drenaje y el riego responde a lo que la planta de verdad consume.