Jóvenes españoles que vuelven del extranjero explican qué país les hizo sentir más ‘en casa’

Un número creciente de jóvenes españoles que regresan tras varios años fuera confiesan algo que no esperaban: el país que más les hizo sentir “en casa” no siempre comparte idioma, clima ni horario con España. La clave parece esconderse en otros gestos.
El avión toca pista en Barajas y alguien aplaude tímido, como si la vuelta mereciera un cierre. A mi lado, una maleta con pegatinas de Oporto y Berlín, otra con un mate colgado como trofeo. En el metro, escucho historias rápidas: “Lisboa me abrazó sin prisa”, “Berlín me ordenó la cabeza”, “Buenos Aires me habló sin pedir traducción”. Hay sonrisas con jet lag y un silencio raro cuando aparece la pregunta: ¿dónde sentiste hogar de verdad? Nadie responde de golpe. En la mesita de café, aparecen mapas arrugados, tarjetas de metro y un hilo común: el primer lugar que te invitó a quedarte, antes incluso de conocerte. No es lo que crees.
El país que te abraza sin pedir pasaporte
En los relatos se repite una mezcla curiosa. Muchos nombran Portugal e Italia por esa cercanía que no hace ruido: horarios flexibles, sobremesas largas, calles que se caminan. También salen Alemania y Países Bajos, y aquí sorprende: menos sol, más orden, rutinas que traen paz. El “estar en casa” no va de balcones con geranios, sino de cómo te invitan a vivir cada día. Lo dicen con la naturalidad de quien descubre un espejo nuevo.
Alicia, 29 años, enfermera, llegó a Oporto para un contrato de seis meses y se quedó tres años. “El pan caliente a las siete, la vecina que te saluda por el nombre al segundo día, el tranvía que te hace prometerte un viaje lento”, me cuenta. Diego, 31, programador, aterrizó en Berlín con una mochila y una hoja de cálculo. “Hogar fue saber exactamente a qué hora llegaba el bus, y que nadie juzgara el silencio. Me dio espacio”. Dos ciudades, dos ritmos, un mismo alivio: sentir que encajas sin explicarte.
Hay una lógica en esa sensación. El hogar no es un mapa, es un patrón. Lengua que entiendes o te entiende, ritmo que no te pelea, red de gestos pequeños. Si se activan dos de tres, el cerebro baja la guardia. Tal vez por eso Portugal gana por goleada entre quienes venían cansados, e Italia entre quienes buscaban ruido bueno. Alemania y Países Bajos aparecen cuando la vida pide estructura. La nostalgia no es un GPS. Lo que la gente llama “hogar” casi siempre es una coreografía de hábitos que tu cuerpo adopta sin pedir permiso.
Cómo reconocer ese “hogar” y traerlo de vuelta
Los que vuelven con esa lucidez traen una receta sencilla: prueba rituales, no solo direcciones. El primer día en una ciudad, busca un café que te vea dos veces, un trayecto a pie que puedas repetir, y una voz amiga en el auricular. Hazlo tres días seguidos, sin grandeza. Si algo de eso cuaja, hay semilla de hogar. Si todo chirría, no fuerces. El cuerpo sabe antes que el currículum.
Otro gesto funciona: escucha los silencios. ¿Te pesan o te abren hueco? A veces creemos que la lengua común es garantía, y no. Una plaza soleada puede ser fría, y un cielo gris puede abrigar si tus horarios encajan. Todos hemos vivido ese momento en que una esquina cualquiera nos hace pensar “haría mi vida aquí”. Guárdalo. Y, seamos honestos: nadie hace eso todos los días. La mayoría sobrevive a saltos. Los rituales son la cuerda floja que no se ve.
Cuando les pides una frase para definirlo, muchos responden sin metáforas. Lo dicen así:
“Hogar es el sitio donde tu rutina no te pide disculpas”.
- Señales rápidas: saludos repetidos en tu calle, saber dónde comprar lo básico, una ruta que ya no miras en el móvil.
- Ritmos que ayudan: horarios que no te estresan, comer sin prisa, espacios para estar solo sin que sea raro.
- Pistas sociales: no sentirte un trámite en la administración, grupo que te escribe sin motivo, vecinos con nombre.
- Pequeños anclajes: un banco preferido, una panadería fija, la risa en el idioma que sea.
Lo que nos devuelven esos viajes
Vuelven con palabras nuevas y una certeza que no cabe en una maleta: el hogar no es un lugar exacto, es una forma de estar. Por eso muchos dicen que el país que más “en casa” les hizo sentir se quedó dentro, y lo replican en España. Traen la paciencia de Lisboa para los lunes, el orden de Berlín para sus cuentas, la sobremesa de Roma para ver a sus amigos. Y si un día Madrid grita, huyen a un parque con termo de café como si fuera canal. Lo comparten con orgullo y pudor. Quizá por eso esta conversación engancha: porque nos recuerda que la pertenencia se aprende, y también se cruza de frontera sin pasaporte.
|Punto clave
|Detalle
|Interes para el lector
|Países que más “abrazan”
|Portugal e Italia por cercanía cultural; Alemania y Países Bajos por rutina clara
|Identificar destinos donde la adaptación suele ser más suave
|Patrones de hogar
|Idioma comprensible, ritmo compatible, red de gestos pequeños
|Aplicar esta tríada para leer cualquier ciudad con ojos prácticos
|Rituales de 72 horas
|Café repetido, trayecto a pie, llamada amiga, tres días seguidos
|Método simple para detectar si un lugar puede sentirse tuyo
FAQ :
- ¿Qué país mencionan más como “en casa”?Portugal aparece una y otra vez por su ritmo amable, la cercanía y esa cortesía tranquila que te integra sin prisa.
- ¿Por qué Italia también funciona tanto?La comida compartida, la calle viva y el humor reconocible hacen que muchos españoles se sientan parte desde el primer día.
- ¿Y si no hablo el idioma del país?El idioma ayuda, pero no lo es todo. Si el ritmo te encaja y construyes dos o tres rituales, el cuerpo se adapta con más facilidad.
- ¿Cuánto tarda uno en sentirse “en casa” fuera?Suele llegar cuando tu semana tiene repetición sin cansancio. Para algunos son tres meses; para otros, un año. No hay reloj universal.
- ¿Qué hago si al volver España ya no se siente igual?Trae tus hallazgos: horarios que te cuidan, rutas que te calman, amistades que te mueven. No intentes que todo sea como antes, crea un después.