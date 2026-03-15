¿Eso en el cajón de la persiana?» : apicultores te avisan de mirar ahí en tu casa en 2026

Pequeños detalles en zonas altas del hogar pueden esconder sorpresas molestas. La temporada arranca y los avisos se multiplican.
Apicultores de varias regiones piden revisar ese rincón que casi nunca miras. En primavera, los nidos iniciales de la avispa velutina aparecen en espacios resguardados del hogar. Un vistazo rápido puede evitar problemas en viviendas, huertos y colmenares cercanos.
Dónde mirar en tu casa esta primavera
Entre febrero y mayo, las reinas construyen el nido primario. Buscan refugio, calor y poco tránsito humano. Por eso, el lugar con más avisos en viviendas es el cajón de la persiana. También surgen en aleros, porches, cobertizos, garajes, trasteros y casetas de jardín.
Si detectas un nido pequeño, no lo toques. Mantén distancia y avisa a emergencias o al servicio ambiental de tu zona.
- Cajón de la persiana: entrada y salida repetida de individuos, zumbido grave y continuo.
- Aleros y huecos del tejado: bolitas de “papel” marrón grisáceo con abertura lateral.
- Cuartos poco usados o cobertizos: estructuras del tamaño de una naranja que crecen rápido en semanas.
- Arbustos densos junto a muros: nidos bajos, más difíciles de ver a simple vista.
Cómo reconocer a la velutina sin confundirla
La Vespa velutina mide entre 17 y 35 milímetros. Presenta cuerpo negro, patas con extremos amarillos y bandas anaranjadas, negras y marrones en el abdomen. No la confundas con el avispón europeo (Vespa crabro), de mayor tamaño y tonos amarillentos más visibles en la cabeza y el tórax.
Los nidos tienen aspecto de papel hecho con fibras vegetales y saliva. En primavera son pequeños y discretos. En verano, el nido secundario puede trasladarse a la copa de un árbol y alcanzar un gran volumen.
Ciclo biológico y por qué abril cambia todo
Comprender el calendario ayuda a anticipar riesgos en casa y en el entorno. La época clave para localizar nidos pequeños es el inicio de la temporada.
|Mes
|Actividad principal
|Qué puedes notar en casa
|Febrero–marzo
|Reinas emergen de hibernación y fundan colonias
|Primeros nidos en cajones de persiana y aleros
|Abril–mayo
|Salida de obreras y crecimiento del nido primario
|Tránsito frecuente de avispas en un punto fijo del hogar
|Verano
|Colonia se expande, hasta 1000–1500 obreras
|Nidos grandes en árboles; menos presencia en interiores
|Octubre–noviembre
|Nacen machos y hembras fértiles; declive de la colonia
|Menos actividad cerca de viviendas
|Noviembre–diciembre
|Muerte de obreras; futuras reinas inician hibernación
|Desaparición progresiva de nidos activos
Qué hacer si localizas un nido o ejemplares
El comportamiento hacia personas suele ser poco agresivo cuando están lejos del nido. El riesgo aumenta al manipular la estructura o vibrar cerca.
Mantén al menos cinco metros de distancia respecto al nido. Llama al 112 o al servicio de control de tu ayuntamiento.
- No realices movimientos bruscos. Evita intentar capturarlas o golpearlas.
- No consumas frutas o bebidas azucaradas en el exterior si hay actividad de avispas.
- Evita perfumes, lacas u olores intensos en jardines y terrazas.
- No camines descalzo en zonas con nidos o tránsito de insectos.
- No intentes destruir el nido por tu cuenta. Los equipos especializados usan protección y métodos seguros.
Una expansión con fecha y mapa
La avispa velutina es nativa del sudeste asiático. Se detectó en Francia en 2006 y llegó a España en 2010. En 2013 fue incorporada al Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Desde entonces, la expansión continúa en áreas atlánticas y se extiende hacia entornos urbanos y periurbanos.
El avance obliga a priorizar medidas de contención: retirada profesional de nidos, trampeo selectivo en periodos concretos, ensayos con cebos biológicos y apoyo con drones para localizar estructuras ocultas. La formación de apicultores y agentes rurales acelera la detección temprana.
Impacto real: abejas, cultivos y barrios
En apicultura, la presión de caza sobre las abejas puede dispararse en entornos urbanos y periurbanos. Las colmenas sufren estrés, gastan energía en defensa y reducen reservas de miel y polen. Se multiplican los costes en alimentación suplementaria, reposición de reinas y material.
En agricultura, hay daños en fruta madura como uvas, peras, manzanas, higos o kiwis, sobre todo cerca de nidos. Menos polinizadores supone menos cuajado en determinados cultivos.
En el medio ambiente, consume sobre todo himenópteros y dípteros. Un nido grande puede procesar un volumen de presas muy elevado cada día. Con alta reproducción y casi sin depredadores locales, desplaza a especies beneficiosas como el avispón europeo, valioso en control de plagas.
Un nido de velutina bien establecido ejerce una presión constante sobre polinizadores y pequeños insectos del entorno.
Señales de alerta en el cajón de la persiana
Las estructuras jóvenes muestran capas concéntricas de “papel” en tonos pardos. La abertura suele situarse en un lateral. La actividad es más visible en las horas templadas.
- Zumbido grave y repetitivo en la misma esquina del ventanal.
- Vuelos de entrada y salida por una rendija superior del cajón.
- Pequeñas virutas o restos de fibra cerca del alféizar.
- Presencia de varias obreras merodeando sin alejarse mucho.
Por qué los apicultores piden mirar ya
Localizar un nido primario en marzo o abril facilita su retirada segura. Evita que en verano la colonia se traslade a lo alto de un árbol y crezca hasta cifras difíciles de manejar. Cada nido neutralizado reduce la presión sobre abejas, huertos y parques del barrio.
La colaboración ciudadana acelera la respuesta. Un aviso con foto y ubicación exacta permite a los técnicos valorar la especie y actuar. La distancia, la calma y la falta de manipulación marcan la diferencia en seguridad.
Consejos extra para reducir riesgos cerca de casa
- Sella rendijas en cajones de persiana y aleros al final del invierno.
- Mantén contenedores orgánicos limpios y bien cerrados.
- Retira fruta caída del jardín y revisa setos densos.
- Si usas trampas, que sean selectivas y autorizadas, en periodos recomendados por tu comunidad.
Información útil para ampliar el foco
Ante una picadura, aplica frío local, lava la zona y vigila síntomas. Si hay dificultad respiratoria, mareo intenso o reacción extensa, acude a atención sanitaria. Las personas con alergia deben llevar su autoinyector y comunicarlo a su entorno.
Los seguros de hogar suelen cubrir la retirada profesional de nidos en áreas privativas. Consulta la póliza y pregunta por empresas homologadas. Las comunidades de vecinos pueden acordar inspecciones preventivas en patios interiores y azoteas al inicio de la temporada.
Para colegios y granjas, una revisión visual de estructuras altas antes de actividades al aire libre reduce incidentes. Señaliza zonas con tránsito de avispas y evita montar toldos junto a árboles con actividad visible en verano.