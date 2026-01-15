¿Está el tuyo en la lista?»: los 182 Pueblos Mágicos que verás en FITUR 2026, y por qué importa

Un mapa de pueblos pequeños se prepara para un gran escaparate. Gastronomía, patrimonio y emoción rural buscan su momento.
La red de Pueblos Mágicos de España aterriza en FITUR 2026 con una propuesta que mira al visitante, pero también a quienes viven en esos territorios. El proyecto quiere reforzar identidad, empleo y turismo de cercanía, y lo hará con agenda propia en IFEMA Madrid.
Qué pasará en el stand de Pueblos Mágicos
Con el lema «La magia empieza aquí», la organización instalará su espacio en el Pabellón 7 de IFEMA, Stand 7C26. El foco no es solo promocional. La red llega con un mensaje claro: poner en valor el patrimonio de 182 municipios y generar oportunidades económicas que ayuden a frenar la despoblación.
Objetivo del stand: visibilizar 182 destinos, impulsar el turismo rural de calidad y consolidar alianzas público-privadas para el desarrollo local.
Quienes se acerquen al espacio encontrarán presentaciones de destino, productos locales, rutas temáticas, demostraciones artesanas y propuestas para viajes de fin de semana. El visitante podrá trazar itinerarios por provincias y diseñar escapadas que combinen cultura, naturaleza y gastronomía.
Agenda señalada: nuevas incorporaciones y un premio con historia
El jueves 22 de enero, a las 12:00, se entregarán las placas a los Nuevos Pueblos Mágicos de España 2026. Es la foto de familia más buscada por alcaldías y oficinas de turismo: reconocimiento, visibilidad y un sello que abre puertas a proyectos de financiación y promoción conjunta.
Ese mismo acto servirá para distinguir al Castillo de La Calahorra con el Premio al Monumento Mágico del Año. La fortaleza, en la provincia de Granada, es un icono de transición entre la vieja defensa medieval y el lenguaje renacentista de comienzos del siglo XVII. Su imagen domina la comarca y ayuda a entender por qué la arquitectura también ordena el paisaje.
Cuándo y dónde: guía rápida para no perderte
FITUR 2026 se celebra del 21 al 25 de enero en IFEMA Madrid. Los tres primeros días se orientan a profesionales; el fin de semana abre al público general. La red de Pueblos Mágicos estará en el Pabellón 7, Stand 7C26. Acudir por la mañana reduce colas y facilita conversar con técnicos de turismo y responsables municipales.
Datos clave de FITUR 2026
- 161 países convierten a Madrid en escaparate global del viaje.
- 967 expositores ofrecerán agenda comercial, experiencias y tendencias.
- 18 nuevos países refuerzan la mirada hacia África y Asia-Pacífico.
- El público general puede asistir el fin de semana para cerrar viajes y vivir experiencias inmersivas.
Una red de 182 destinos: muestra por provincias
La lista completa incluirá 182 municipios. Esta selección ilustra su diversidad geográfica, cultural y ambiental. Sirve como punto de partida para planificar rutas temáticas por provincias.
|Provincia
|Municipios presentes
|Álava
|Elciego, Elburgo
|Albacete
|Ayna, Bogarra, Carcelén, Valdeganga
|Almería
|Abrucena, Enix, Laujar de Andarax, Sorvilán, Vícar
|Asturias
|Cangas de Onís, Castropol, Tapia de Casariego
|Badajoz
|Cabeza la Vaca, Calera de León, Fregenal de la Sierra
|Cádiz
|Alcalá de los Gazules, Bornos, Chipiona, Zahara de los Atunes
|Córdoba
|Cabra, Iznájar, Bujalance, Cañete de las Torres
|Cuenca
|Belmonte, Beteta, Buendía
|Granada
|La Calahorra, Montefrío, Pinos Genil, Vélez de Benaudalla
|Guadalajara
|Arbancón, Molina de Aragón
|La Palma
|Tijarafe, Villa de Mazo
|Lugo
|O Vicedo, Portomarín
|Málaga
|Comares, Cómpeta, Canillas de Aceituno, Tolox
|Murcia
|Mazarrón, Mula
|Ourense
|A Pobra de Trives, Larouco, Ribadavia
|Pontevedra
|Cambados, Combarro (Poio)
|Segovia
|Turégano
|Soria
|Almazán, Castillejo de Robledo, Duruelo de la Sierra
|Tenerife
|Arona, Icod de los Vinos
|Teruel
|Aliaga, Mora de Rubielos, Fortanete, La Iglesuela del Cid
|Toledo
|Escalona, La Puebla de Montalbán, Yepes
|Valencia
|La Font de la Figuera, Simat de Valldigna
|Valladolid
|Castronuño, Peñafiel, Tiedra
|Zamora
|Toro
|Zaragoza
|Ariza, Belchite, Borja, Uncastillo
La variedad es evidente: villas de vino, pueblos de sierra, costa atlántica y mediterránea, barrancos mineros, arquitectura negra, barroca o modernista. Ese mosaico permite proponer rutas temáticas por gastronomía, patrimonio o senderismo según la época del año.
Por qué te afecta: empleo, marca territorio y retorno
Para el viajero, la red es una brújula de escapadas con identidad. Para los municipios, aporta posicionamiento, paquetes comerciales y formación. El resultado se traduce en estancias más largas, gasto repartido en temporada baja, y cadenas cortas de valor que benefician a hostelería, artesanía y productores locales.
La acreditación como Pueblo Mágico refuerza identidad, aumenta visibilidad y abre puertas a proyectos de desarrollo sostenible.
Este enfoque amplía la oferta tradicional de sol y playa con un turismo de cercanía que cuida los recursos. Las propuestas incluyen ferias gastronómicas, festivales de patrimonio vivo y proyectos de movilidad suave que conectan estaciones de tren, vías verdes y senderos locales.
Cómo organizar tu visita al stand 7C26
- Llega con una idea: ¿buscas costa, interior, montaña o vino? Te aconsejarán itinerarios por provincias.
- Pide mapas y calendarios de fiestas locales para cuadrar tu escapada con tradiciones y ferias.
- Pregunta por alojamientos con sello local y experiencias de pequeño formato: visitas guiadas, hornos comunales, lagares, minas, castillos.
- Si vas el sábado o domingo, acude a primera hora para evitar esperas y aprovechar demostraciones.
- Consulta los horarios de entrega de reconocimientos y presentaciones para no perderte los actos centrales.
Consejos prácticos para después de la feria
Conviene combinar dos o tres Pueblos Mágicos cercanos en un mismo viaje. Así optimizas traslados y diversificas experiencias: patrimonio por la mañana, producto local al mediodía, naturaleza por la tarde. Un ejemplo en Granada: La Calahorra y su castillo, seguido de Montefrío para panorámicas al atardecer.
Valora el impacto: elegir alojamientos familiares, comprar a pequeños productores y reservar visitas guiadas con empresas locales mejora el retorno social de tu viaje. Además, muchas oficinas de turismo ofrecen bonos combinados o tarjetas de descuento cuando acreditas tu paso por varios pueblos en una misma comarca.