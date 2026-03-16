Hoy vuelve a nacer algo que creíamos perdido» : ¿qué cambia con el primer quebrantahuesos libre?

Un aleteo en la montaña vuelve a encender la conversación. Conservacionistas, vecinos y senderistas miran al cielo con nuevas preguntas.
Lo que parecía imposible vuelve a estar sobre la mesa: un territorio que llevaba generaciones sin crías de un gran necrófago, hoy vuelve a criar. No se trata solo de un nido. Se trata de un mapa que se reescribe, de un paisaje que recupera funciones ecológicas olvidadas y de un reto común para quienes conviven con la alta montaña.
Una señal que va más allá de un nido
En el área soriana del Moncayo, una pareja de quebrantahuesos logró sacar adelante un pollo tras décadas de vacío reproductor. El polluelo ha recibido un nombre que pesa y protege: Moncayo. Lleva un emisor GPS que permitirá seguir sus movimientos cuando abandone el nido y ajustar las medidas de gestión del territorio. El dato no es menor: saber por dónde vuela, dónde se alimenta y qué riesgos encuentra multiplica las opciones de que sobreviva su primera etapa, la más delicada.
La reproducción llega después de varios intentos fallidos registrados en 2020 y 2021. La constancia de los equipos sobre el terreno marcó la diferencia. Hablamos de guardas de la Junta de Castilla y León, técnicos del Gobierno de Aragón y la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), que blindaron la tranquilidad del nido en los meses críticos. La hembra, Ezka, fue marcada en 2015 en Navarra; el macho carece de marcas. Juntos reabren una puerta que el Sistema Ibérico mantenía cerrada desde hacía un siglo.
Este nacimiento natural confirma que la conectividad entre poblaciones existe y puede sostenerse si se reducen las molestias, el veneno y los riesgos con tendidos eléctricos.
Cómo se ganó el tiempo perdido
El proceso incluyó una operación técnica sensible: capturar al pollo de forma segura para su identificación, toma de biometría y colocación del emisor GPS. Intervino un grupo especializado en trabajos en altura y un equipo veterinario que garantizó el bienestar del ave. Se trata de una maniobra breve y planificada al milímetro, con ventanas temporales que evitan estrés térmico y abandono del nido.
En paralelo, el territorio mejora su protección. La vertiente soriana del Moncayo aspira a ser Parque Natural, lo que alinearía la normativa con la ladera aragonesa y aportaría herramientas para ordenar usos, controlar molestias y fijar protocolos durante la reproducción. La etiqueta, por sí sola, no salva nidos; sí facilita recursos, vigilancia y coordinación interadministrativa.
Qué aporta el quebrantahuesos al ecosistema
El quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) no es un buitre “más”. Especializado en consumir huesos y médula, actúa donde los otros necrófagos ya no llegan. Recoge restos limpios, los eleva y los suelta sobre “rompederos” para fracturarlos. Con ese gesto, recicla calcio, limpia canchales y reduce focos de patógenos asociados a restos de ungulados. Cumple la parte final de una cadena sanitaria silenciosa que beneficia a ganaderos, vida silvestre y senderistas.
En Europa figura como vulnerable y en España está catalogado «en peligro de extinción». Mantiene su núcleo más robusto en los Pirineos, pero ya muestra señales de regreso estable a Picos de Europa, Sistema Bético, Montes Vascos y Sistema Ibérico. Cada joven volado fuera de los Pirineos multiplica las conexiones entre cordilleras. Esa conectividad es un seguro de vida frente a accidentes locales o problemas genéticos.
Un solo territorio con cría activa permite reforzar corredores biológicos entre cordilleras y acelera la reocupación de antiguas áreas de campeo.
Amenazas reales y cómo reducirlas
- Venenos y cebos tóxicos: siguen siendo la causa evitable más severa. La vigilancia rural y las denuncias rápidas marcan la diferencia.
- Colisiones y electrocuciones: tendidos sin señalizar y apoyos peligrosos exigen correcciones técnicas y balizamiento en zonas sensibles.
- Molestias humanas: la escalada, los drones o el tránsito cerca de cortados en época de cría provocan abandonos. La señalización temporal ayuda.
- Plomo de munición: fragmentos en restos de caza se acumulan en necrófagos. El cambio a munición sin plomo reduce riesgos.
Las claves del hito en el Moncayo
|Dato
|Detalle
|Localización
|Moncayo soriano, límite entre Castilla y León y Aragón
|Progenitores
|Macho sin marcas y hembra Ezka (marcada en 2015 en Navarra)
|Cría
|Polluelo Moncayo, equipado con emisor GPS
|Hito temporal
|Eclosión a mediados de febrero, primer nacimiento natural en la zona en cerca de 100 años
|Operativa
|Captura controlada, biometría y marcaje con supervisión veterinaria
|Alianzas
|Junta de Castilla y León, Gobierno de Aragón y FCQ
|Figura legal
|Especie «en peligro de extinción» en España
Qué viene ahora en el Moncayo
La fase crítica llega con el primer vuelo. El pollo necesitará semanas para perfeccionar planeos, reconocer rompederos y localizar recursos. El emisor GPS ayudará a anticipar riesgos y a detectar si cruza a otras sierras. Con los datos en la mano, las administraciones pueden señalizar sendas sensibles, pactar cierres temporales en paredes de escalada y acordar con cotos cinegéticos la gestión de restos sin plomo.
La eventual declaración de la vertiente soriana como Parque Natural llevará asociados planes de uso público, cupos de visitantes en sectores frágiles y normativas claras para actividades aéreas recreativas. No se trata de prohibir, sino de ordenar para que la reproducción vuelva cada temporada y deje de ser una rareza.
Guía rápida para el ciudadano
Quienes viven, trabajan o caminan en el Moncayo pueden convertirse en aliados cotidianos de la especie. Estas pautas reducen conflictos y mejoran la supervivencia juvenil:
- Mantén distancias con cortados rocosos ocupados en invierno y primavera. Evita gritar, volar drones o encender focos.
- Si topas con un pollo posado en el suelo tras un vuelo torpe, aléjate sin manipularlo y contacta con los agentes medioambientales.
- En zonas de caza, prioriza munición sin plomo y gestiona los restos para que no contengan fragmentos tóxicos.
- Ante un cadáver de fauna o un posible cebo envenenado, no lo toques y avisa a los servicios autonómicos.
Por qué te afecta aunque no pises la montaña
La vuelta del quebrantahuesos indica que la gestión funciona cuando mezcla ciencia, vigilancia y acuerdos con el territorio. Restaurar un eslabón clave de la cadena trófica abarata problemas que pagaríamos después: focos de patógenos, residuos biológicos sin procesar, conflictos sanitarios en explotaciones. La presencia de grandes necrófagos ahorra costes públicos y refuerza economías rurales ligadas a un turismo que valora la biodiversidad de verdad, no el escaparate.
Además, cada núcleo reproductor fuera de los Pirineos suma resiliencia frente a incendios, episodios climáticos extremos o crisis locales de alimento. Si el sistema aguanta, tú también te beneficias, aunque solo veas el Moncayo en una foto o en el parte del tiempo.
Un aprendizaje que se puede replicar
La receta deja lecciones útiles para otras especies amenazadas: diagnósticos basados en datos, cooperación entre administraciones, protocolos de trabajo en altura, seguimiento GPS y activación temprana de figuras de protección. Cada paso requiere paciencia, pero paga dividendos en forma de pollos volando. Y cuando un joven quebrantahuesos cruza de una sierra a otra, no solo gana él: el mapa entero de la conservación se hace un poco más sólido.