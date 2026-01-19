Lo apagué con el mando y se quemó igual» : el aparato que debes desenchufar ya si hay tormenta

Los rayos no necesitan caer encima para provocar daños. Un pico de tensión basta y el error más repetido ocurre en segundos.
Cuando se forman nubes de tormenta, muchas casas siguen con todo encendido pensando que no pasará nada. El riesgo real llega por la red eléctrica y sorprende al equipo menos esperado.
Ni microondas ni lámparas: el gran vulnerable está en tu salón
Los técnicos llevan años advirtiéndolo: el televisor es el dispositivo que más sufre con una tormenta. Los modelos actuales —LED, QLED y OLED— dependen de fuentes de alimentación y placas electrónicas muy sensibles a cualquier pico de tensión. Un solo impulso, generado por un rayo incluso a cierta distancia, puede atravesar la instalación y dejar la pantalla sin vida.
Apagar la tele con el mando no te protege: mientras siga enchufada, permanece expuesta a la red y a sus picos.
El problema no llega solo por el enchufe. Las subidas se cuelan también por el cable de antena, el coaxial de la TV de pago o el propio HDMI cuando la tele está unida a un router, un decodificador o una consola. Esa “autopista” de señales es suficiente para transmitir un impulso destructivo a los circuitos internos.
Por qué la tele sufre más que el microondas
Un microondas o una lámpara tienen electrónica simple y toleran mejor las oscilaciones. Una tele moderna integra procesadores, paneles y reguladores minuciosos que necesitan una tensión estable. Cuando llega un pico, los condensadores, la fuente interna o la placa principal pueden quedar dañados en milisegundos.
En reparaciones recientes, arreglar una tele “achicharrada” por una subida ha supuesto entre el 40% y el 70% del precio del equipo.
Qué hacer cuando truena: pasos rápidos que sí protegen
- Desenchufa el televisor de la pared. No basta con apagarlo desde el mando.
- Retira el HDMI conectado a consolas, PC o decodificadores.
- Quita el cable de antena y el coaxial de TV por cable.
- Desconecta routers y módems tanto del enchufe como de la línea de fibra/telefónica.
- Evita cargar móviles y portátiles en enchufes sin protección durante la tormenta.
- Si puedes, apaga el cuadro general cuando la actividad eléctrica sea intensa y prolongada.
El procedimiento resulta simple y, sobre todo, eficaz. Un minuto de prevención ahorra días sin TV e internet y facturas dolorosas.
¿Sirven los estabilizadores y los SAI?
Los estabilizadores domésticos tradicionales no están concebidos para picos extremos asociados a descargas cercanas. Pueden suavizar fluctuaciones moderadas, pero no detienen un impulso de miles de voltios. En cambio, un SAI/UPS de calidad y los protectores con varistores certificados aportan una capa adicional, sobre todo frente a microcortes y variaciones habituales.
Ni siquiera un buen SAI garantiza inmunidad absoluta ante un rayo cercano. La única protección total es desconectar.
Para reducir riesgos de forma estructural, los instaladores recomiendan valorar protectores de sobretensión en el cuadro eléctrico y una toma de tierra en buen estado. Ese binomio mitiga muchos incidentes, aunque no sustituye a desenchufar durante una tormenta fuerte.
|Solución
|Qué protege
|Frente a picos fuertes
|Coste orientativo
|Regleta sin protección
|Nada específico
|Nula eficacia
|Bajo
|Regleta con varistor
|Picos moderados
|Limitada
|Bajo–medio
|SAI (line-interactive)
|Cortes breves y oscilaciones
|Parcial
|Medio
|SAI (online doble conversión)
|Estabilidad continua
|Alta, no absoluta
|Medio–alto
|Protector en cuadro (SPD)
|Derivación a tierra
|Alta, según instalación
|Medio–alto
|Desconexión manual
|Aisla el equipo
|Total
|0 €
Los otros grandes damnificados que no miras
Tras la tele, los más castigados son módems y routers Wi‑Fi. Reciben picos tanto por el enchufe como por la fibra o el par telefónico. También sufren las consolas, los decodificadores y el equipo de audio. Si uno de ellos se “quema”, puede arrastrar al resto a través de los cables de señal.
Conviene revisar regletas saturadas, empalmes viejos y conexiones coaxiales. Un cable deteriorado, además de ruido en la imagen, actúa como vía de entrada para impulsos.
Cuánto te puede costar ignorarlo
Los servicios técnicos reportan que reparar una tele dañada por una subida eléctrica puede alcanzar entre el 40% y el 70% del precio del aparato, según marca y panel. En routers y decodificadores, la sustitución completa suele ser la única salida. Algunas pólizas de hogar cubren sobretensiones, pero suelen exigir peritaje y justificantes; consulta las condiciones antes de necesitarlo.
Si dudas, desenchufa. La protección perfecta existe y cabe en tu mano: separar el cable del enchufe.
Prepárate antes de la temporada de tormentas
- Instala un SPD (protector contra sobretensiones transitorias) en el cuadro, dimensionado por un electricista.
- Revisa la toma de tierra: resistencia correcta y conexiones firmes.
- Usa regletas con protección homologada para TV, consola y router.
- Protege la entrada de antena/coaxial con descargadores adecuados.
- Coloca un SAI para router y PC si trabajas desde casa; evita perder sesiones o archivos.
- Guarda copias de seguridad de tus datos y anota el número de serie de tus equipos.
¿Qué tipo de SAI te conviene?
Un SAI offline cubre apagones breves, pero deja pasar muchas variaciones. Los line‑interactive mejoran la regulación y resisten microcortes. Los online de doble conversión aíslan mejor la carga, estabilizan la tensión y reducen riesgos en equipos sensibles como el televisor y el PC. Ninguno sustituye al gesto de desconectar durante una tormenta fuerte.
Señales de que tu equipo sufrió una subida
- La tele no enciende, luz de standby ausente o parpadeos anómalos.
- Olor a componente quemado o chasquidos desde la zona de la fuente.
- Router sin sincronizar, leds fijos o apagados tras la tormenta.
- Decodificador con pantalla a negro y sin respuesta del mando.
Una guía práctica para la próxima tormenta
Si ves relámpagos a lo lejos, baja el volumen de carga eléctrica en casa: apaga equipos, libera tomas y localiza los cables críticos que vas a retirar: enchufe, HDMI, antena y coaxial. Si la tormenta entra en tu zona, desenchufa primero el televisor y su “ecosistema”. Luego sigue con router, consola y decodificador. Vuelve a conectar cuando deje de tronar y el cielo se estabilice.
Para hogares con muchos equipos, prepara un “plan rápido”: agrupa la tele y los periféricos en una regleta con interruptor y un protector coaxial. Así cortas toda la cadena en un solo gesto. Si te pilla fuera, valora activar el magnetotérmico general desde el móvil si tu cuadro es domótico; si no, deja por norma la tele y el router desconectados cuando no los uses durante días de tormentas frecuentes.