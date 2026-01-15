¿Está el tuyo en la lista?": los 182 Pueblos Mágicos que verás en FITUR 2026, y por qué importa

Un mapa de pueblos pequeños se prepara para un gran escaparate. Gastronomía, patrimonio y emoción rural buscan su momento.

La red de Pueblos Mágicos de España aterriza en FITUR 2026 con una propuesta que mira al visitante, pero también a quienes viven en esos territorios. El proyecto quiere reforzar identidad, empleo y turismo de cercanía, y lo hará con agenda propia en IFEMA Madrid.

Qué pasará en el stand de Pueblos Mágicos

Con el lema «La magia empieza aquí», la organización instalará su espacio en el Pabellón 7 de IFEMA, Stand 7C26. El foco no es solo promocional. La red llega con un mensaje claro: poner en valor el patrimonio de 182 municipios y generar oportunidades económicas que ayuden a frenar la despoblación.

Objetivo del stand: visibilizar 182 destinos, impulsar el turismo rural de calidad y consolidar alianzas público-privadas para el desarrollo local.

Quienes se acerquen al espacio encontrarán presentaciones de destino, productos locales, rutas temáticas, demostraciones artesanas y propuestas para viajes de fin de semana. El visitante podrá trazar itinerarios por provincias y diseñar escapadas que combinen cultura, naturaleza y gastronomía.

Agenda señalada: nuevas incorporaciones y un premio con historia

El jueves 22 de enero, a las 12:00, se entregarán las placas a los Nuevos Pueblos Mágicos de España 2026. Es la foto de familia más buscada por alcaldías y oficinas de turismo: reconocimiento, visibilidad y un sello que abre puertas a proyectos de financiación y promoción conjunta.

Ese mismo acto servirá para distinguir al Castillo de La Calahorra con el Premio al Monumento Mágico del Año. La fortaleza, en la provincia de Granada, es un icono de transición entre la vieja defensa medieval y el lenguaje renacentista de comienzos del siglo XVII. Su imagen domina la comarca y ayuda a entender por qué la arquitectura también ordena el paisaje.

Jueves 22, 12:00: entrega a nuevos miembros de la red y reconocimiento a La Calahorra como Monumento Mágico del Año.

Cuándo y dónde: guía rápida para no perderte

FITUR 2026 se celebra del 21 al 25 de enero en IFEMA Madrid. Los tres primeros días se orientan a profesionales; el fin de semana abre al público general. La red de Pueblos Mágicos estará en el Pabellón 7, Stand 7C26. Acudir por la mañana reduce colas y facilita conversar con técnicos de turismo y responsables municipales.

Datos clave de FITUR 2026

161 países presentes, 967 expositores titulares, 18 nuevos países incorporados, con especial presencia de África y Asia-Pacífico (como Zanzíbar).

  • 161 países convierten a Madrid en escaparate global del viaje.
  • 967 expositores ofrecerán agenda comercial, experiencias y tendencias.
  • 18 nuevos países refuerzan la mirada hacia África y Asia-Pacífico.
  • El público general puede asistir el fin de semana para cerrar viajes y vivir experiencias inmersivas.

Una red de 182 destinos: muestra por provincias

La lista completa incluirá 182 municipios. Esta selección ilustra su diversidad geográfica, cultural y ambiental. Sirve como punto de partida para planificar rutas temáticas por provincias.

Provincia Municipios presentes
Álava Elciego, Elburgo
Albacete Ayna, Bogarra, Carcelén, Valdeganga
Almería Abrucena, Enix, Laujar de Andarax, Sorvilán, Vícar
Asturias Cangas de Onís, Castropol, Tapia de Casariego
Badajoz Cabeza la Vaca, Calera de León, Fregenal de la Sierra
Cádiz Alcalá de los Gazules, Bornos, Chipiona, Zahara de los Atunes
Córdoba Cabra, Iznájar, Bujalance, Cañete de las Torres
Cuenca Belmonte, Beteta, Buendía
Granada La Calahorra, Montefrío, Pinos Genil, Vélez de Benaudalla
Guadalajara Arbancón, Molina de Aragón
La Palma Tijarafe, Villa de Mazo
Lugo O Vicedo, Portomarín
Málaga Comares, Cómpeta, Canillas de Aceituno, Tolox
Murcia Mazarrón, Mula
Ourense A Pobra de Trives, Larouco, Ribadavia
Pontevedra Cambados, Combarro (Poio)
Segovia Turégano
Soria Almazán, Castillejo de Robledo, Duruelo de la Sierra
Tenerife Arona, Icod de los Vinos
Teruel Aliaga, Mora de Rubielos, Fortanete, La Iglesuela del Cid
Toledo Escalona, La Puebla de Montalbán, Yepes
Valencia La Font de la Figuera, Simat de Valldigna
Valladolid Castronuño, Peñafiel, Tiedra
Zamora Toro
Zaragoza Ariza, Belchite, Borja, Uncastillo

La variedad es evidente: villas de vino, pueblos de sierra, costa atlántica y mediterránea, barrancos mineros, arquitectura negra, barroca o modernista. Ese mosaico permite proponer rutas temáticas por gastronomía, patrimonio o senderismo según la época del año.

Por qué te afecta: empleo, marca territorio y retorno

Para el viajero, la red es una brújula de escapadas con identidad. Para los municipios, aporta posicionamiento, paquetes comerciales y formación. El resultado se traduce en estancias más largas, gasto repartido en temporada baja, y cadenas cortas de valor que benefician a hostelería, artesanía y productores locales.

La acreditación como Pueblo Mágico refuerza identidad, aumenta visibilidad y abre puertas a proyectos de desarrollo sostenible.

Este enfoque amplía la oferta tradicional de sol y playa con un turismo de cercanía que cuida los recursos. Las propuestas incluyen ferias gastronómicas, festivales de patrimonio vivo y proyectos de movilidad suave que conectan estaciones de tren, vías verdes y senderos locales.

Cómo organizar tu visita al stand 7C26

  • Llega con una idea: ¿buscas costa, interior, montaña o vino? Te aconsejarán itinerarios por provincias.
  • Pide mapas y calendarios de fiestas locales para cuadrar tu escapada con tradiciones y ferias.
  • Pregunta por alojamientos con sello local y experiencias de pequeño formato: visitas guiadas, hornos comunales, lagares, minas, castillos.
  • Si vas el sábado o domingo, acude a primera hora para evitar esperas y aprovechar demostraciones.
  • Consulta los horarios de entrega de reconocimientos y presentaciones para no perderte los actos centrales.

Consejos prácticos para después de la feria

Conviene combinar dos o tres Pueblos Mágicos cercanos en un mismo viaje. Así optimizas traslados y diversificas experiencias: patrimonio por la mañana, producto local al mediodía, naturaleza por la tarde. Un ejemplo en Granada: La Calahorra y su castillo, seguido de Montefrío para panorámicas al atardecer.

Valora el impacto: elegir alojamientos familiares, comprar a pequeños productores y reservar visitas guiadas con empresas locales mejora el retorno social de tu viaje. Además, muchas oficinas de turismo ofrecen bonos combinados o tarjetas de descuento cuando acreditas tu paso por varios pueblos en una misma comarca.

