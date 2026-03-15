La gente se lo llevaba en bolsas» : ¿qué harías tú ante un megaboca varado en Perú en 2026?

Una imagen en una playa del norte de Perú abre un debate incómodo sobre ciencia, salud y responsabilidades compartidas.
Lo que empezó como una curiosidad en la orilla terminó desatando ira y preguntas sin respuesta. Un ejemplar rarísimo apareció en la costa y, antes de que llegaran las autoridades, la escena ya había cambiado para siempre.
Un hallazgo excepcional convertido en desorden
Un ejemplar de tiburón megaboca apareció varado en la playa de Negritos, en la provincia de Talara, región de Piura. Testigos y fotografías difundidas por vecinos y comunicadores, entre ellos el fotógrafo Moisés Prieto Álvarez, muestran cómo el cuerpo fue cortado en la arena y trozos de carne se repartieron sin control sanitario ni supervisión técnica. La Capitanía de Puerto, el Serenazgo y especialistas del Imarpe no alcanzaron a asegurar el área a tiempo.
El escualo terminó en partes antes de que una sola autoridad estableciera un perímetro o tomara muestras.
El episodio golpea en dos frentes. Por un lado, la pérdida del valor científico de un animal apenas registrado en el planeta. Por otro, el riesgo para la salud pública de consumir carne de fauna marina varada cuya causa de muerte se desconoce. La indignación de biólogos marinos y organizaciones ambientalistas no es solo moral. También es pragmática: se perdieron datos únicos y se multiplicaron peligros evitables.
Qué es el tiburón megaboca y por qué importa
El Megachasma pelagios, conocido como tiburón megaboca, fue descrito por primera vez en 1976. Desde entonces, los avistamientos y registros confirmados suman apenas unas decenas a escala mundial. Es un pez de aguas profundas que alcanza entre cuatro y cinco metros y medio. Su sello inconfundible es una cavidad bucal enorme que usa para filtrar plancton, similar al mecanismo del tiburón ballena o del peregrino.
Su biología sigue siendo un rompecabezas. Cada ejemplar recuperado permite responder preguntas clave: ¿qué come? ¿dónde migra? ¿cómo se reproduce? ¿qué contaminantes acumula? En un varamiento gestionado con protocolo, el cuerpo se preserva, se realiza una necropsia y se recuperan tejidos para análisis genéticos, toxicológicos y parasitológicos.
|Aspecto de estudio
|Dato que se pierde al manipular sin control
|Alimentación y red trófica
|Contenido estomacal y trazadores de isótopos estables
|Reproducción y madurez
|Gónadas, cicatrices, estado hormonal
|Contaminación y salud
|Niveles de metales pesados, plásticos, patógenos
|Distribución y migración
|Marcadores genéticos y ecológicos comparables
Riesgos sanitarios ignorados
Cuando un animal aparece muerto en la costa, la causa es incierta: enfermedades, envenenamientos, lesiones internas o contaminación. Consumirlo expone a bacterias, virus y toxinas. En peces grandes filtradores, la acumulación de metales pesados como mercurio puede ser elevada. En zonas tropicales, existe riesgo de ciguatera, intoxicación por biotoxinas marinas que no se destruyen al cocinar. Manipular restos sin guantes ni herramientas adecuadas añade cortes, infecciones y exposición a fluidos biológicos.
Comer carne de animales varados es una ruleta rusa sanitaria que no compensa ningún supuesto “aprovechamiento”.
La ausencia de protocolo dejó vía libre
En contextos costeros, un hallazgo de alto valor científico debería activar un protocolo inmediato: aislar el área, notificar a la autoridad marítima, preservar el cuerpo y movilizar a los especialistas. En Negritos, ocurrió lo contrario. La curiosidad, la necesidad y la falta de información se impusieron. Lo urgente devoró a lo importante.
Qué pasos básicos habrían contenido la situación
- Marcar un perímetro de seguridad y alejar a curiosos con apoyo de Serenazgo.
- Notificar de inmediato a Capitanía de Puerto y Imarpe con ubicación precisa y fotos.
- Evitar cortes o traslados hasta la llegada de personal técnico.
- Proteger la cadena de custodia del cuerpo para necropsia y muestreos.
- Coordinar un retiro seguro y disposición final, o su traslado a un centro de investigación.
Hay soluciones realistas que no requieren grandes presupuestos: brigadas locales capacitadas, cartelería permanente en playas con alta incidencia de varamientos, y una red de comunicación directa entre pescadores, guardacostas y universidades. Formar a líderes comunitarios para que actúen como primer anillo de respuesta puede marcar la diferencia.
Medidas de las que se habla y que pueden aplicarse ya
- Una línea de alerta unificada para varamientos con respuesta 24/7.
- Kits de señalización y acordonamiento en municipios costeros.
- Protocolos simplificados “no tocar, no consumir, avisar” visibles en muelles y mercados.
- Acuerdos con centros de investigación para traslados rápidos y conservación en frío.
- Sanciones proporcionales para la manipulación ilegal, acompañadas de campañas de educación ambiental.
Lecciones para la gente: así debes actuar si te cruzas con fauna marina varada
La curiosidad es humana. El daño, evitable. Si te topas con un animal marino varado, estos pasos reducen riesgos y salvan conocimiento valioso.
- Mantén distancia y evita el contacto directo. No subas al lomo ni te tomes fotos tocándolo.
- No consumas ni repartas carne o partes. Ningún alimento compensa una intoxicación.
- Registra fotos y video sin mover el cuerpo. Documenta hora, marea y coordenadas si puedes.
- Avísales a Imarpe, Capitanía de Puerto o a la autoridad municipal. Pide que establezcan un cordón.
- Si hay niños o mascotas, aléjalos. Evitas mordeduras, cortes y exposición a patógenos.
No toques, no consumas, llama y documenta sin interferir: cuatro acciones que protegen tu salud y la ciencia.
Por qué podría estar pasando ahora
La presencia de un megaboca en el Pacífico suroriental abre hipótesis. Cambios en la temperatura del mar, desplazamientos de su presa principal, eventos como El Niño o alteraciones en corrientes profundas pueden empujarlo hacia zonas costeras. También influyen factores como el ruido submarino, interacciones con artes de pesca o lesiones por colisiones. Cada cuerpo recuperado con protocolo aporta piezas al rompecabezas regional.
Una señal del océano que merece seguimiento
Los gigantes filtradores funcionan como sensores del ecosistema. Lo que acumulan en su cuerpo habla de nuestra actividad: plásticos, metales o biotoxinas. Por eso, perder un ejemplar sin estudiar es perder una lectura del estado del mar. Fortalecer la coordinación entre pescadores artesanales, comunidades y científicos no es un lujo académico. Es gestión de riesgos y salud colectiva.
Para quien quiera ampliar su mirada, conviene diferenciar entre un varamiento espontáneo y un animal que llega herido tras una interacción humana. Las respuestas técnicas varían: desde necropsias completas a liberaciones asistidas si el animal aún está con vida. Una simulación comunitaria anual en playas clave, con roles definidos y teléfonos de contacto, acelera la reacción cuando el tiempo sí cuenta.
El caso de Negritos duele porque muestra oportunidades perdidas y riesgos asumidos sin necesidad. También deja una ruta clara: educación ambiental práctica, protocolos visibles y una red de respuesta que ponga a la gente del lado de la ciencia, sin sentirse excluida. La próxima vez, la historia puede contarse de otra manera.