José Manuel Felices, médico: «La piña, la sandía y el melón son muy sanos, pero pueden entorpecer el sueño»

La escena se repite con el calor: mesa ligera, postre fresco, cuchillo rápido. Piña, sandía o melón para rematar la cena y sentir que cuidamos el cuerpo. José Manuel Felices, médico, pone un matiz que inquieta a muchos: sanísimos, sí, pero si llegan tarde al plato, pueden torcer la noche. Y no por un mito, sino por cómo funciona el cuerpo cuando el reloj ya roza el sueño.
La terraza olía a albahaca y a verano. Eran casi las doce y alguien trajo una fuente de sandía brillante, en cubos perfectos, como pequeñas baldosas del paraíso. Comimos sin prisa, con esa calma al final del día que se parece a una tregua. A esa hora, todo placer parece inocente. Dos horas después, la noche se fue llenando de pasos al baño, reflujo tímido, sueño roto por pequeñas alarmas internas. Al día siguiente, en consulta, José Manuel Felices lo resumió sin rodeos mientras abría el historial en su pantalla: la fruta es salud, pero a destiempo se vuelve molesta. Y hay frutos que, por su agua y su azúcar, pesan más que otros. Una idea simple y, a la vez, incómoda. La fruta también desvela.
Fruta de verano y sueño: lo que dice José Manuel Felices
Felices repite una idea que suena a sentido común: piña, sandía y melón son aliados del corazón y del intestino, aunque por la noche pueden jugar en contra del descanso. La sandía y el melón cargan mucha agua y potasio; eso suena a hidratación, pero se traduce en más viajes al baño cuando el cuerpo intenta bajar revoluciones. La piña añade su acidez natural, maravillosa para ensalzar un ceviche, menos amable si te acuestas enseguida. El resultado es un sueño más fragmentado, ligero, con despertares que a la mañana siguiente nadie recuerda con cariño.
Marta, 38 años, juraba que “no dormía por el móvil” hasta que un diario de hábitos le tumbó la teoría. Su noche con peor descanso coincidía con el mismo ritual: media luna de melón a las 23:15. Al probar porciones pequeñas a la merienda y dejar solo un yogur natural tras la cena, empezó a dormir del tirón. No es un experimento de laboratorio, es vida real. Y en atención primaria se repite el patrón: quien reduce fruta muy acuosa en la franja tardía mejora la continuidad del sueño, sin magia ni suplementos de moda. Funciona porque el cuerpo, cuando puede, es previsible.
Hay una lógica fisiológica detrás. La carga de líquidos tarde se convierte en diuresis nocturna; el azúcar de la fruta dispara una pequeña montaña rusa de glucemia que a veces llama al hambre de rebote de madrugada. La acidez de la piña puede irritar a quien ya tiene reflujo. El melón, tomado a toda prisa tras platos calientes y grasas, cae en un estómago trabajando al límite y retarda el vaciado gástrico. Es saludable casi todo el día; cuando el reloj baja persianas, conviene pensar en volumen, acidez y rapidez digestiva. Nada prohibido. Solo estrategia.
Cómo comer piña, sandía y melón sin arruinar la noche
Una regla que Felices recomienda y que funciona: desplazar la fruta más “acuosa” a la mañana, al post-entreno o a la merienda. Si te apetece por la noche, porción pequeña y con antelación: 150–200 gramos, dos o tres horas antes de dormir. Cortada en dados finos y masticada lenta para que sume saciedad sin llenar como un globo. Acompañarla de proteína suave, tipo yogur natural o un puñado de nueces, atenúa el pico de azúcar. Un gesto mínimo que mejora la noche. **La clave no es la fruta, es la hora y el cómo.**
El error que se repite: tazón enorme de sandía a las 23:00 y medio litro de agua “para compensar el calor”. Peor combinación, imposible. Si añades helado o alcohol, te compras papeletas para una noche movida. Todos hemos vivido ese momento en el que el cuerpo te pide algo frío y dulce antes de apagar la luz. No hace falta ser talibanes de la salud: reduce el tamaño, adelanta el bocado y observa cómo cambia tu descanso. Seamos honestos: nadie hace eso todos los días. Si consigues tres noches de cada cinco, ya notarás la diferencia.
Felices lo resume con una frase que sirve de brújula.
“La piña, la sandía y el melón son muy sanos, pero pueden entorpecer el sueño”. — José Manuel Felices, médico
- Ventana horaria: toma estas frutas 2–4 horas antes de acostarte.
- Porción orientativa: 1 taza de dados (150–200 g), no la media fruta.
- Combo inteligente: con yogur natural o puñado de frutos secos.
- Si tienes reflujo: evita la piña tras la cena caliente; prueba al mediodía.
- Hidratación: bebe la mayor parte del agua antes de la cena.
Dormir y disfrutar: un pacto posible
Hay días que piden cuchara y otros que piden cuchillo. La fruta de verano da alegría, enfría la boca y reconcilia con el calor. Felices no propone renunciar, propone pactar con el reloj y con tu estómago. Menos volumen por la noche, más placer a la tarde. Si te encanta la piña, hazla brillar a mediodía con hojas de menta y lima. Si eres de melón, corta bolas pequeñas y compártelas antes del paseo. **El descanso agradece esas pequeñas negociaciones.** Y tú también: despiertas con energía, sin esa nube pegada a los párpados que arrastra la noche a medias. Compartirlo en casa ayuda, porque el entorno tira. Tal vez te sorprenda ver que, al mover el postre una hora, ganas una mañana entera.
|Punto clave
|Detalle
|Interés para el lector
|Hidratación nocturna
|Sandía y melón aportan mucha agua y potasio; favorecen micciones nocturnas si se toman tarde.
|Menos viajes al baño y sueño más profundo.
|Azúcar y acidez
|La piña puede elevar la glucosa y agravar el reflujo en sensibles cuando se toma tras la cena.
|Evitas picos y molestias que fragmentan la noche.
|Timing y porciones
|Ventana de 2–4 horas antes de dormir, 150–200 g y mejor con proteína suave.
|Disfrutas la fruta sin “pagar” con insomnio.
FAQ :
- ¿La fruta por la noche engorda?El peso responde al balance calórico global y a tus hábitos, no a un reloj mágico. Comer grandes raciones tarde puede abrir el apetito de rebote y alterar el sueño, lo que sí empeora el control del peso. Mejor porciones pequeñas y más temprano.
- ¿Qué porción de sandía es razonable antes de dormir?Como guía, 1 taza de dados (150–200 g). Si te despiertas al baño, reduce a media taza o pásala a la merienda. Observa tu respuesta dos o tres noches seguidas antes de ajustar.
- ¿La piña causa acidez siempre?No. Hay quien la tolera de maravilla. Si ya tienes reflujo o cenas picante y graso, la acidez natural de la piña puede sumar irritación. Tómala al mediodía o con base neutra, como yogur o queso fresco.
- ¿El melón “por la noche sienta mal” es un mito?El melón no es tóxico ni “prohibido”. Lo que sienta mal suele ser la cantidad, la velocidad al comer y el contexto de la cena. Porciones grandes y alcohol enfrían el estómago y enlentecen la digestión. Pequeño y temprano, suele ir bien.
- ¿Y los niños? ¿Pueden tomar sandía en la cena?Sí, en porciones pequeñas y lejos de la hora de dormir, sobre todo si se despiertan a hacer pis. Mejor ofrecer la fruta en la merienda y dejar la cena ligera, para que su rutina de sueño fluya.