Este postre crujiente del suroeste de Francia destrona a la tarta de manzana y enamora a todo el país

La tarta de manzana parecía intocable. Y, sin embargo, un postre crujiente del suroeste francés —tan fino que se rompe como cristal— empieza a robarle la corona en casas, mercados y bistrós. ¿Cómo lo ha conseguido?

La vi nacer en un puesto del mercado de Auch, al abrigo de toldos verdes y cuchicheos matinales. La vendedora extendía una lámina de masa sobre un mantel como quien despliega una carta querida, pincelaba mantequilla y acomodaba manzana con paciencia. La primera cuchillada sonó como un aplauso. Un señor mayor dijo “como la hacía mi abuela”; una niña recogió migas doradas como si fueran tesoros. El perfume de Armagnac iba y venía con las corrientes de aire. Al final, solo quedaban trozos irregulares y sonrisas rápidas, de esas que no necesitan foto. Una fila crecía sin ruido. Y nadie preguntaba por tarta de manzana. Intrigante, ¿no?

Del suroeste con crujido: la croustade que arrasa

La croustade gascona, también llamada tourtière landaise, no pretende ser moderna. Es antigua, rural, llena de gesto y mesa grande, pero su textura —esa cascada de capas finísimas— golpea justo donde el paladar quiere juego. En cada mordisco hay brisa, no peso. Ese crujido se oye a la primera y se recuerda a la última.

En panaderías de Gers, de Las Landas, de Tarn-et-Garonne, la escena se repite: bandejas que salen del horno, se agotan, se vuelven a pedir. En redes, se multiplican los vídeos del “estirado” sobre mantel hasta que la masa parece papel de seda. Una madre la lleva al cole y se queda corta; un bar de barrio la ofrece los viernes y hay que reservar. El país, literalmente, mastica el fenómeno.

¿Por qué desplaza a la tarta de manzana? Por contraste. Menos miga, más filo; menos dulce plano, más capas que chasquean y se funden con la manzana y el Armagnac. También por ritual: acariciar la masa, plegarla, rizarla en flor da placer tanto como comer. Todos hemos vivido ese momento en el que una receta nos reúne en torno a una mesa más que cualquier noticia. La croustade condensa eso, y lo sirve tibio.

Cómo lograr esa lámina imposible en tu cocina

Base sencilla, método preciso. Para una tarta de 26 cm: 250 g de harina T45/T55, 1 huevo, 30 g de aceite neutro, 1 pizca de sal y 100–120 ml de agua tibia. Amasa 8 minutos hasta suave, bolea, unta con aceite y deja reposar 1 hora (mejor 2) tapada. Luego, mesa con mantel limpio: espolvorea harina, deposita la masa y estírala con rodillo, después con dorso de las manos, desde el centro hacia los bordes, hasta verla casi transparente. Pincela con mantequilla clarificada, azúcar fino y alterna capas con láminas de manzana maceradas en un chorrito de Armagnac. Horno a 190 °C, 35–40 minutos, calor arriba y abajo.

Errores típicos que arruinan el crujido: manzana muy húmeda o masa sin reposo. Elige reineta, Granny Smith o Golden firme; corta fino y seca con papel. Si te da miedo el licor, prueba con zumo de manzana reducido. No sobrecargues de relleno: manda la lámina. Si se rompe, no pasa nada: parchea con recortes, la estética de “flor desordenada” es parte del encanto. Seamos honestos: nadie hace realmente eso todos los días. Pero el día que lo haces, cambia el ánimo de la casa.

Hay un truco que no se cuenta en los libros: el sonido te guía. Cuando la masa cruje al tocarla, vas bien; si suena a cartón, faltó grasa o horno. Un pastelero de Gers me lo dijo al oído:

“La croustade no perdona la prisa: el reposo es el 50 % del sabor. El otro 50 % es el coraje de estirar un poco más.”

  • Harina media fuerza; aceite neutro y mantequilla clarificada.
  • Reposo largo, mínimo 1 hora; ideal 2–3.
  • Estirar sobre mantel; manos tibias, movimientos amplios.
  • Manzana fina y seca; macerado corto.
  • Horno vivo: 185–195 °C; bandeja media; 35–40 min.

¿Moda pasajera o nuevo clásico francés?

La tentación es llamarlo hype. Sería injusto. Este postre tiene siglos de oficio campesino y una ética del detalle que ahora encuentra micrófono. En París, Lyon o Nantes ya aparece como “croustade gasconne” en cartas pequeñas, a veces con pera, a veces con membrillo. En pueblos, sigue oliendo a domingo y sobremesa larga. Dos caminos, misma mesa.

El amor por su crujido quizá responda a un cansancio de miga densa y cremas pesadas. También al deseo de “hacer con las manos” sin máquinas, con mantel, como antes. Un puente entre generaciones que no sermonea. Y sí, compite con la tarta de manzana en algo feroz: te deja un recuerdo táctil, una banda sonora. Cuando un postre se vuelve sonido, va ganando terreno sin pedir permiso.

Punto clave Detalle Interes para el lector
Textura inconfundible Capas ultrafinas que se rompen como cristal y abrazan la manzana Experiencia sensorial distinta a la tarta clásica: ligereza y chispa en cada bocado
Técnica del estirado Masa simple, reposo aceitado y estirado sobre mantel hasta casi transparente Lograr en casa una pieza de pastelería “de autor” con ingredientes básicos
Firma gascona Toque de Armagnac, mantequilla clarificada y azúcar fino Sabores con identidad regional que elevan el postre sin complicarlo

FAQ :

  • ¿Qué es exactamente la croustade gascona o tourtière landaise?Una tarta crujiente del suroeste de Francia hecha con capas finísimas de masa casera, mantequilla y manzana, a menudo perfumada con Armagnac.
  • ¿Puedo sustituir el Armagnac?Sí: calvados, ron ámbar o un poco de zumo de manzana reducido. El espíritu es aromatizar, no empapar.
  • ¿Vale usar masa filo o brick comprada?Funciona y queda crujiente. El resultado es más “hoja” que “velo”, pero te acercará mucho al efecto clásico sin amasar.
  • ¿Se puede hacer sin gluten?Prueba mezcla de arroz y maíz con una pizca de psyllium; estira con más cuidado. La textura cambia, el crujido sigue ahí.
  • ¿Cómo conservo el crujido al día siguiente?En caja de cartón a temperatura ambiente y 8–10 minutos de horno a 160 °C antes de servir. Evita microondas: ablanda.

