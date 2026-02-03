Llamé a la Seguridad Social y me cobraron 47 euros» : cómo te cuelan números 807 sin que lo notes

Las búsquedas rápidas en el móvil esconden trampas caras. Un clic mal dado transforma una gestión rutinaria en un problema.
La Organización de Consumidores y Usuarios advierte de un repunte de fraudes telefónicos que nacen en buscadores y acaban en números 807. El gancho imita teléfonos oficiales de atención al cliente de organismos como la Seguridad Social o el SEPE. El bolsillo paga la confusión.
Qué está pasando con los números 807
El esquema arranca cuando buscas en Internet el teléfono de una administración o de tu banco. Entre los resultados aparecen anuncios patrocinados con mensajes como “teléfono de atención” o “pedir cita” y un prefijo provincial que inspira confianza. Marcas. Al otro lado, un operador se presenta como agente oficial, te pide datos básicos y te “deriva” a un supuesto departamento especializado. La derivación es un 807. Ahí comienza la factura.
El precio por minuto en líneas 807 puede alcanzar entre 1,05 y 1,57 euros desde móvil y 0,75 a 1 euro desde fijo, más el establecimiento de llamada. La duración máxima es de 30 minutos.
La OCU ha observado que estas conversaciones se prolongan con esperas artificiales y promesas de solución que nunca llegan. El objetivo es exprimir el tiempo. Con 20 o 30 minutos, la broma roza los 50 euros por llamada.
El truco publicitario que te lleva a una línea de pago
Quien está detrás compra anuncios en Google y otras plataformas para situarse por encima de los resultados oficiales. El anuncio muestra un número local o una etiqueta ambigua. El gancho es sencillo: el usuario cree que llama a un número incluido en su tarifa, cuando en realidad terminará en una tarificación adicional.
Si necesitas un teléfono oficial, evita pinchar en anuncios. Busca el número dentro de la sede electrónica o en documentos oficiales, no en la primera línea del buscador.
Quién opera estas numeraciones y qué se pide que cambie
Según las comprobaciones de la OCU, la numeración de tarifa adicional analizada la opera Phone Renove, S.L., con distintos prestadores: Servicios Telefónicos de Atención al Cliente, S.L.; Xalana Business, S.L.; Proactiva Dos Aguas, S.L.; y Sumando, Servicios Inteligentes, S.L. La organización ha trasladado los casos a la CNMC para su investigación y para que se apliquen sanciones si procede.
La asociación reclama tres cambios clave: que todo servicio de pago requiera autorización expresa del usuario; que sea posible identificar de forma clara al titular empresarial de cualquier número (clave ante el spam y la suplantación); y que se refuercen los mecanismos de supervisión para impedir que los 807 se usen como falsas líneas de atención.
Cómo reconocer una llamada de tarificación adicional
- Desconfía si te “derivan” a un número que empieza por 807, 803, 806 o 905.
- Fíjate si el agente evita darte soluciones por escrito y alarga la llamada con esperas.
- Un “servicio oficial” no te exige marcar un número premium para una gestión ordinaria.
- Busca el teléfono en la sede electrónica o en correspondencia oficial, no en anuncios.
- Activa en tu operador el bloqueo de numeraciones de tarificación adicional.
Las normas prohíben usar numeraciones 807 —reservadas a servicios profesionales específicos— como atención al cliente. Si te ocurre, toma nota de la hora y el número; serán pruebas útiles para reclamar.
Prefijos y costes orientativos que debes tener en mente
|Prefijo
|Tipo
|Coste habitual
|Uso típico
|800 / 900
|Gratuito
|0 €
|Atención al cliente genuina y servicios públicos
|901
|Coste compartido
|Parte la paga quien llama
|Servicios con reparto de coste
|902
|Especial no gratuito
|Lo fija tu operador
|Atención no gratuita; evita si hay alternativa
|803 / 806 / 807
|Tarificación adicional
|Precio por minuto elevado + establecimiento
|Servicios profesionales, ocio o adultos
|905
|Televoto
|Coste por llamada
|Concursos y votaciones
|118
|Información
|Muy alto
|Directorios y consultas
Qué hacer si ya has caído
Anota los números implicados, fechas, duración y cualquier detalle que pruebe la suplantación. Llama a tu operador para impugnar cargos por tarificación adicional cuando medie engaño. Pide el detalle de la llamada y el bloqueo de numeraciones premium.
Presenta una reclamación ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones si el operador no te devuelve el dinero. Adjunta capturas del anuncio, recibos y el relato cronológico. Informa a consumo de tu comunidad y, si han suplantado a un organismo público, eleva un aviso a ese organismo.
- Si ves un anuncio engañoso, guarda una captura con fecha.
- Solicita a tu operador la activación del tope de gasto en numeraciones especiales.
- Pide que te confirmen por escrito la gestión de la reclamación.
Medidas prácticas para no volver a pagar de más
Guarda en tu agenda los teléfonos oficiales de los servicios que más usas. Para trámites públicos, entra desde la dirección web de la sede electrónica y busca el teléfono en el pie de página o en la sección de contacto. Sospecha de cualquier “centralita” que te reenvía a un 807.
Configura en el móvil alertas de prefijos de riesgo; muchos terminales identifican tarificación adicional. Si recibes llamadas perdidas de números desconocidos, no devuelvas la llamada de inmediato: el fraude wangiri intenta que devuelvas una perdida a un número caro.
Cuánto te puede costar de verdad: un ejemplo
Imagina 18 minutos en un 807 desde móvil a 1,21 €/min, más 0,30 € de establecimiento. La suma: 18 × 1,21 = 21,78 €. Añade el establecimiento y posibles saltos de tramo. Si la “derivación” te empuja hasta los 28 minutos y el precio por minuto es 1,30 €, la factura sube a 36,40 € más establecimiento. En los casos analizados por la OCU, el tope de 30 minutos acerca la cifra a los 50 euros.
Lo que sí puedes exigir a una empresa
Para atención al cliente, las compañías deben ofrecer un canal que no suponga un sobrecoste respecto a una llamada nacional. Los servicios esenciales deben disponer de números gratuitos. Si te ofrecen únicamente un 902 o te empujan a un 807, reclama por escrito y pide una alternativa 900 o geográfica.
Guarda constancia de cada paso y solicita el número de incidencia. Si la empresa no rectifica, tu testimonio ayuda a que la CNMC y consumo actúen. Cuanta más trazabilidad tengas, más opciones de recuperar tu dinero.