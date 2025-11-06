La Guardia Civil mira tu guantera: ¿llevas esto? evitarás multas de 601 a 3.005 euros en 2025

Los controles en carretera crecen y sorprenden en rotondas y autovías. Los agentes revisan rincones del coche antes olvidados. Muchos nervios.
Las patrullas de la **Guardia Civil** intensifican paradas aleatorias y ponen el foco en la **guantera**. Buscan orden, elementos de seguridad y pistas de infracciones graves. Las sanciones suben cuando faltan piezas clave o aparecen objetos comprometidos.
Por qué la guantera se ha convertido en un punto crítico
Los agentes eligen la guantera porque concentra la **documentación**, la **baliza V-16** y pequeños objetos que pueden resultar **peligrosos**. Abrirla permite comprobar al instante qué lleva el conductor a mano y si el coche cumple la **normativa**.
Objetos prohibidos y riesgo administrativo
Una navaja con apertura asistida, un spray de defensa sin autorización o un punzón escondido en la guantera pueden generar un expediente bajo la **Ley de Seguridad Ciudadana**. También preocupan herramientas contundentes sin justificar que puedan considerarse uso ofensivo en vía pública.
Portar objetos peligrosos en el vehículo puede acarrear multas superiores a **600 euros** y terminar en **inmovilización** del coche si se aprecia riesgo.
El elemento que dispara las multas de 601 a 3.005 euros
Durante el alto, los agentes revisan la guantera y, a la vez, consultan telemáticamente si el vehículo tiene **seguro obligatorio** en vigor. Aquí está la clave: circular sin póliza activa conlleva sanciones de entre **601 y 3.005 euros**, en función del tipo de vehículo y las circunstancias.
No te sancionan por no llevar el recibo en papel. Te sancionan por **carecer de seguro**. La consulta sale en segundos en sus terminales. Si la cobertura no aparece, el vehículo puede quedar **inmovilizado** y terminar en depósito hasta que se justifique la póliza.
Sin **seguro obligatorio** no hay trato: multa de **601 a 3.005 euros** y posible traslado al depósito hasta regularizar.
Qué debes llevar a mano y dónde
- Baliza V-16 homologada: colócala en la guantera o hueco accesible desde el asiento.
- Chaleco reflectante: debe poder ponerse antes de bajar del coche; evita guardarlo en el maletero.
- Documentación obligatoria: **permiso de conducir**, **permiso de circulación** e **ITV** en vigor. Puedes mostrarla en **miDGT**, pero la versión física agiliza la parada.
- Triángulos de emergencia: siguen permitidos hasta la plena implantación de la V-16 conectada.
- Parte amistoso y bolígrafo: facilitan el trámite tras un golpe menor.
Baliza V-16: plazos y uso correcto
La **V-16** sustituirá a los triángulos. El plan normativo marca su obligatoriedad plena con modelo **homologado y conectado** a la plataforma **DGT 3.0** a partir del **1 de enero de 2026**. Debe estar al alcance desde el asiento del conductor para señalizar sin bajar del coche ni caminar por el arcén.
Desde 2026, la V-16 conectada y homologada pasará a ser la señal prioritaria de emergencia en carretera.
Sanciones habituales por cada olvido o irregularidad
|Elemento en la guantera o relacionado
|Situación legal
|Posible sanción
|Seguro obligatorio
|Ausente o caducado
|601 a 3.005 € e inmovilización
|Baliza V-16
|No disponible cuando ya sea exigible
|Multa económica y retirada de puntos si hay peligro
|Documentación (permiso, circulación, ITV)
|No presentar o caducado
|De **80 a 500 €** según el caso
|Objetos peligrosos (armas, sprays no autorizados)
|Tenencia no justificada
|Más de **600 €**; posible intervención del objeto
|Chaleco reflectante
|No usar en emergencia
|Alrededor de **200 €**
Así actúan los agentes y cómo evitar el susto
- Detente con seguridad y coloca el coche paralelo al arcén.
- Mantén las manos visibles y prepara la **documentación** que te pidan.
- Indica dónde guardas la **V-16** y el **chaleco** si te preguntan por elementos de seguridad.
- No manipules navajas, sprays ni herramientas ante el agente.
- Si tu póliza no aparece, llama a tu aseguradora desde el lugar de la parada.
Qué mira la Guardia Civil dentro de la guantera
Los agentes buscan orden y accesibilidad. Una guantera cargada de objetos sueltos puede generar distracciones y convertirse en proyectiles en un frenazo. También detectan indicadores de riesgo: cuchillos multiusos, linternas tipo bastón metálico, punteros láser o sprays que no figuran como autodefensa legal.
Ordena la guantera para reducir distracciones y evita guardar objetos que puedan considerarse ofensivos o peligrosos.
Preguntas útiles que te haces antes de un control
¿Hace falta llevar el recibo del seguro?
No. La patrulla consulta el **seguro obligatorio** en sus bases. Llevar una copia digital o física ayuda si la base de datos falla, pero la sanción nace de no tener póliza en vigor, no de carecer del papel.
¿Dónde guardar el chaleco y la V-16?
En un hueco accesible desde el asiento. La **guantera** o la puerta del conductor funcionan. Evita el maletero: obliga a bajar sin señalización previa.
¿Qué pasa con los triángulos?
Siguen válidos mientras la **V-16** conectada no sea obligatoria. Cuando la norma entre plenamente en vigor, la baliza será la prioridad para señalizar averías o accidentes.
Consejos extra para no rozar la sanción
- Revisa cada mes la fecha de la **ITV**, la vigencia del **seguro** y el estado de la **V-16** (batería o pilas).
- Guarda un **parte amistoso** y un bolígrafo. Acelera trámites tras un alcance leve.
- Retira herramientas que no uses a diario del habitáculo. Mejor déjalas en el maletero bien fijadas.
- Si compras un coche de segunda mano, comprueba en la **DGT** la situación del seguro e **ITV** antes de circular.
Con la campaña en marcha, tener la **baliza V-16** accesible, la **documentación** vigente y la guantera libre de **objetos peligrosos** evita sustos. El mayor golpe al bolsillo llega cuando el sistema detecta la ausencia de **seguro obligatorio**. Orden, previsión y cumplimiento de plazos reducen riesgos y protegen tu cartera.
Quienes conducen a diario por autovía pueden plantear una rutina de verificación antes de salir: póliza activa, **ITV** al día, **V-16** a mano y chaleco en la puerta. Diez segundos de chequeo valen más que una multa de **601 a 3.005 euros** y una inmovilización inesperada en el arcén.