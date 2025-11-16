¿Lo escribo junto o separado?" : la RAE aclara si es "agusto" o "a gusto" y tú puedes sorprenderte

¿Lo escribo junto o separado?» : la RAE aclara si es «agusto» o «a gusto» y tú puedes sorprenderte

Noticias / Leave a Comment

Una duda mínima arruina correos, currículos y tuits. Hoy, una regla sencilla despeja un tropiezo que se repite a diario.

La consulta se multiplica en redes y en aulas: ¿se escribe agusto o a gusto? La respuesta llega desde las instituciones lingüísticas: la forma válida es la locución a gusto, siempre en dos palabras. No es una moda ni un capricho, sino una razón gramatical sólida que ayuda a escribir con precisión sin perder naturalidad.

Qué cambia cuando escribes a gusto en dos palabras

La clave está en la estructura. A gusto funciona como una locución preposicional: la preposición a se combina con el sustantivo gusto. Ese engranaje sigue activo. Por eso, el español permite insertar elementos entre ambas partes, como un posesivo o un complemento.

Regla práctica: si puedes decir “a mi gusto”, “a tu gusto” o “a gusto del cliente”, la expresión vive en dos palabras.

El pretendido agusto no admite inserciones, rompe la sintaxis y deja de expresar lo que se quiere: comodidad, satisfacción o adecuación a una preferencia. De ahí que la recomendación oficial sea inequívoca: escribe a gusto por separado cuando hables de sentirse cómodo o de ajustar algo a una preferencia.

Por qué no se fusionó como ‘aposta’ o ‘enseguida’

Es razonable que la duda surja. El español ha fusionado, con el paso del tiempo, varias combinaciones que perdieron su sentido original para convertirse en adverbios simples: aposta (antes “a posta”) o enseguida (antes “en seguida”) son ejemplos conocidos. Con a gusto no ha ocurrido lo mismo porque su comportamiento sintáctico se mantiene productivo.

Cuando una secuencia se lexicaliza del todo, deja de permitir variaciones internas. En cambio, a gusto se abre a modificaciones (“a su gusto”, “a gusto del público”) y conserva la relación entre preposición y nombre. Esa vitalidad gramatical impide la fusión en una sola palabra.

Se escribe junto Se mantiene separado
aposta (antes “a posta”) a gusto / a disgusto
enseguida (antes “en seguida”) a veces / a menudo
aprisa a medias / a tope
enfrente a conciencia / a ciegas

La simetría con ‘a disgusto’ y el truco del posesivo

Existe otro criterio que refuerza esta escritura: la pareja semántica. Si hablamos de estar a disgusto, nadie lo junta. Mantener la simetría ayuda a no equivocarse con a gusto. Además, el truco del posesivo funciona siempre.

  • Correcto: “La sopa está a mi gusto”.
  • Correcto: “Trabaja a gusto cuando le dan autonomía”.
  • Correcto: “Ajusta la sal a gusto del comensal”.
  • Error: “Se duerme muy agusto” → Debe ser “muy a gusto”.

Agusto no figura como forma válida en textos formales ni en usos coloquiales: se considera un error ortográfico.

Usos correctos y errores frecuentes

La expresión abarca dos sentidos habituales: comodidad o adecuación a una preferencia. Algunas frases útiles para encuadrarla:

  • Comodidad: “En esa butaca me siento a gusto”.
  • Preferencia: “Hazlo a gusto del cliente”.
  • Con intensificador: “Se vive muy a gusto en ese barrio”.
  • Con negación: “No estoy a gusto con el ruido constante”.

Confusiones que conviene evitar:

  • Agusto: forma no admitida. No se usa en ningún registro estándar.
  • Gusto como verbo: no existe “agustar”. Cuando quieras expresar placer o conveniencia, recurre a a gusto o a verbos como “agradar”, “gustar”, “encajar”.
  • Comillas innecesarias: no hacen falta salvo cuando se menciona la palabra como término, como aquí.

Dudas cercanas que conviene tener claras

A gusto no es lo mismo que al gusto. Esta última forma, con artículo, es propia de recetas y especifica una cantidad abierta: “añade sal al gusto”. En cambio, “me quedo a gusto” expresa alivio o comodidad.

Otra vecina útil: a mi gusto frente a a mi juicio. La primera se refiere a preferencia personal; la segunda, a valoración u opinión (“a mi juicio, el plan es viable”). No son intercambiables.

Conviene cuidar las preposiciones que la acompañan. Decimos “estar a gusto con alguien” o “sentirse a gusto en un lugar”. Cambiar “con” por “de” altera el sentido y suena extraño.

Qué dicen los datos de uso

Las consultas en foros de lengua y los ejemplos recogidos en corpus muestran una presencia abrumadora de a gusto frente a agusto, que apenas aparece como errata ocasional. En prensa, literatura y documentos administrativos, la norma es estable y coherente con lo que recomiendan RAE y Fundéu.

Consejos rápidos para no fallar más

  • Prueba del posesivo: si puedes insertar “mi”, “tu” o “su”, va separado.
  • Simetría: piensa en a disgusto. Si va separado, su opuesto también.
  • Lectura en voz alta: si al unirlo pierdes la pausa natural, lo estás escribiendo mal.
  • Atajo mental: imagina “a placer”. Si ese sinónimo funciona, la estructura es la misma.
  • Revisión del teclado: muchos móviles “pegan” palabras por inercia. Corrige la sugerencia antes de enviar.

Más allá de la duda: cómo enriquecer tus textos

Variar el lenguaje evita repeticiones. Alternativas útiles según contexto: “sentirse cómodo”, “estar conforme”, “trabajar a placer”, “ajustado a preferencia”, “según convenga”. Elegir la opción precisa mejora el tono y la claridad.

Si sueles escribir mensajes profesionales, marca un par de alarmas personales: cuando redactes sobre sensaciones o preferencias, verifica a gusto, al gusto y las preposiciones que siguen. Un repaso de diez segundos evita correcciones posteriores y transmite cuidado por el detalle.

Un ejercicio rápido para interiorizar la regla: escribe cinco frases con “estar a gusto” y cinco con “hacer algo a gusto de alguien”. Luego inserta posesivos y lugares distintos. Esa práctica ancla la estructura en tu memoria y reduce las dudas cuando escribes bajo presión.

Must Read

Leave a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *