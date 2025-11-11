« Pensé que era un proyecto más, pero ahora me toca de cerca » : por qué esta nueva central cambiaría tu factura y más

La montaña gallega guarda un plan que puede cambiar la factura y el empleo en el noroeste en pocos años.
Un proyecto hidroeléctrico en el interior de Galicia vuelve a poner a España en el mapa energético europeo. La iniciativa combina ingeniería subterránea, agua ya embalsada y un sistema de almacenamiento que actúa como batería a gran escala.
Qué se quiere construir
La propuesta, bautizada Conso II, es una central de acumulación por bombeo promovida por Iberdrola en la provincia de Orense. Su objetivo: mover agua entre dos embalses a distinta cota para almacenar electricidad cuando sobra y liberarla cuando el sistema la necesita. La inversión prevista ronda los 1.500 millones de euros.
Con 1.800 MW de potencia instalada, la instalación aspira a situarse entre las más grandes del continente, por encima de la española La Muela y a la altura de la francesa Grand’Maison. La obra se plantea con galerías y cavernas subterráneas, lo que reduce el impacto visual y aprovecha infraestructuras ya existentes.
Dato clave: 1.800 MW de potencia y una reserva de 58 GWh de energía almacenable, con inversión de 1.500 millones de euros.
Dónde y por qué Orense
La cuenca del Sil y dos embalses ya operativos
El proyecto se ubicaría en la cuenca del río Sil, conectando los embalses de Bao y Cenza. Entre ambos hay un desnivel natural de 690 metros, ideal para turbinar agua con alto rendimiento. No haría falta levantar nuevos diques: la idea es usar la lámina de agua existente y construir las conducciones y cavernas de máquinas bajo tierra.
Ventaja técnica: aprovechar 690 metros de caída entre Bao y Cenza aumenta la eficiencia y minimiza la obra superficial.
La solución encaja con la orografía y con la red eléctrica del noroeste, que ya integra abundante generación eólica y, cada vez más, solar. La central funcionaría como un amortiguador: absorbe picos de oferta renovable y los transforma en energía firme en las horas de mayor demanda.
Cómo funcionará el sistema de bombeo
- Cuando hay exceso de solar o eólica, se bombea agua al embalse superior (modo “carga”).
- En las horas punta, el agua desciende por las conducciones y acciona turbinas reversibles (modo “descarga”).
- Los rendimientos comerciales del ciclo suelen superar el 75%, según condiciones operativas.
- El control digital permite despachar potencia en segundos y estabilizar la frecuencia de la red.
Con una reserva de 58 GWh, la instalación podría entregar potencia a plena carga durante unas 32 horas seguidas (58.000 MWh ÷ 1.800 MW). Esa autonomía ayuda a cubrir picos prolongados, eventos sin viento o tardes con nubosidad.
Autonomía estimada: hasta 32 horas de suministro continuo a 1.800 MW.
Impacto en precios y seguridad del suministro
El almacenamiento por bombeo reduce la dependencia de ciclos combinados en momentos críticos y aporta reserva rápida al sistema. Menos arranques de gas suelen traducirse en menores picos de precio y menos CO₂ emitido. No garantiza por sí solo bajadas automáticas de la factura, pero sí contribuye a un mercado menos volátil y más predecible.
Al aplanar la curva de demanda, el sistema aprovecha mejor la solar del mediodía y mitiga la “rampa” del atardecer. Además, facilita la integración de más renovables en el mix sin comprometer la estabilidad de la red.
Empleo y economía local
La obra civil y el montaje electromecánico se extenderían durante unos seis años y podrían crear alrededor de 3.000 empleos directos e indirectos. La cadena de valor incluye excavación de túneles, hormigón, acero, transformadores, válvulas, cableado y sistemas de control.
- Perfiles demandados: tuneleros, geotécnicos, soldadores, electricistas de potencia, operadores de control.
- Impactos locales: contrataciones en servicios, hostelería, logística y formación técnica en la zona.
- Legado industrial: refuerzo de proveedores gallegos y mejora de infraestructuras comarcales.
Calendario, trámites y riesgos
El plan prevé iniciar obras a partir de 2025, sujeto a autorizaciones administrativas y evaluación ambiental. Los puntos críticos incluyen caudales ecológicos, protección de hábitats, gestión de sedimentos y compatibilidad con usos del agua.
La solución subterránea reduce el impacto visual, pero exige controlar vibraciones, ventilación de túneles y seguridad de laderas. La sequía interanual y la variabilidad hidrológica requieren reglas de operación que prioricen el uso energético sin afectar al abastecimiento ni a los ecosistemas.
En financiación, el proyecto puede sostenerse con ingresos de arbitraje (comprar barato, vender caro), servicios de regulación y posibles mecanismos de capacidad. También encaja con los objetivos del PNIEC y la agenda europea de descarbonización.
Claves numéricas del proyecto
|Concepto
|Valor
|Inversión estimada
|1.500 millones de euros
|Potencia
|1.800 MW
|Energía almacenable
|58 GWh
|Desnivel aprovechado
|690 metros
|Embalses
|Bao (superior) y Cenza (inferior)
|Empleo estimado
|3.000 puestos durante la construcción
|Plazo de obra
|Seis años
Qué significa para los hogares
Para el usuario, una central así actúa como batería del sistema. Al guardar energía barata y soltarla cuando sube el precio, limita sobresaltos en el mercado mayorista. Con más almacenamiento, las renovables dejan de “tirar” excedentes y ganan valor cuando realmente hace falta. El resultado habitual es un coste más estable y menos exposición a combustibles volátiles.
También mejora la seguridad de suministro ante olas de calor o frío, cuando sube el consumo de climatización. Y aporta servicios de inercia y control de frecuencia, imprescindibles en un sistema con más fuentes no síncronas como la solar fotovoltaica.
Preguntas prácticas que conviene hacerse
- ¿Bajará mi factura? El efecto se ve en el conjunto del sistema: menos picos y menor uso de gas presionan los precios a la baja.
- ¿Habrá afecciones al entorno? El diseño prioriza obra subterránea y embalses existentes; los detalles dependerán de la evaluación ambiental.
- ¿Cuándo podría operar? Con trámites a tiempo, la ventana razonable apunta a la segunda mitad de la década.
Comparativa y contexto energético
Frente a grandes baterías de litio, el bombeo ofrece mucha energía durante horas o días y costes operativos bajos, a cambio de obras civiles complejas y plazos largos. La combinación de ambos —bombeo para energía a gran escala y baterías para respuesta ultrarrápida— acelera la integración de renovables y reduce la dependencia de combustibles fósiles.
Lo relevante para ti: más almacenamiento significa precios menos volátiles, red más estable y más horas de electricidad sin gas.
Si Conso II avanza, Galicia y Castilla y León reforzarán su papel como corredor energético del noroeste, con capacidad para absorber excedentes renovables y sostener la demanda peninsular en picos prolongados. Para administraciones y empresas, la prioridad será cuadrar calendario, financiación y garantías ambientales. Para los ciudadanos, la clave pasa por un sistema eléctrico más robusto, predecible y limpio.