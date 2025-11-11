Fernando Mena, experto en salud preventiva: “Las personas que viven más tiempo tienen un ritual matutino que casi nadie sigue”

Hay mañanas que empiezan como una carrera y otras como un ancla. Entre esas dos imágenes se juega nuestra energía, nuestra claridad y, si le creemos a Fernando Mena, buena parte de los años que viviremos. En un mundo que despierta con notificaciones, él defiende un ritual corto, silencioso y casi secreto. Dice que quienes lo practican de verdad llegan más lejos.
El edificio aún estaba en penumbra y, desde la calle, entraba una luz oblicua de enero. Fernando Mena, experto en salud preventiva, apoyó el café sobre la mesa y miró cómo la ciudad encendía sus pantallas antes de levantar las persianas. Una chica hacía scroll en la parada del bus, un repartidor contestaba un audio con el casco puesto, un jubilado caminaba sin prisa, cara al sol, como si el reloj no le apretara. Mena sonrió al verlo pasar, casi un gesto de complicidad. Dijo en voz baja: “Ahí va alguien que sabe empezar el día”. Y lo dijo sin grandilocuencia, como quien cuenta un secreto que siempre estuvo ahí. Una pista incómoda acompañaba la escena.
El ritual que alarga la vida empieza antes del primer clic
Mena lo resume con una imagen simple: antes de que el mundo te pida algo, dale al cuerpo su turno. Esa prioridad tiene forma de luz natural, respiración lenta y un minuto de orientación mental. No suena heroico, ni vende gadgets. Es un orden distinto de los primeros diez minutos, y sí, es contraintuitivo en plena cultura del “despierta y rinde”. Lo llaman ritual porque se repite sin drama, porque no depende del humor, y porque amarra la biología con un gesto diario.
En Nicoya, en Okinawa, en tantos pueblos de abuelos oxidados de sol, la mañana empieza en la puerta de casa. Un paso afuera, la cara al cielo, dos o tres vueltas a la cuadra, pan recién hecho que huele a normalidad. Ese pequeño teatro cotidiano se parece mucho a lo que sugiere Mena, aunque él lo haya destilado en minutos medibles. Un paciente suyo, 67 años, dejó de mirar el móvil al abrir los ojos y cambió por tres minutos de respiración nasal en la ventana. En dos semanas dormía mejor y su presión se estabilizó. Nada épico. Todo repetible.
La explicación es más lógica que mística: la luz temprana recalibra el reloj interno y sincroniza hormonas como el cortisol y la melatonina; respirar lento baja la activación simpática; moverse suave “cierra el ciclo” del descanso y le indica al cerebro que el día ya arrancó sin amenaza. El móvil al despertar dispara lo contrario: alerta artificial, dopamina fácil, microestrés. **Quien ordena primero su sistema nervioso ordena después su agenda.** El cuerpo entiende esa secuencia, y con el tiempo te lo devuelve en estabilidad, apetito más claro y menos picos de fatiga.
Cómo se hace, paso a paso, en 12 minutos
El método de Mena cabe en un reloj de cocina. Minuto 1: agua, a ser posible tibia, sin rituales mágicos; el gesto es despertar la boca y el estómago sin azúcar. Minutos 2 a 4: respiración coherente, cinco segundos al inhalar y cinco al exhalar, por la nariz, sentado o de pie junto a la ventana. Minutos 5 a 10: luz natural en la cara y movimiento fácil, caminar el pasillo, bajar a la acera, estirar hombros; si hay sol, mejor, si no, el cielo también sirve. Minutos 11 y 12: una intención corta por escrito, una sola línea: “Hoy cuido esto”. **La salud empieza antes del WhatsApp.**
Lo más difícil, dice Mena, no es la técnica, es el inicio. Todos hemos vivido ese momento en que la alarma suena y el pulgar ya está buscando la pantalla por inercia. Se entiende. No hace falta disciplinarse como un atleta ni encajar una hora de yoga a las 6:00. Empieza torcido, pero empieza. Dale permiso a un día cualquiera de salir bien sin tu supervisión inmediata del mundo. Si un niño irrumpe, si el perro ladra, vuelve al segundo o al tercer paso. Seamos honestos: nadie hace esto todos los días.
En consulta, Mena lo repite sin adornos ni culpa, como un recordatorio de ruta.
“Las personas que viven más tiempo tienen un ritual matutino que casi nadie sigue: se ponen la vida por delante del teléfono.”
- Si llueve o hace frío: balcón, ventana abierta, cara al cielo; dos minutos bastan.
- Si trabajas de noche: adapta la “luz de inicio” al despertarte, no al amanecer.
- Si te mareas al respirar: reduce a 4-4 segundos y hazlo sentado.
- Si el hambre aprieta: proteína ligera a los 20-30 minutos, no azúcar rápido.
Qué cambia cuando lo sostienes una semana
La primera semana no suele traer fuegos artificiales. Lo que llega es más humilde: un despertar menos brusco, un humor que tarda más en romperse, un hambre más fiable a media mañana. *Algo encaja y ya no sabes muy bien qué.* A los pocos días, varios pacientes cuentan que aplazan sin esfuerzo el primer café o que este les sienta mejor. Otros se sorprenden porque caminan diez minutos al sol y ya no recuerdan por qué abrían Instagram al despertar. Y ahí, en esa desprogramación suave, asoma el premio largo: dormir mejor por la noche, tener frío y calor cuando toca, necesitar menos freno a media tarde. **Un ritual no es un reto: es un atajo amable a la coherencia.** Compartirlo puede ser también una forma de cuidarnos.
|Punto clave
|Detalle
|Interes para el lector
|Luz natural al despertar
|2-10 minutos de exterior o ventana, cara al cielo, sin gafas oscuras
|Recalibra el reloj interno y estabiliza energía y sueño
|Respiración coherente 5-5
|3 minutos por la nariz, ritmo constante, hombros relajados
|Reduce estrés basal y mejora la claridad mental matutina
|Movimiento suave + intención
|Caminar ligero y escribir una línea de propósito
|Activa el cuerpo sin picos y alinea foco para el resto del día
FAQ :
- ¿Y el café, va antes o después?Después. Espera 60-90 minutos si puedes. Así respetas el pulso natural de cortisol y el café rinde más sin crear dependencia inmediata.
- Trabajo muy temprano, ¿qué hago si no hay sol?Usa el cielo claro desde una ventana, o luz exterior difusa. Si es de noche, enciende luces fuertes al despertar y busca la luz natural más tarde.
- ¿Cuánto tiempo necesito para notar cambios?En 7 días suelen aparecer señales suaves: mejor ánimo al despertar, menos antojos rápidos. A las 3-4 semanas, el sueño y la energía son más estables.
- ¿Puedo entrenar fuerte por la mañana igual?Sí. Haz el ritual primero y luego tu entrenamiento. El cuerpo llega más preparado y el esfuerzo se siente más “limpio”.
- No puedo dejar el móvil, ¿algún truco realista?Deja el teléfono en modo avión y usa un despertador analógico. Pon un vaso de agua junto a la cama como “primer gesto” visible. Pequeños anclajes ganan batallas.