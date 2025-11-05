Lidl lanza la escoba que deja persianas y ventanas como nuevas: por 10,99 euros y con 500 ml

Cada vez más hogares buscan limpiar sin esfuerzo y sin máquinas caras. Un accesorio barato promete cambiar las rutinas diarias.
En las tiendas de Lidl ya se vende la mopa con pulverizador de Livarno Home, pensada para dejar persianas y ventanas impecables con menos pasadas. Su depósito de 500 ml, el gatillo con niebla dosificable y las fundas lavables plantean una alternativa sencilla a los aparatos voluminosos y caros.
Qué es la escoba con pulverizador de Lidl
Se trata de una mopa ligera con tanque integrado y un sistema que pulveriza el líquido justo donde lo necesitas. Permite limpiar y secar en el mismo gesto. La base es móvil para girar sin esfuerzo y el mango incorpora un revestimiento de agarre suave que mejora el control.
Por 10,99 euros, esta herramienta apunta a acelerar la limpieza de ventanas, persianas y superficies lisas sin cubo ni cables.
Funciona sobre suelos y paredes lisas: baldosas, parqué barnizado, azulejos y muebles de cocina. También llega a molduras, marcos de puertas y rodapiés, donde suele acumularse el polvo fino que deja marcas.
Cómo funciona el sistema de niebla dosificable
El depósito extraíble admite agua o limpiador diluido. Al accionar el gatillo, la boquilla crea una bruma fina que se reparte de forma homogénea. Así evitas excesos de líquido, goteos y cercos. Este nivel de control resulta clave en superficies verticales como los cristales.
La bruma fina evita charcos y reduce las marcas, algo crítico al limpiar cristales y lamas de persianas.
Ergonomía y alcance sin subirte a una escalera
La articulación de la base y el mango ergonómico ayudan a entrar en esquinas y zonas altas. La herramienta se mueve con poco esfuerzo y disminuye posturas forzadas que cargan espalda y hombros. Para estancias con ventanales, este detalle marca la diferencia.
Precio, valoraciones y qué dicen los usuarios
El precio de salida es de 10,99 euros. Según la ficha del producto, el 71% de las valoraciones son muy positivas. Los compradores destacan su ligereza, la rapidez de secado y la versatilidad al pasar por áreas estrechas sin levantar partículas.
|Precio
|10,99 euros
|Capacidad del depósito
|500 ml
|Fundas
|lavables a 60 °C y con material reciclado
|Valoraciones
|71% muy positivas en la web
Dónde rinde más: usos recomendados en casa
La escoba con pulverizador rinde especialmente bien en estos escenarios cotidianos:
- Ventanas y espejos: bruma fina para evitar chorretones y halos.
- Persianas venecianas o de PVC: pasada rápida lama a lama, sin desmontar.
- Azulejos de cocina y baño: elimina grasa ligera y cal superficial.
- Suelos de baldosas y parqué barnizado: limpieza diaria con poco líquido.
- Molduras y zócalos: cabe donde los trapos no llegan bien.
Una única herramienta para vidrio, PVC, azulejos y baldosas, reduciendo el número de útiles en casa.
Guía rápida para persianas y ventanas sin marcas
En cristales
Trabaja por secciones. Pulveriza poca cantidad y pasa la mopa de arriba abajo. Repite en horizontal para capturar restos. Remata los bordes con la esquina del paño para que no queden líneas.
En persianas
Inclina levemente la mopa para adaptarla a la lama. Pulveriza lo justo. Haz pasadas lentas y constantes. Cambia la inclinación al sentido opuesto para la cara interna si la lama no es accesible desde fuera.
Menos es más: con la bruma justa, la suciedad se desprende y el secado es casi inmediato.
Mantenimiento e higiene: cómo alargar la vida del accesorio
Las fundas se pueden lavar a máquina hasta 60 °C y están hechas en parte con material reciclado. Lava los paños por separado de la ropa y separa por tipo de suciedad —cocina, baño, polvo— para minimizar la contaminación cruzada. Si trabajaste grasa de cocina, enjuaga primero con agua caliente y unas gotas de detergente.
Vacía y seca el depósito tras cada uso para evitar malos olores. Pulveriza agua limpia unos segundos antes de guardarla para purgar el conducto. Si notas la boquilla obstruida, retira el depósito y deja la punta en agua tibia unos minutos.
Qué limpiador usar según la superficie
- Cristales y espejos: 2 partes de agua y 1 de vinagre blanco. No usar en piedras calizas.
- Azulejos y encimeras laminadas: agua tibia con una gota de jabón neutro.
- Parqué barnizado: poco líquido y limpiador específico para madera sellada.
- Persianas de PVC o aluminio: agua con jabón suave; evita abrasivos.
Riesgos a evitar y pequeños trucos que marcan diferencia
No empapes la madera sin tratar ni apliques vinagre en mármol, terrazo o superficies porosas. Si hay polvo grueso, retíralo con un plumero antes de pulverizar para que la mopa no se sature. En ventanas muy altas, trabaja con el brazo extendido, sin sobrepasar el punto en el que pierdes control del mango.
Para casas con niños o mascotas, reserva una funda específica para zonas de paso y otra para cocina. Marca las fundas con un color o una etiqueta para identificar su uso. Así optimizas la higiene y alargas su vida útil.
¿Te compensa este accesorio?
Si tienes ventanas grandes, persianas con lamas y superficies lisas, la combinación de 500 ml de depósito, bruma dosificable y fundas lavables ofrece una solución rápida para el día a día. El coste ajustado de 10,99 euros permite incorporarla como herramienta de mantenimiento entre limpiezas profundas, reduciendo el número de productos y el tiempo frente al cubo y la bayeta.
Quienes viven de alquiler o en pisos pequeños agradecerán su formato ligero y el guardado vertical. En viviendas con polvo recurrente por obras o tráfico, una pasada corta cada dos o tres días ayuda a mantener los cristales claros sin marcas y a retrasar limpiezas más exigentes.