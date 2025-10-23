Laura Escanes y María Pombo confirman: el plata manda en invierno, ¿te apuntas? 7 claves y 3 fallos

Brillos fríos, peinados pulidos y una estética helada vuelven a las fiestas. Las fotos de tus noches lo agradecerán.
El tono plata conquista el maquillaje navideño con guiños a la estética iced luxe. Influencers y maquilladores lo convierten en un código fácil, versátil y muy fotogénico para cerrar 2024 y abrir 2025 con luz controlada.
La señal definitiva: el plata salta del backstage a la calle
La última fiesta de GHD, con temática iced luxe, dejó una imagen clara: el plateado ya no es un capricho puntual. Se ha convertido en un lenguaje. Habla de fiesta, de pulcritud y de sofisticación sin excesos. Y lo avalan referentes que marcan pauta en redes y alfombras.
El combo que se impone: sombra plata + labios marrón. Contraste frío-cálido que afina el rostro y realza cualquier tono de piel.
Laura Escanes: pestañas XL y plata pulido
Optó por una sombra plateada limpia, con brillo uniforme y bien difuminada hacia el pliegue. Llevó pestañas XL para abrir la mirada sin recargar el párpado. Perfiló los labios en marrón chocolate y remató con gloss transparente para volumen. El peinado acompañó con ondas al agua discretas sobre su bob castaño y raya lateral. Ese equilibrio maximizó la luz del párpado sin endurecer los rasgos.
María Pombo: moño alto con flequillo y párpado metal
Eligió un plateado de intensidad media en los ojos. Lo combinó con labial marrón para sostener calidez. Apostó por moño alto con flequillo, que estiliza el cuello y limpia el contorno del rostro. El foco quedó en el brillo del párpado y en la estructura del peinado.
Otras pistas del evento: texturas y formas
Dulceida se movió en clave clásica con ondas tipo Hollywood y raya lateral, ideal cuando el ojo lleva metal. Anna Ferrer apostó por eyeliner negro para enmarcar el iris, sombra plata en el párpado móvil y labios frambuesa. Ese contraste potencia especialmente los ojos claros. Rocío Osorno llevó uno de los peinados más comentados: un semirrecogido con efecto lifting, inspirado en el look de Rosie Huntington-Whiteley en Cannes 2023. Eleva pómulos y despeja sienes, lo que hace que el plata respire.
7 claves para que el plata te favorezca desde hoy
- Ajusta la textura: crema si tu párpado es seco; polvo prensado si tienes pliegues o buscas mayor fijación.
- Controla el brillo: metálico satinado para el día; metal líquido o foil para noche y flashes.
- Enmarca con tonos tierra: marrón chocolate o canela en labios y mejillas para equilibrar el frío del ojo.
- Trabaja la luz: ilumina lagrimal y arco de la ceja con un plata más claro que el del párpado.
- Difumina bordes: un taupe en la cuenca suaviza el corte del metal y estiliza la mirada.
- Sella estrategias: prebase específica y toque mínimo de polvo en pliegue para evitar migración.
- Peinado limpio: moño pulido u ondas al agua. El pelo ordenado deja que el brillo del ojo lidere.
Regla rápida: plata en el párpado, bronce en la piel, marrón en los labios. Tres temperaturas, un rostro equilibrado.
3 fallos que apagan el efecto plata
- Brillo sin estructura: si subes el metal hasta la ceja, la mirada pierde forma. Reserva la intensidad para el móvil.
- Glitter grueso sin pegamento: genera caída y mancha la ojera. Usa adhesivos o fórmulas gel.
- Base demasiado mate: piel opaca + ojos metálicos endurece. Cambia a acabado natural con puntos de luz.
Cómo adaptar el plata a tu tono y a tu agenda
Piel clara, media u oscura
En piel clara, el plata hielo funciona si añades rubor rosado y labios caramelo. En piel media, busca plata con matiz topo y bronce en pómulo para calidez. En piel oscura, el cromo grafito o platino profundo resalta facciones y admite labios cacao o vino.
Ojos marrones, verdes y azules
Ojos marrones agradecen un delineado negro fino y plata medio. Verdes brillan con un plata con subtono lila. Azules ganan profundidad con plata grafito y una sombra topo en la cuenca.
Guía rápida de productos y presupuestos
|Producto
|Textura
|Precio orientativo
|Dónde brilla
|Sombra plata cremosa
|Crema
|10-25 €
|Párpado móvil y lagrimal
|Eyeliner metálico
|Líquido
|8-20 €
|Rasgado fino o doble delineado
|Gloss con partículas
|Gel
|7-18 €
|Centro del labio para volumen
|Iluminador platino
|Líquido
|12-30 €
|Pómulo alto y puente de la nariz
Lo que funciona en foto y en directo
El flash amplifica las partículas reflectantes. Haz una prueba con luz fría y otra con flash antes de salir. Si la ojera capta brillo, limpia con bastoncillo y reaplica corrector. Un spray fijador con acabado natural unifica polvo y crema sin quitar luz al párpado.
Antes de un evento de 6 horas: prebase, dos capas finas de sombra, sellado en la cuenca y spray. Retoca solo labios.
Peinados que favorecen al plata
Ondas tipo Hollywood como las de Dulceida equilibran la línea metálica del párpado. El moño alto con flequillo de María Pombo estiliza facciones y despeja templo y sien. El semirrecogido de efecto lifting, visto en Rocío Osorno, eleva pómulo y deja el ojo en primer plano. Las ondas al agua suaves de Laura Escanes son una opción segura cuando buscas elegancia sin rigidez.
Sostenibilidad y piel sensible: dos alertas a considerar
Revisa que el glitter sea biodegradable para evitar microplásticos. Las pieles reactivas toleran mejor fórmulas metálicas a base de mica sintética que partículas gruesas sueltas. Si te lloran los ojos, cambia a sombras en crema anhidras y evita delineados en la línea de agua.
Plan de acción para tu próxima cena
Si llevas negro o blanco, sube la intensidad del plata y compénsalo con labios cacao. Si tu vestido ya incluye paillettes, baja la saturación del párpado y apuesta por un delineado metálico fino. Para oficinas con dress code, usa plata satinado solo en lagrimal y máscara marrón; por la noche añade foil en el centro del párpado y un gloss translúcido.
Quien prefiera experimentar puede probar un doble delineado: negro fino pegado a pestañas y, encima, una línea plata corta en el tercio externo. Realza el ojo sin cubrir todo el párpado. Si buscas volumen en pestañas al estilo Laura Escanes, aplica una capa de máscara peinada, fibras o pestañas individuales en los extremos y otra capa selladora. El efecto se mantiene y el metal del párpado no pierde protagonismo.
1 thought on “Laura Escanes y María Pombo confirman: el plata manda en invierno, ¿te apuntas? 7 claves y 3 fallos”
De las 7 claves, la de controlar el brillo me cambió el look. El combo sombra plata + labios marrón me salvó en la última cena; con piel media me funcionó mejor un plata topo. ¿Alguna marca low cost para un foil que no caiga en la ojera?